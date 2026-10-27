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2026. okt. 27., kedd Szabina

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Ints búcsút a szem alatti ráncoknak: így használd hatékonyan a korrektort!

123RF -
smink korrektor bőrápolás
Nagy Kata
2026.10.27.
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Nap elején még egy magazin borítóján is megállnád a helyed, de délutánra legalább egy tízest rád dobnak a szem alatti ráncaid? Ha még mindig kihívást okoz a korrektor használata, próbáld ki életmentő trükkjeinket, amik minden bőrtípuson beválnak!

A korrektor használata nemcsak fedésről szól, hanem stratégiáról is: elég egy rossz mozdulat és máris kiemeli mindazt, amit eredetileg elrejteni akartál. Ne aggódj: egy kis tudatossággal teljesen más lesz az eredmény!

Nő korrektor használata közben
A korrektor használata sokak számára kihívást okoz, pedig nem kellene, hogy így legyen. 
Forrás: Shutterstock

 

  • Sokan küzdenek azzal, hogy a korrektor vagy teljesen eltűnik nap végére, vagy beleül az apró ráncokba. 
  • Megmutatjuk azokat a trükköket, amikkel tökéletesítheted a technikádat. 

Korrektor használata új szinten – így marad egész nap a helyén

Valami különös oknál fogva minden este arra számítunk, hogy reggel üdén és kipihenten ébredünk, majd jön a másnap, a tükör és vele együtt az indokolatlan mennyiségű korrektor. Bár az utóbbi időben kifejezetten trendi a táskás szem, a legtöbben azért megmaradnánk a friss kinézetnél – már ha tudnánk! 

Csakhogy a korrektor egy furcsa kis lény, ami nem mindig idomul a mi elképzeléseinkhez: reggel még hibátlanul simul, délben már elkezd gyűrődni, estére pedig olyan magabiztossággal költözik bele a ráncainkba, mintha legalábbis bérleti díjat fizetne érte.

Bár tudjuk, hogy a táskás szemet nemcsak a rossz smink okozhatja, azért rengeteget lehet javítani egy megfelelő technikával. Mutatjuk, hogy mire figyelj! 

1. Hidratálás

Igen, tudjuk, ez az a lépés, amiről mindenki tud, de csak kevesen veszik komolyan. Pedig a szem alatti bőr szárazsága az egyik fő oka annak, hogy a korrektor rosszul viselkedik, így kezdd a sminkelést egy könnyű, gyorsan felszívódó szemránckrémmel. 

2. A korrektor kiválasztása 

Sokan esnek abba a hibába, hogy erős fedésű, nehéz korrektort használnak a szem alá, pedig azok valójában a bőrhibák elfedésére szolgálnak. A minél kevesebb, annál jobb elv itt is működik, úgyhogy válassz könnyű, hidratáló formulát. 

3. Megfelelő eszköz

A tökéletes smink titka nemcsak a tudatos bőrápolásban rejlik, hanem a helyes ecsetek kiválasztásában is. Használj tömör, tömött ecsetet, aminek apró feje van, de ha a természetes megjelenést kedveled, használhatod az ujjbegyeidet is. 

4. A technika 

Hiába vásárolod fel a legdrágább korrektorokat, ha rosszul használod őket! Csupán azokra a területekre vidd fel, ahová feltétlenül szükséges, és apró, ütögető mozdulatokkal dolgozz ahelyett, hogy végighúzod a bőrödet. Így biztos, hogy nem fog beleülni a termék a ráncaidba és ezáltal akár éveket fiatalíthatsz a megjelenéseden. 

5. Rétegezés

Ha úgy érzed, hogy egy adag nem elegendő ahhoz, hogy elfedje a karikáidat, várd meg, míg teljesen megszárad a korrektor a bőrödön, majd vigyél fel egy újabb, leheletvékony réteget. Hidd el, ezerszer hatékonyabb ez a módszer, mintha rögtön egy vastag alappal indítanál. 

6. Fixálás

A púder használata elengedhetetlen a tartós végeredményért: válassz könnyű porpúdert, amit szintén ütögető mozdulattal vigyél fel egy bolyhos ecsettel, majd pár másodperc után töröld le az eszközzel a felesleges réteget. 

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