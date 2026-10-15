Szívszorító titkot rejt az év természetfotója: halott borjat cipelő elefántot örökített meg - Kép

Federico Veronesi olasz fotós természetfotója nyert a Wildlife Photographer of the Year versenyén, és amint megtudjuk a kép történetét, rögtön meg is értjük, hogy miért utasíthatott maga mögé több mint 55 ezer felvételt. A Namíbiában készült fekete-fehér felvétel egy elefántot örökít meg, amint ormányában egy elpusztult borjút tart. A jelenet önmagában is szívszorító, de a fotó sokkal többet rejt, mint egyetlen megörökített pillanatot.

Az év természetfotója egy szívszorító pillanatot örökít meg.

Forrás: Profimedia/Federico Veronesi

Ez lett az év természetfotója: egy elefánt gyászát örökítette meg

A Wildlife Photographer of the Year 2026 természetfotós verseny fődíját Federico Veronesi The Aftermath című alkotása nyerte el. A felvétel Namíbiában, a Huab folyó völgyében készült, és egy nőstény elefántot ábrázol, amely ormányával egy élettelen elefántborjút cipel.

A zsűrinek nem volt könnyű dolga, hiszen a rangos nemzetközi megmérettetésre minden korábbinál több, 55 ezret meghaladó pályamű érkezett a világ 121 országából.

A rengeteg lenyűgöző természetfotó közül végül ez a megrázó fekete-fehér kép bizonyult a legkiemelkedőbbnek.

A fotó ereje azonban nem pusztán a kompozícióban vagy a megörökített pillanat drámaiságában rejlik. Az elefánt viselkedése mögött ugyanis egy különösen fájdalmas történet húzódik.

Nem a saját borját siratta az elefánt

A helyi elefántkutatások során kiderült, hogy a képen látható nőstény nem az elpusztult borjú édesanyja volt. Saját kicsinyét két évvel korábban veszítette el, és a kutatók már korábban is megfigyeltek nála egy szokatlan viselkedést.

Az állat más nőstények elpusztult borjait is felemelte és magával hordozta.

Ez a megfigyelés különösen érdekes betekintést enged az elefántok összetett érzelmi világába. Viselkedése arra utalhat, hogy ezek az állatok nemcsak saját veszteségükre reagálnak, hanem a csordán belüli más egyedek halálára is érzékenyek lehetnek.

A megrendítő jelenet így jóval többet mutat egy vadon élő állat mindennapjainál: az elefántok gyászhoz és empátiához kapcsolódó viselkedéséről is fontos kérdéseket vet fel.

Történelmet írt a fekete-fehér természetfotó

Federico Veronesi győzelme egy másik szempontból is különleges. A londoni természetfotós verseny történetében először fordult elő, hogy mindkét fő kategória legmagasabb elismerését fekete-fehér felvétel kapta.