Ne várd meg, míg baj van! A rákszűrés az élet minden szakaszában fontos

Október a női egészség és a mellrák elleni küzdelem hónapja, ám a megelőzés fontosságát nem elég néhány héten keresztül hangsúlyozni. A női szervezet folyamatosan változik: más kérdések kerülnek előtérbe a reproduktív években, a gyermekvállalás idején vagy éppen a menopauza után. A SYNLAB NŐ360 átfogó koncepciója a női egészség egészét vizsgálja, és az egyes életszakaszokban felmerülő problémákhoz, illetve a megelőzéshez kapcsolódó laborvizsgálatokban is segítséget nyújt.
A SYNLAB 2026-os őszi női egészségprogramjában több olyan vizsgálat is elérhető, amely a női daganatok megelőzéséhez, a kockázatok felméréséhez vagy a korai felismeréshez adhat fontos információt.
A HPV-vizsgálatnak kulcsszerepe lehet a méhnyakrák megelőzésében
A méhnyakrák kialakulásában meghatározó szerepet játszik a humán papillomavírus, vagyis a HPV. A magas kockázatú HPV-típusok a méhnyakrákos esetek 95–99 százalékában kimutathatók, leggyakrabban a HPV16 és a HPV18 típus érintett. A tartós fertőzés hosszú évek alatt vezethet olyan sejtszintű elváltozásokhoz, amelyekből később daganat alakulhat ki, de éppen az idő az, ami lehetőséget ad arra, hogy a problémát még időben felismerjék.
Fontos ugyanakkor, hogy a HPV-pozitív eredmény önmagában nem jelent rákot. A legtöbb fertőzésből nem alakul ki daganatos betegség, a tartósan fennálló, magas kockázatú fertőzések azonban fokozott figyelmet igényelnek. A korszerű méhnyakszűrésben ezért a citológiai vizsgálat mellett egyre nagyobb szerepet kap a magas kockázatú HPV-típusok kimutatása és szükség esetén tipizálása is.
A SYNLAB Maxi Biztonság nőknek csomagja önmintavételes és vérvételes vizsgálatokat kombinál. A csomag a leggyakoribb szexuális úton terjedő fertőzések mellett a méhnyakrák és a rákmegelőző elváltozások kialakulásában fontos szerepet játszó magas kockázatú HPV-fertőzést is vizsgálja. Az önmintavétel Evalyn Brush® eszközzel történik, egyes szexuális úton terjedő fertőzések kimutatásához pedig vérmintára is szükség van. A csomag jelenlegi kedvezményes ára 31 200 forint, amely a mintavételi díjat is tartalmazza.
Az önmintavétel azok számára is könnyebbé teheti a vizsgálaton való részvételt, akik nehezebben jutnak el nőgyógyászati szűrésre. Pozitív HPV-eredmény esetén azonban további orvosi kivizsgálásra van szükség.
Mit árulhatnak el a gének az emlőrák kockázatáról?
Az emlőrák megelőzésében és korai felismerésében továbbra is fontos szerepe van az életkornak és egyéni kockázatnak megfelelő rendszeres szűrővizsgálatoknak. Bizonyos esetekben azonban a családi előzmények arra is utalhatnak, hogy örökletes genetikai hajlam állhat a háttérben. Ennek kiderítésében segíthet a SYNLAB BRCA Plus vizsgálata. A teszt a BRCA1 és BRCA2 gének mellett további 25 génben keres olyan eltéréseket, amelyek összefügghetnek az emlőrák, illetve más daganatos betegségek fokozott kockázatával. A panel több örökletes daganathajlamhoz kapcsolódó géneltérés felismerésére is alkalmas.
A genetikai vizsgálat eredménye nem azt mondja meg, hogy valakinél biztosan kialakul-e daganat. Arra adhat választ, hogy öröklött genetikai okok miatt az átlagosnál nagyobb lehet-e a kockázat. Ez az információ különösen fontos lehet akkor, ha a családban több embert érintett emlő- vagy petefészekrák, akár szokatlanul fiatal életkorban is. Ilyen esetekben az eredmény hozzájárulhat ahhoz, hogy személyre szabottabb szűrési és megelőzési terv szülessen.
A női egészség nem ér véget a rákszűrésnél
A tudatos megelőzéshez az is hozzátartozik, hogy nem csak egyetlen betegségre figyelünk. A menstruációs zavarok, a pajzsmirigy működése, a termékenységi problémák, a szexuális úton terjedő fertőzések, a változókor, valamint a szív- és érrendszer vagy a csontok állapota mind a női egészséghez tartoznak. A SYNLAB NŐ360 programja a női élet különböző szakaszait veszi sorra, és abban segít eligazodni, hogy egy adott élethelyzetben, panasz esetén vagy megelőzés céljából milyen laboratóriumi vizsgálatok jöhetnek szóba.
A 2026-os őszi női egészségprogram részleteit és az elérhető vizsgálatokat itt találod.
Új SYNLAB vérvételi hely nyílt Százhalombattán
A SYNLAB új vérvételi helyet nyitott Százhalombattán. A nyitáshoz akciók is kapcsolódnak, melyeket november 30-ig lehet kihasználni. Ezekről itt tájékozódhatsz!