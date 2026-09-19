Béranya hozta világra Lady Gaga kislányát: kiderült, miért kért segítséget az énekesnő

Sajtóinformációk szerint Rose június 9-én, helyi idő szerint 23 óra 19 perckor született Los Angelesben. Hivatalosan nem közölték, miért döntött a pár a béranyaság mellett, de valószínűsíthető, hogy Lady Gaga betegsége miatt - írja a TMZ.

Lady Gaga béranya segítségével lett anya

Forrás: Northfoto

Lady Gaga fibromyalgiával küzd, amely az egész testre kiterjedő fájdalommal és kimerültséggel jár. A betegségéről a 2017-es Gaga: Five Foot Two című Netflix-dokumentumfilmben is őszintén mesélt, mert szerette volna, ha a krónikus fájdalommal élők tudják, hogy nincsenek egyedül.

Lady Gaga kislányát már le is fotózták

Rose-ról a hétvégén jelentek meg az első fotók: Lady Gaga tartotta karjában a babát.

Lady Gaga kislányával Los Angelesben

Forrás: Profimedia

Lady Gaga és Michael Polansky 2024-ben jegyezték el egymást. Az elmúlt hetekben gyanúsan csendben voltak, eltűntek a nyilvánosság elől - mint kiderült, kisbabájuk érkezésére készültek.

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