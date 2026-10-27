Ő a világ legjobb női focistája: Alexia Putellas harmadjára nyert az Aranylabda-gálán

A 2026-os Aranylabda-gála egyik főszereplője Alexia Putellas volt, aki október 26-án pályafutása harmadik Aranylabdáját vehette át. A 32 éves spanyol világbajnok ezzel beérte korábbi barcelonai csapattársát, Aitana Bonmatít, aki szintén háromszor érdemelte ki a rangos elismerést.

Alexia Putellas és Harry Kane az Aranylabda 2026-os gáláján.

Forrás: FRANCK FIFE / AFP

Alexia Putellas harmadik Aranylabdája mögött elképesztő szezon áll

A spanyol klasszis 2021 és 2022 után 2026-ban is a női labdarúgás legjobbjának bizonyult. Az Alexia Putellas Ballon d'Or-győzelmét megalapozó 2025/2026-os idény valóságos diadalmenet volt: az FC Barcelona játékosaként spanyol bajnokságot, kupát és Szuperkupát nyert, ráadásul a Bajnokok Ligájában is csúcsra ért. Utóbbi sorozatban a torna legjobb játékosának választották.

A sikerek után azonban meglepő fordulat következett. Putellas 14 év után búcsút intett a Barcelonának, és 2026 nyarán az angol London City Lionesses csapatához igazolt.

Alexia Putellas az Aranylabda 2026-os gáláján.

Forrás: FRANCK FIFE / AFP

A Barcelona legendájából lett háromszoros Aranylabda-győztes

Alexia Putellas pályafutása során tíz spanyol bajnoki címet és négy Bajnokok Ligája-trófeát szerzett a katalánokkal, miközben a klub történetének legeredményesebb gólszerzőjévé vált.

A 2023-as világbajnok spanyol válogatott tagjaként is történelmet írt. Három Aranylabdája mellett kétszer választották a FIFA év női játékosának, és kétszer az UEFA legjobb női labdarúgójának.

Harry Kane is történelmet írt az Aranylabda-gálán

Az Aranylabda 2026-os férfi győztese Harry Kane lett, aki 73 gólos szezonjával érdemelte ki az elismerést. A Bayern München angol támadója Michael Owen 2001-es sikere óta az első angol futballista, aki elhódította a díjat.

A férfiak dobogójának második és harmadik fokára Kylian Mbappé és a Barcelona fiatal tehetsége, Lamine Yamal állhatott fel.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: