„Úgy mentem haza, hogy én itt szeretnék dolgozni” - Munka, magánélet, hobbi: a Lidlnél mindez egyensúlyban lehet

Vannak hobbik, amelyekhez nem elég pusztán a szabadidő: szigorú fegyelem, fizikai állóképesség és mentális jelenlét kell hozzájuk. Hirman Nándor, a Lidl kiskunfélegyházi logisztikai központjában végez komoly munkát, a szabadidejében pedig a hobbijának él. Nándor azt vallja, a céltudatosság, a fegyelem és a kitartás a mindennapi feladatok során és a sportban is fontos. Ahhoz azonban, hogy az erősembersportban is helyt álljon, olyan munkahelyre van szüksége, amely valódi egyensúlyt biztosít a munka és a magánélet között, a Lidl pedig pont ilyen.

Hirman Nándor a Lidl kiskunfélegyházi logisztikai központjának munkatársa.

Forrás: Lidl

„Fontos, hogy az embernek legyen egy hobbija a munka mellett”

Hirman Nándor tavaly szeptemberben csatlakozott az áruházlánc kiskunfélegyházi csapatához kiszállítási csoportvezetőként. Szabadidejében sportol, amely kitartásra és fizikai, valamint mentális állóképességre tanítja. Elmondta, hogy a Lidl támogató vezetői hozzáállással, összetartó csapattal és egészségprogramjával segíti őt, amely sérülés esetén gyors magánorvosi ellátást biztosít számára.

„Az állásinterjú első köréről úgy mentem haza, hogy én itt szeretnék dolgozni, és ez meg is valósult. A hobbim az erősember-versenyzés, már lassan több mint tíz éve űzöm ezt a sportot. Gyerekkoromban a tévében néztem, majd utána a konditeremben elkezdtem gyakorolni. Szerintem azért fontos, hogy az embernek legyen hobbija a munka mellett, hogy délutánonként és hétvégén ki tudjon kapcsolódni, és esetleges mindennapok fáradalmait valahol le tudja vezetni egy kicsit. Ez a sport engem a kitartásra tanított. Átlagosan havi egy versenyünk van, a leglátványosabb szám a kamionhúzás” – mesél hobbijáról Nándi, aki az edzőteremben a Lidl sportbérlet-támogatását is fel tudja használni. Úgy véli, mind a sport, mind a vezetői lét súlyok cipelésével jár, de másképp. „Szerintem azt jelenti igazán erősnek lenni, hogy az ember nem csak fizikálisan, hanem mentálisan is elég erős a mindennapokhoz, és nem roskad meg egy-egy feladat miatt” – vallja.

A tervezhetőség a munka és a magánélet egyensúlyának alapja

A Lidl Magyarország négy generáció számára biztosít munkalehetőséget, a diákoktól egészen a 70 év felettiekig. A kiszámítható munkabeosztás minden korosztálynak segít abban, hogy a magánéletre és a hobbira is elég idő jusson, és előre tudjanak tervezni. Nem véletlen, hogy a munkavállalók hosszú távon köteleződnek el a vállalat mellett, így az áruházlánc továbbra is népszerű az álláspiacon.

A hobbihoz megfelelő anyagi háttér is szükséges A Lidlhez jelentkezők versenyképes jövedelemmel számolhatnak. Egy nyolcórás bolti dolgozó havi bruttó kezdő jövedelme Lidl-kártyával és a pótlékokkal együtt 599 000 forint, amely tapasztalattól függően a 700 000 forintot is meghaladhatja. Az üzletvezetők bruttó kezdő jövedelme 1 104 000 forint, ami akár 1 349 000 forintra is emelkedhet. A cég munkatársai húsvétkor és karácsonykor extra bért és ezen felül juttatást is kapnak. A dolgozóknak év végén karácsonyi ajándékcsomaggal kedveskedik a vállalat, de a jubileumi és lojalitási elismeréssel is ösztönzi a munkatársakat. A cég a munkába járást is támogatja: a közösségi közlekedés árát 100 százalékban visszatéríti, az autóval munkába járók kilométerenként 40 forintos költségtérítést kaphatnak.

Fontos a dolgozók egészsége, a család és az egyéni prioritások

A járóbeteg-ellátás, a kisebb műtétek, és a fogászat esetében a munkavállalók ingyenes magánegészségügyi szolgáltatásokat vehetnek igénybe. Emellett évente egy szabadnapot kapnak a szűrővizsgálatok lebonyolítására, a Számíthatsz Ránk! program keretén belül pedig ingyenes pénzügyi, jogi és pszichológiai tanácsadás is a rendelkezésükre áll. Utóbbi juttatást a munkavállalók családtagjaik is igénybe vehetik. A gyermekes munkavállalókat nyári Lidl gyerektábor, iskolakezdési támogatás és babacsomag segíti, továbbá az éves szabadságkereten felül lehetőség van fizetés nélküli távollétre is a munkaviszonyban eltöltött idő függvényében. „Szeretnénk, ha a kollégáink minden téren éreznék a támogatásunkat, hiszen büszkék vagyunk rá, hogy a szakmai sikerek mellett a saját, nem mindennapi szenvedélyeikben is kiteljesedhetnek. Amikor a kollégáink fejlődnek és feltöltődnek, a Lidl is velük együtt fejlődik” – vallja a vállalat.