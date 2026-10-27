Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. okt. 27., kedd Szabina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
Világsztár

Megválasztották 2026 legszexibb férfiját: a Vészhelyzet egykori sztárja kapta a címet

Világsztár legszexibb férfi Noah Wyle
Horváth Angéla
2026.10.27.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Kiderült, kit választott idén a világ legszexibb férfijának a People magazin. A megtisztelő cím ezúttal egy olyan hollywoodi színészhez került, aki már több mint harminc éve hódította meg a nézők szívét egy népszerű kórházsorozatban.

Noah Wyle lett 2026 legszexibb férfija a People magazin szerint. A színész, aki 1994-ben a Vészhelyzet című sorozatban vált világszerte ismertté, bevallotta, hogy teljesen váratlanul érte a megtiszteltetés.

Noah Wyle 2026 legszexibb férfija a People magazin szerint
Noah Wyle 2026 legszexibb férfija a People magazin szerint
Forrás: Instagram / People

„Azt hittem, valaki meg akar tréfálni. Egymillió év alatt sem gondoltam volna, hogy valaha engem ér ez a megtiszteltetés” – mondta.

George Clooney már korábban a legszexibb férfinak nevezte Noah Wyle-t

Noah Wyle karrierje a Vészhelyzet című sorozattal indult be igazán, amelyben John Cartert, az orvostanhallgatóból orvossá váló fiatalembert alakította. A népszerű kórházsorozatban olyan sztárokkal játszott együtt, mint George Clooney, Anthony Edwards, Sherry Stringfield és Julianna Margulies. Alakításáért három Golden Globe- és öt Emmy-jelölést kapott, ám egyiket sem sikerült díjra váltania.

Érdekesség, hogy egykori kollégája, George Clooney már januárban azt mondta, hogy Noah Wyle is megérdemelné a legszexibb férfinak járó címet.

„Noah Wyle-t jelölném. Ha nagy leszek, olyan akarok lenni, mint Noah Wyle” – mondta Clooney.

Noah Wyle ismét egy kórházsorozattal aratott sikert

A Vészhelyzet 2009-es befejezése után 16 évvel Wyle újra orvosi köpenyt öltött. Az HBO The Pitt című sorozatában Dr. Michael „Robby” Robinavitch szerepét alakítja, egy elégedetlen, sokat tapasztalt szakorvosét. A szerep újabb nagy sikereket hozott számára. A sorozat két évada alatt 2025-ben és 2026-ban is elnyerte a legjobb férfi főszereplőnek járó Emmy-díjat drámasorozat kategóriában, 2026-ban pedig a Golden Globe-díjat is megkapta. A népszerű orvosi dráma harmadik évada várhatóan 2027 januárjában debütál.

Ők voltak korábban a világ legszexibb férfijai

A People magazin 1985-ben, Mel Gibson megválasztásával indította útjára a legszexibb férfi cím odaítélését, amely idén már a 41. évfordulójához érkezett. Noah Wyle a Wicked sztárjától, Jonathan Baileytől vette át a címet. Az elmúlt években olyan hírességek érdemelték ki a megtiszteltetést, mint Patrick Dempsey, Chris Evans, Paul Rudd, Michael B. Jordan, John Legend és Idris Elba.

Kattints a képre és nézd meg a galériát az elmúlt évek legszexibb férfijairól:

People magazin legszexibb férfiai
People magazin legszexibb férfiai
LONDON, ENGLAND - JULY 17: Chris Hemsworth attends the "Limitless: Live Better Now" UK Premiere at Odeon Luxe Leicester Square on July 17, 2025 in London, England. (Photo by Mike Marsland/WireImage)
People magazin legszexibb férfiai
People magazin legszexibb férfiai
People magazin legszexibb férfiai
People magazin legszexibb férfiai
People magazin legszexibb férfiai
People magazin legszexibb férfiai
People magazin legszexibb férfiai
People magazin legszexibb férfiai
Jonathan Bailey 2025-ben lett a legszexibb férfi.
1 / 14
Matthew McConaughey 2005-ben kapta meg az elismerést, amire az első reakciója az volt: Szuper, akkor ezután most már bátran elhízhatok!
Getty Images

Ezeket olvastad már? 

Ő a világ legjobb női focistája: Alexia Putellas harmadjára nyert az Aranylabda-gálán

Újabb történelmi siker született a futballvilág egyik legrangosabb díjátadóján.

Vera Wang 77 évesen is elképesztően fiatalos: mindössze két lépésből áll a rutinja

A világhírű divattervező elárulta, hogyan ápolja az arcbőrét - akik bonyolult szépségápolási praktikákra számítottak, azok csalódni fognak.

Nyári Dia szívszorító vallomást tett beteg kislányáról: „Érzelmileg nagyon nehéz..."

Nyári Dia kislánya már fél éves. Emma rendkívül nyugodt és mosolygós baba, a színésznő számára mégis komoly lelki terhet jelent, hogy kisbabája beteg. Elárulta, mi számára a legnehezebb.

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu