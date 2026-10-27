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Nyári Dia szívszorító vallomást tett beteg kislányáról: „Érzelmileg nagyon nehéz..."

színésznő kovács dániel nyári dia gyermek
Life.hu
2026.10.27.
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Nyári Dia kislánya már fél éves. Emma rendkívül nyugodt és mosolygós baba, a színésznő számára mégis komoly lelki terhet jelent, hogy kisbabája beteg. Elárulta, mi számára a legnehezebb.

Nyári Dia és férje, Kovács Dániel tavasszal köszönthették második gyermeküket, Emmát. A kislány születése után kiderült, hogy lehorgonyzott gerincvelő-szindrómában, más néven tethered cord szindrómában szenved. Emiatt kéthónapos korában műtéten kellett átesnie. A beavatkozás jól sikerült, de hogy Emma fejlődése hogy alakul hosszú távon, arról egyelőre nem tudnak biztosat mondani az orvosok. A színésznő korábban a közösségi oldalán is beszélt a nehéz időszakról, most pedig a Lelkizünk? podcast vendégeként mesélt arról, hogyan éli meg a történteket.

Nyári Dia kislánya, Emma már 6 hónapos
Nyári Dia kislánya, Emma már 6 hónapos
Forrás: Borsonline

Emma már féléves, édesanyja szerint kiegyensúlyozott, vidám kisbaba, akivel a mindennapok sok szempontból könnyebbek, mint amilyenekre számított. Nyári Dia számára azonban nem az éjszakázás vagy a fáradtság jelenti az igazi nehézséget.

„Nekem nem az a nehézségem most, hogy hogy alszik vagy hogy nem, hanem az, hogy nem mindegyik gyerekem egészséges. Amikor kimondja egy ember, hogy mindkét gyereke egészséges, akkor annyira evidencia még nekem is, hogy ezt mondjam, de közben a valóság meg az, hogy nem és ez nem is fog változni” – vallotta be.

A színésznő azt is elárulta, hogy első gyermeke, Zétény születése után sokkal nehezebben birkózott meg az első hónapokkal, annak ellenére, hogy most jóval több dolog miatt kell aggódnia.

„A Zétivel való első időszakot sokkal szarabbul éltem meg, mint most az Emmával annak ellenére is, hogy kétezer fokkal nehezítettebb ez a pálya” – mondta.

Nyári Dia: „Miért kapta ezt a feladatot az élettől?”

Nyári Dia szerint Emma jó természete megkönnyíti a család mindennapjait. Kislánya alkalmazkodó, általában kétszer ébred éjszakánként, és sok örömet szerez a szüleinek. Éppen ezért különösen fájdalmas számára, hogy ilyen fiatalon már ennyi nehézségen kellett keresztülmennie.

„Hozzáteszem ez a kislány sokkal simulékonyabb ember is, mint a testvére. Ha neki nem lennének ezek a járulékos dolgai, amiket nap mint nap meg kell tanulnom, akkor egyébként Emmus egy mintababa, kétszer kelünk hozzá éjszaka. Tehát könnyebb vele ennek ellenére is, érzelmileg viszont nagyon nehéz, mert annál jobban sajnálom, hogy egyébként meg mennyire édes, mennyire vidám, de miért kapta ezt a feladatot az élettől?” – fogalmazott.

A színésznő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy saját nehézségeik miatt nem tartja jelentéktelennek más édesanyák problémáit. Pontosan tudja, mennyire megterhelő lehet a kialvatlanság vagy kimerültség.

„Mindenkinek joga van picsogni! Én tök szívesen meghallgatom a barátnőimet, ha például nem tudnak aludni, és egyáltalán nem gondolok arra, hogy ’de hát neked mi a bajod, egészséges a gyereked.’ Egyáltalán nem gondolok ilyenre!” – jelentette ki.

A lehorgonyzott gerincvelő-szindróma (tethered cord szindróma) olyan idegrendszeri rendellenesség, amelynél a gerincvelő kórosan rögzül a gerinccsatornában, ezért a gyermek növekedésével megfeszülhet, és károsodhatnak az idegek. A betegség mozgászavart, lábgyengeséget, járási nehézségeket, valamint vizelet- és székletürítési problémákat okozhat. Kezelése általában műtéttel történik, ennek során felszabadítják a gerincvelőt. A beavatkozás célja a további idegkárosodás megelőzése, a hosszú távú kilátások azonban attól függnek, hogy kialakult-e már maradandó károsodás.

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