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Fontos döntés született a Temuról: négy hónapot kapott a kínai webáruház

változás Temu online piactér
Life.hu
2026.10.27.
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Újabb fejlemény a Temu és az Európai Unió közötti eljárásban: a népszerű kínai online piactér működésében jelentős változások jöhetnek. A cégnek szigorú feltételeknek kell megfelelnie.

Az Európai Bizottság jóváhagyta a Temu által benyújtott cselekvési tervet, amelynek célja, hogy a vállalat megszüntesse a működésében feltárt hiányosságokat, és megfeleljen a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendelet, a DSA előírásainak.

4 hónapot kapott a Temu, hogy teljesítse az EU kéréseit
4 hónapot kapott a Temu, hogy teljesítse az EU kéréseit
Forrás: NurPhoto

Az Európai Bizottság 2026 májusában megállapította, hogy a Temu nem megfelelően mérte fel a platformján forgalmazott termékekkel kapcsolatos kockázatokat. Emiatt a vásárlók továbbra is nagy eséllyel találkozhattak illegális vagy hamisított árucikkekkel. A hiányosságok miatt a vállalatot korábban 200 millió euróra bírságolták.

Szigorúbb ellenőrzések jönnek a Temun

A most elfogadott terv alapján a Temunak alaposabban kell vizsgálnia a saját platformján felmerülő kockázatokat. A vállalatnak olyan mérési módszereket és mutatókat kell bevezetnie, amelyek segítségével folyamatosan ellenőrizheti, hogy a biztonsági intézkedések valóban csökkentik-e a hamisított termékek jelenlétét és terjedését.

A Temu azt is vállalta, hogy felülvizsgálja a kifogásolható tartalmak és termékek kiszűrésére szolgáló rendszerének hiányosságait. Emellett megvizsgálja, hogy a termékeket ajánló algoritmusai hozzájárulhatnak-e a kétes eredetű áruk népszerűsítéséhez.

Az Európai Bizottság döntése értelmében a kínai online piactér négy hónapot kapott arra, hogy elvégezze az előírt kockázatértékelést, és maradéktalanul végrehajtsa a vállalt intézkedéseket.

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