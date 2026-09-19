Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. szept. 19., szombat Vilhelmina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
macska

Minden macskagazdi látta már, de kevesen tudják, mit jelent: meglepő, miért csinálja a cica

Shutterstock - Iryna Imago
macska szokás magyarázat cica
Váradi Melinda
2026.09.19.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A legtöbb gazdi pontosan ismeri azt a mozdulatsort, amikor kedvence ritmikusan nyomkodja a mancsával a takarót, az ágyat vagy éppen a gazdája lábát. Az úgynevezett dagasztás teljesen hétköznapi macskaszokás, ám több oka is lehet annak, hogy a cica újra és újra előadja.

Puha takaró, kényelmes ágy, egy meleg pulóver – vagy éppen a gazdi öle. A macskák sokszor ezek egyikén kezdik el ritmikusan váltogatva nyomkodni a mellső mancsaikat, mintha valamilyen láthatatlan tésztát gyúrnának. A legtöbbjük közben dorombol, néhányan pedig teljesen belefeledkeznek a mozdulataikba. A gazdik nagy része számára ez egyszerűen csak egy szerethető, kissé furcsa szokás, amelyhez néha néhány apró karmolás is társul. Pedig ennek a macskaviselkedésnek érdekes története van.

A macska dagasztása mögött több ok is állhat
A macska dagasztása mögött több ok is állhat.
Forrás: Shutterstock
  • Egy kölyökkori emlékhez vezethet vissza a szokás. 
  • A puha felületek különösen könnyen előcsalogathatják ezt a mozdulatsort. 
  • Amikor a kedvenced rajtad dagaszt, az akár egészen különleges kötelékről árulkodhat.

Ezért dagaszt a macska: több oka is lehet

A szakértők szerint a dagasztás már a kölyökkorban megjelenik, és olyan ösztönös mozdulathoz kapcsolódhat, amelynek eredetileg nagyon is fontos szerepe volt. Később azonban a felnőtt macskák is megtartják ezt a szokást, és egészen más helyzetekben is alkalmazhatják. A Blue Cross állatvédő szervezet szerint a mozdulat összefügghet azzal, ahogyan a kiscicák szopizás közben az anyjuk hasát nyomkodják. De nem ez az egyetlen lehetséges magyarázat: a dagasztás a komfortérzethez, a kötődéshez, a pihenéshez, sőt akár egy ősi alvási ösztönhöz is kapcsolódhat.

A kölyökcicák szopizás közben ösztönösen nyomkodják az anyjuk hasát a mellső mancsaikkal. Ezzel elősegítik, hogy a tej könnyebben áramoljon az emlőből. A mozdulat tehát már az életük legkorábbi szakaszában összekapcsolódhat a táplálkozással, a biztonsággal és az anyai gondoskodással. Ez az ösztön azonban a legtöbb cicánál felnőttkorban sem tűnik el teljesen. Ilyenkor már nincs szükségük arra, hogy tejet csalogassanak elő, a mozdulat mégis megmaradhat, és bizonyos helyzetekben újra előkerül. Ez lehet az oka annak is, hogy egyes macskák közben még nyáladzanak is. A dagasztó mozdulat ugyanis összekapcsolódhat bennük azzal a nagyon korai élménnyel, amikor még az anyjuk mellett érezték magukat biztonságban.

Fontos üzenete van feléd

Amennyiben a macskád rendszeresen a lábadon, a hasadon vagy az öledben kezdi el nyomkodni a mancsait, az általában nem véletlen. Ez annak a jele lehet, hogy a cica biztonságban és kényelmesen érzi magát melletted. Vagyis ha a doromboló kedvenced összegömbölyödik melletted, majd elkezd „tésztát gyúrni” rajtad, az akár a kötődésének egyik jele is lehet. A mozdulat ilyenkor egyfajta megnyugtató, komfortot adó viselkedésként jelenhet meg.

A dagasztás nem kizárólag akkor fordul elő, amikor a macska szeretgetésre vágyik. Sok cica közvetlenül lefekvés előtt is elvégzi a kis rituáléját, és csak ezután helyezkedik el pihenni. Ennek hátterében egy ősi ösztön is állhat. A vadon élő macskák számára hasznos lehetett, ha a magas füvet vagy más növényzetet lenyomkodták maguk körül, hogy kényelmesebb és biztonságosabb fekhelyet alakítsanak ki maguknak. A mai lakásban természetesen erre már nincs szükségük, az ösztönös mozdulat azonban tovább élhet. 

A dagasztás emellett a mancsok és a lábak izmainak átmozgatásában, nyújtásában is szerepet játszhat. Egyes magyarázatok szerint a mozdulat a mancsok ápolásával is összefügghet. Így amikor legközelebb a cicád komoly arccal elkezdi gyúrni a takarót, az öledet vagy a kedvenc párnáját, nem egyszerűen egy különös macskaszokást látsz. Lehet, hogy éppen egy kölyökkori ösztönt követ, biztonságban érzi magát, készül a pihenésre – vagy egyszerűen csak nagyon jól érzi magát melletted.

Ezek is érdekelhetnek még:

Nem azért alszanak a macskák a gazdájuk ágyán, mert kényelmes: ez a valódi oka

Nem véletlen, ha kedvencünk éjszakánként mindig ugyanahhoz az emberhez bújik.

31 éves lett a világ legidősebb macskája: gazdája szerint ennek köszönheti hosszú életét

Millie idén ünnepelte 31. születésnapját, ami emberi életkorra átszámítva körülbelül 146 évnek felel meg. Gazdája úgy véli, a tarka cica jelenleg a világ legidősebb macskája.

Fizetnek érte, hogy erre a mesés görög szigetre költözz - Álommunkáért cserébe

Létezik egy elragadó görög kisváros, amely szinte tálcán kínálja a lakhatást azoknak, akik készek a költözésre.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu