Szívszorító titkot rejt az év természetfotója: halott borjat cipelő elefántot örökített meg - Kép

Federico Veronesi olasz fotós természetfotója nyert a Wildlife Photographer of the Year versenyén, és amint megtudjuk a kép történetét, rögtön meg is értjük, hogy miért utasíthatott maga mögé több mint 55 ezer felvételt. A Namíbiában készült fekete-fehér felvétel egy elefántot örökít meg, amint ormányában egy elpusztult borjút tart. A jelenet önmagában is szívszorító, de a fotó sokkal többet rejt, mint egyetlen megörökített pillanatot.
Ez lett az év természetfotója: egy elefánt gyászát örökítette meg
A Wildlife Photographer of the Year 2026 természetfotós verseny fődíját Federico Veronesi The Aftermath című alkotása nyerte el. A felvétel Namíbiában, a Huab folyó völgyében készült, és egy nőstény elefántot ábrázol, amely ormányával egy élettelen elefántborjút cipel.
A zsűrinek nem volt könnyű dolga, hiszen a rangos nemzetközi megmérettetésre minden korábbinál több, 55 ezret meghaladó pályamű érkezett a világ 121 országából.
A rengeteg lenyűgöző természetfotó közül végül ez a megrázó fekete-fehér kép bizonyult a legkiemelkedőbbnek.
A fotó ereje azonban nem pusztán a kompozícióban vagy a megörökített pillanat drámaiságában rejlik. Az elefánt viselkedése mögött ugyanis egy különösen fájdalmas történet húzódik.
Nem a saját borját siratta az elefánt
A helyi elefántkutatások során kiderült, hogy a képen látható nőstény nem az elpusztult borjú édesanyja volt. Saját kicsinyét két évvel korábban veszítette el, és a kutatók már korábban is megfigyeltek nála egy szokatlan viselkedést.
Az állat más nőstények elpusztult borjait is felemelte és magával hordozta.
Ez a megfigyelés különösen érdekes betekintést enged az elefántok összetett érzelmi világába. Viselkedése arra utalhat, hogy ezek az állatok nemcsak saját veszteségükre reagálnak, hanem a csordán belüli más egyedek halálára is érzékenyek lehetnek.
A megrendítő jelenet így jóval többet mutat egy vadon élő állat mindennapjainál: az elefántok gyászhoz és empátiához kapcsolódó viselkedéséről is fontos kérdéseket vet fel.
Történelmet írt a fekete-fehér természetfotó
Federico Veronesi győzelme egy másik szempontból is különleges. A londoni természetfotós verseny történetében először fordult elő, hogy mindkét fő kategória legmagasabb elismerését fekete-fehér felvétel kapta.
A díjnyertes alkotásokat a nagyközönség is megcsodálhatja: a verseny száz legjobb fotójából rendezett kiállítás október 16-án, pénteken nyílik meg a londoni Természettudományi Múzeumban.
A The Aftermath azonban alighanem azok közé a képek közé tartozik majd, amelyek előtt a látogatók hosszabban is megállnak. Hiszen egyetlen pillanatba sűríti mindazt, amit az állatvilág érzelmi összetettségéről még csak most kezdünk igazán megérteni.
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