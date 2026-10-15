Ne várd meg, míg baj van! A rákszűrés az élet minden szakaszában fontos

Október a női egészség és a mellrák elleni küzdelem hónapja, ám a megelőzés fontosságát nem elég néhány héten keresztül hangsúlyozni. A női szervezet folyamatosan változik: más kérdések kerülnek előtérbe a reproduktív években, a gyermekvállalás idején vagy éppen a menopauza után. A SYNLAB NŐ360 átfogó koncepciója a női egészség egészét vizsgálja, és az egyes életszakaszokban felmerülő problémákhoz, illetve a megelőzéshez kapcsolódó laborvizsgálatokban is segítséget nyújt.

A SYNLAB 2026-os őszi női egészségprogramjában több olyan vizsgálat is elérhető, amely a női daganatok megelőzéséhez, a kockázatok felméréséhez vagy a korai felismeréshez adhat fontos információt.

Forrás: Synlab

A HPV-vizsgálatnak kulcsszerepe lehet a méhnyakrák megelőzésében

A méhnyakrák kialakulásában meghatározó szerepet játszik a humán papillomavírus, vagyis a HPV. A magas kockázatú HPV-típusok a méhnyakrákos esetek 95–99 százalékában kimutathatók, leggyakrabban a HPV16 és a HPV18 típus érintett. A tartós fertőzés hosszú évek alatt vezethet olyan sejtszintű elváltozásokhoz, amelyekből később daganat alakulhat ki, de éppen az idő az, ami lehetőséget ad arra, hogy a problémát még időben felismerjék.

Fontos ugyanakkor, hogy a HPV-pozitív eredmény önmagában nem jelent rákot. A legtöbb fertőzésből nem alakul ki daganatos betegség, a tartósan fennálló, magas kockázatú fertőzések azonban fokozott figyelmet igényelnek. A korszerű méhnyakszűrésben ezért a citológiai vizsgálat mellett egyre nagyobb szerepet kap a magas kockázatú HPV-típusok kimutatása és szükség esetén tipizálása is.

A SYNLAB Maxi Biztonság nőknek csomagja önmintavételes és vérvételes vizsgálatokat kombinál. A csomag a leggyakoribb szexuális úton terjedő fertőzések mellett a méhnyakrák és a rákmegelőző elváltozások kialakulásában fontos szerepet játszó magas kockázatú HPV-fertőzést is vizsgálja. Az önmintavétel Evalyn Brush® eszközzel történik, egyes szexuális úton terjedő fertőzések kimutatásához pedig vérmintára is szükség van. A csomag jelenlegi kedvezményes ára 31 200 forint, amely a mintavételi díjat is tartalmazza.