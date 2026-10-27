Vera Wang 77 évesen is elképesztően fiatalos: mindössze két lépésből áll a rutinja

Vera Wangot sokan csodálják, mintha nem fogna rajta az idő. Rendszeresen felmerül a kérdés, vajon a jó genetikán kívül minek köszönheti, hogy ennyire jól tartja magát. A divattervező nemrégiben elárulta, hogy egyáltalán nem tölt hosszú órákat a fürdőszobában.

Vera Wang nem öregszik, évtizedeket tagadhat le a korából

Forrás: Instagram

Vera Wang szépségrutinja: két egyszerű lépésre esküszik

Bár sokan azt gondolhatják, hogy Vera Wang drága kozmetikumok egész sorát használja, valójában azonban két lépésből áll a napi arcápolási rutinja.

„Elég egyszerű vagyok, ami a bőrápolást illeti. Csak megmosom az arcomat, és egy kicsit hidratálom... Nem követek 18 lépésből álló rutint!” – árulta el.

Vera Wang fürdőruhában is megmutatta az alakját

A divattervező nemcsak az arcbőrével, hanem karcsú alakjával is rendszeresen felkelti a figyelmet. Nemrég a közösségi oldalán osztott meg egy fotót, amelyen kertjében, egy napágyon pihen fekete fürdőruhában.

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