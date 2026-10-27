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Ő a világ legjobb női focistája: Alexia Putellas harmadjára nyert az Aranylabda-gálán

AFP - FRANCK FIFE
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Nagy Anna
2026.10.27.
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Újabb történelmi siker született a futballvilág egyik legrangosabb díjátadóján. Alexia Putellas harmadszor is elnyerte a női Aranylabdát, ezzel pedig ismét beírta magát a sportág történetébe. A férfiaknál Harry Kane ünnepelhetett.

A 2026-os Aranylabda-gála egyik főszereplője Alexia Putellas volt, aki október 26-án pályafutása harmadik Aranylabdáját vehette át. A 32 éves spanyol világbajnok ezzel beérte korábbi barcelonai csapattársát, Aitana Bonmatít, aki szintén háromszor érdemelte ki a rangos elismerést.

Alexia Putellas és Harry Kane az Aranylabda 2026-os gáláján.
Alexia Putellas és Harry Kane az Aranylabda 2026-os gáláján.
Forrás: FRANCK FIFE / AFP

Alexia Putellas harmadik Aranylabdája mögött elképesztő szezon áll

A spanyol klasszis 2021 és 2022 után 2026-ban is a női labdarúgás legjobbjának bizonyult. Az Alexia Putellas Ballon d'Or-győzelmét megalapozó 2025/2026-os idény valóságos diadalmenet volt: az FC Barcelona játékosaként spanyol bajnokságot, kupát és Szuperkupát nyert, ráadásul a Bajnokok Ligájában is csúcsra ért. Utóbbi sorozatban a torna legjobb játékosának választották.

A sikerek után azonban meglepő fordulat következett. Putellas 14 év után búcsút intett a Barcelonának, és 2026 nyarán az angol London City Lionesses csapatához igazolt.

Spain and London City Lionesses midfielder Alexia Putellas poses upon arrival to attend the 2026 Ballon d'Or France Football award ceremony at the Palladium Theatre in London on October 26, 2026. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
Alexia Putellas az Aranylabda 2026-os gáláján.
Forrás: FRANCK FIFE / AFP

A Barcelona legendájából lett háromszoros Aranylabda-győztes

Alexia Putellas pályafutása során tíz spanyol bajnoki címet és négy Bajnokok Ligája-trófeát szerzett a katalánokkal, miközben a klub történetének legeredményesebb gólszerzőjévé vált.

A 2023-as világbajnok spanyol válogatott tagjaként is történelmet írt. Három Aranylabdája mellett kétszer választották a FIFA év női játékosának, és kétszer az UEFA legjobb női labdarúgójának.

Harry Kane is történelmet írt az Aranylabda-gálán

Az Aranylabda 2026-os férfi győztese Harry Kane lett, aki 73 gólos szezonjával érdemelte ki az elismerést. A Bayern München angol támadója Michael Owen 2001-es sikere óta az első angol futballista, aki elhódította a díjat.

A férfiak dobogójának második és harmadik fokára Kylian Mbappé és a Barcelona fiatal tehetsége, Lamine Yamal állhatott fel.

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