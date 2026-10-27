A világ egyik legritkább bőrbetegségével küzd a magyar énekesnő: borzalmas fájdalmakkal küzd Agárdi Szilvi

Agárdi Szilvinél toxikus epidermális nekrolízist, más néven Lyell-szindrómát állapítottak meg. A rendkívül ritka betegség egy korábbi egészségügyi problémájára felírt gyógyszer mellékhatásaként jelentkezett. A súlyos allergiás reakció nem azonnal, hanem hetekkel a gyógyszeres kezelés megkezdése után alakult ki. Szilvi kórházba került, a fellépéseit is le kellett mondania. A közösségi oldalán közzétett videóban elárulta, hogy sokáig gondolkodott azon, megmutassa-e a követőinek, milyen állapotban van, végül úgy döntött, őszintén beszél a megpróbáltatásairól.

Agárdi Szilvi a kórházból jelentkezett be, rendkívül ritka és súlyos betegséget diagnosztizáltak nála

Forrás: Youtube

Agárdi Szilvi testét fájdalmas hólyagok borítják

„A világ egyik legritkább bőrbetegségével diagnosztizáltak! Toxikus Epidermális Nekrolízis /TEN/ (Lyell-szindróma). Rendkívül fájdalmas, de meg kell küzdenem vele, ezt a küzdelmet azonban kendőzetlen őszinteséggel szeretném nektek megmutatni. Figyelem, a videó felkavaró képsorokat is tartalmazhat!” – írta a bejegyzésében.

A kórházi jelentkező énekesnő részletesen elmagyarázta, milyen tünetekkel küzd.

Szilvi testén hólyagok jelentek meg, amelyek az égési sérülésekhez hasonló fájdalmat okoznak. A bőre húzódik, ég és csíp, az érintett területeken pedig a bőr teljesen le fog hámlani.

A ritka betegség miatt Agárdi Szilvi beszéde is megváltozott

A Lyell-szindróma a nyálkahártyákat is érinti. Szájában, nyelvén, torkában, nyelőcsövében és az intim területeken is fájdalmas hólyagok és fekélyes elváltozások alakultak ki.

„Biztos halljátok, hogy a beszédem egyáltalán nem olyan. Ez azért van, mert a betegség másik része az megtámadja az összes nyálkahártyát a testen” – magyarázta, majd hozzátette, minden mozdulat rendkívüli fájdalommal jár.

Agárdi Szilvi a súlyos állapota ellenére elhatározta, hogy a felépülésének folyamatát megosztja a követőivel.

„Szeretném nektek megmutatni azt, hogy hogyan fogunk most megküzdeni ezzel a betegséggel. Nem lesz egyszerű menet, nagyon hosszú lesz, ha szeretnétek, tartsatok velem!” – mondta a videóban, amit itt tudsz megnézni.

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