Megválasztották 2026 legszexibb férfiját: a Vészhelyzet egykori sztárja kapta a címet

Noah Wyle lett 2026 legszexibb férfija a People magazin szerint. A színész, aki 1994-ben a Vészhelyzet című sorozatban vált világszerte ismertté, bevallotta, hogy teljesen váratlanul érte a megtiszteltetés.

Noah Wyle 2026 legszexibb férfija a People magazin szerint

Forrás: Instagram / People

„Azt hittem, valaki meg akar tréfálni. Egymillió év alatt sem gondoltam volna, hogy valaha engem ér ez a megtiszteltetés” – mondta.

George Clooney már korábban a legszexibb férfinak nevezte Noah Wyle-t

Noah Wyle karrierje a Vészhelyzet című sorozattal indult be igazán, amelyben John Cartert, az orvostanhallgatóból orvossá váló fiatalembert alakította. A népszerű kórházsorozatban olyan sztárokkal játszott együtt, mint George Clooney, Anthony Edwards, Sherry Stringfield és Julianna Margulies. Alakításáért három Golden Globe- és öt Emmy-jelölést kapott, ám egyiket sem sikerült díjra váltania.

Érdekesség, hogy egykori kollégája, George Clooney már januárban azt mondta, hogy Noah Wyle is megérdemelné a legszexibb férfinak járó címet.

„Noah Wyle-t jelölném. Ha nagy leszek, olyan akarok lenni, mint Noah Wyle” – mondta Clooney.

Noah Wyle ismét egy kórházsorozattal aratott sikert

A Vészhelyzet 2009-es befejezése után 16 évvel Wyle újra orvosi köpenyt öltött. Az HBO The Pitt című sorozatában Dr. Michael „Robby” Robinavitch szerepét alakítja, egy elégedetlen, sokat tapasztalt szakorvosét. A szerep újabb nagy sikereket hozott számára. A sorozat két évada alatt 2025-ben és 2026-ban is elnyerte a legjobb férfi főszereplőnek járó Emmy-díjat drámasorozat kategóriában, 2026-ban pedig a Golden Globe-díjat is megkapta. A népszerű orvosi dráma harmadik évada várhatóan 2027 januárjában debütál.

Ők voltak korábban a világ legszexibb férfijai

A People magazin 1985-ben, Mel Gibson megválasztásával indította útjára a legszexibb férfi cím odaítélését, amely idén már a 41. évfordulójához érkezett. Noah Wyle a Wicked sztárjától, Jonathan Baileytől vette át a címet. Az elmúlt években olyan hírességek érdemelték ki a megtiszteltetést, mint Patrick Dempsey, Chris Evans, Paul Rudd, Michael B. Jordan, John Legend és Idris Elba.