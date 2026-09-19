Minden macskagazdi látta már, de kevesen tudják, mit jelent: meglepő, miért csinálja a cica

Puha takaró, kényelmes ágy, egy meleg pulóver – vagy éppen a gazdi öle. A macskák sokszor ezek egyikén kezdik el ritmikusan váltogatva nyomkodni a mellső mancsaikat, mintha valamilyen láthatatlan tésztát gyúrnának. A legtöbbjük közben dorombol, néhányan pedig teljesen belefeledkeznek a mozdulataikba. A gazdik nagy része számára ez egyszerűen csak egy szerethető, kissé furcsa szokás, amelyhez néha néhány apró karmolás is társul. Pedig ennek a macskaviselkedésnek érdekes története van.
- Egy kölyökkori emlékhez vezethet vissza a szokás.
- A puha felületek különösen könnyen előcsalogathatják ezt a mozdulatsort.
- Amikor a kedvenced rajtad dagaszt, az akár egészen különleges kötelékről árulkodhat.
Ezért dagaszt a macska: több oka is lehet
A szakértők szerint a dagasztás már a kölyökkorban megjelenik, és olyan ösztönös mozdulathoz kapcsolódhat, amelynek eredetileg nagyon is fontos szerepe volt. Később azonban a felnőtt macskák is megtartják ezt a szokást, és egészen más helyzetekben is alkalmazhatják. A Blue Cross állatvédő szervezet szerint a mozdulat összefügghet azzal, ahogyan a kiscicák szopizás közben az anyjuk hasát nyomkodják. De nem ez az egyetlen lehetséges magyarázat: a dagasztás a komfortérzethez, a kötődéshez, a pihenéshez, sőt akár egy ősi alvási ösztönhöz is kapcsolódhat.
A kölyökcicák szopizás közben ösztönösen nyomkodják az anyjuk hasát a mellső mancsaikkal. Ezzel elősegítik, hogy a tej könnyebben áramoljon az emlőből. A mozdulat tehát már az életük legkorábbi szakaszában összekapcsolódhat a táplálkozással, a biztonsággal és az anyai gondoskodással. Ez az ösztön azonban a legtöbb cicánál felnőttkorban sem tűnik el teljesen. Ilyenkor már nincs szükségük arra, hogy tejet csalogassanak elő, a mozdulat mégis megmaradhat, és bizonyos helyzetekben újra előkerül. Ez lehet az oka annak is, hogy egyes macskák közben még nyáladzanak is. A dagasztó mozdulat ugyanis összekapcsolódhat bennük azzal a nagyon korai élménnyel, amikor még az anyjuk mellett érezték magukat biztonságban.
Fontos üzenete van feléd
Amennyiben a macskád rendszeresen a lábadon, a hasadon vagy az öledben kezdi el nyomkodni a mancsait, az általában nem véletlen. Ez annak a jele lehet, hogy a cica biztonságban és kényelmesen érzi magát melletted. Vagyis ha a doromboló kedvenced összegömbölyödik melletted, majd elkezd „tésztát gyúrni” rajtad, az akár a kötődésének egyik jele is lehet. A mozdulat ilyenkor egyfajta megnyugtató, komfortot adó viselkedésként jelenhet meg.
A dagasztás nem kizárólag akkor fordul elő, amikor a macska szeretgetésre vágyik. Sok cica közvetlenül lefekvés előtt is elvégzi a kis rituáléját, és csak ezután helyezkedik el pihenni. Ennek hátterében egy ősi ösztön is állhat. A vadon élő macskák számára hasznos lehetett, ha a magas füvet vagy más növényzetet lenyomkodták maguk körül, hogy kényelmesebb és biztonságosabb fekhelyet alakítsanak ki maguknak. A mai lakásban természetesen erre már nincs szükségük, az ösztönös mozdulat azonban tovább élhet.
A dagasztás emellett a mancsok és a lábak izmainak átmozgatásában, nyújtásában is szerepet játszhat. Egyes magyarázatok szerint a mozdulat a mancsok ápolásával is összefügghet. Így amikor legközelebb a cicád komoly arccal elkezdi gyúrni a takarót, az öledet vagy a kedvenc párnáját, nem egyszerűen egy különös macskaszokást látsz. Lehet, hogy éppen egy kölyökkori ösztönt követ, biztonságban érzi magát, készül a pihenésre – vagy egyszerűen csak nagyon jól érzi magát melletted.
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