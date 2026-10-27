Meghan Markle és családja elhagyta Angliát: a hercegné összeomlott, elsírja magát, amikor a lányára néz

A HELLO! magazin értesülései szerint Meghan Markle külföldön próbálja feldolgozni az édesapjával, Thomas Markle-lel kapcsolatos megrázó híreket. A sussexi hercegi pár Archie herceggel és Lilibet hercegnővel rövid pihenésre utazott, közeli barátaikkal töltenek egy kis időt.

Meghan Markle összeomlott

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A hercegné egyik közeli barátja a lapnak elárulta, hogy Meghan rendkívül nehezen viseli a történteket.

Meghan Markle elsírja magát, amikor a kislányára néz

„Nagyon, de nagyon megviseli az egész. Folyton Lilit nézi, és sír, mert azokra a gyerekekre gondol, akik állítólag áldozatul estek az apjának. Egyszerűen borzalmas az egész” – mondta a hercegné barátja.

Az informátor szerint Meghan Markle már a botrány kirobbanása előtt elhatározta, hogy a lelki egészsége érdekében egy időre távol tartja magát a médiától, és nem olvassa a róla szóló híreket.

„Természetesen rengeteg üzenetet kapott a brit barátaitól és a világ minden tájáról. Mindenki kifejezi az együttérzését, ő pedig érzelmileg teljesen kimerült. Darabokban van” – fogalmazott.

Meghan Markle már évekkel ezelőtt értesült az apját érintő vádakról

A 82 éves Thomas Markle ellen azt követően indult vizsgálat, hogy fia, ifjabb Thomas Markle gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló felvételeket talált édesapja Fülöp-szigeteki otthonában. Az idősebb Thomas Markle határozottan tagadja a vádakat.

Meghan Markle először 2018-ban szerzett tudomást az apját érintő súlyos állításokról. A londoni rendőrség akkor továbbított neki egy levelet, amelyet Thomas Markle első felesége, Roslyn Loveless írt. A dokumentumban aggasztó és felkavaró vádak szerepeltek. Úgy tudni, Meghan mindössze egyszer vagy kétszer találkozott Roslyn Loveless-szel, aki féltestvérei, Samantha Markle és ifjabb Thomas Markle édesanyja.

A hercegnének annak idején azt tanácsolták, hogy ne beszéljen nyilvánosan a levélről és annak tartalmáról. Meghan ekkor döntött úgy, hogy minden kapcsolatot megszakít édesapjával. Thomas Markle azonban a későbbiekben is rendszeresen panaszkodott a sajtóban a lányára. Meghan ezért tavaly decemberben még egyszer, utoljára levelet írt az apjának, amelyben elmagyarázta, miért nem akarja többé tartani vele a kapcsolatot.