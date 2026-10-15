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Szívszorító titkot rejt az év természetfotója: halott borjat cipelő elefántot örökített meg - Kép

díj természetfotó elefánt
Nagy Anna
2026.10.15.
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Szívszorító ugyanakkor nem mindennapi pillanat megörökítéséért kapott díjat az olasz fotós. Az év természetfotója egy olyan kép lett, amin egy halott borjat cipelő elefánt látható.

Federico Veronesi olasz fotós természetfotója nyert a Wildlife Photographer of the Year versenyén, és amint megtudjuk a kép történetét, rögtön meg is értjük, hogy miért utasíthatott maga mögé több mint 55 ezer felvételt. A Namíbiában készült fekete-fehér felvétel egy elefántot örökít meg, amint ormányában egy elpusztult borjút tart. A jelenet önmagában is szívszorító, de a fotó sokkal többet rejt, mint egyetlen megörökített pillanatot.  

Az év természetfotója egy szívszorító pillanatot örökít meg.
Az év természetfotója egy szívszorító pillanatot örökít meg.
Forrás: Profimedia/Federico Veronesi 

Ez lett az év természetfotója: egy elefánt gyászát örökítette meg

A Wildlife Photographer of the Year 2026 természetfotós verseny fődíját Federico Veronesi The Aftermath című alkotása nyerte el. A felvétel Namíbiában, a Huab folyó völgyében készült, és egy nőstény elefántot ábrázol, amely ormányával egy élettelen elefántborjút cipel.

A zsűrinek nem volt könnyű dolga, hiszen a rangos nemzetközi megmérettetésre minden korábbinál több, 55 ezret meghaladó pályamű érkezett a világ 121 országából.

 A rengeteg lenyűgöző természetfotó közül végül ez a megrázó fekete-fehér kép bizonyult a legkiemelkedőbbnek.

A fotó ereje azonban nem pusztán a kompozícióban vagy a megörökített pillanat drámaiságában rejlik. Az elefánt viselkedése mögött ugyanis egy különösen fájdalmas történet húzódik.

Nem a saját borját siratta az elefánt

A helyi elefántkutatások során kiderült, hogy a képen látható nőstény nem az elpusztult borjú édesanyja volt. Saját kicsinyét két évvel korábban veszítette el, és a kutatók már korábban is megfigyeltek nála egy szokatlan viselkedést.

Az állat más nőstények elpusztult borjait is felemelte és magával hordozta.

Ez a megfigyelés különösen érdekes betekintést enged az elefántok összetett érzelmi világába. Viselkedése arra utalhat, hogy ezek az állatok nemcsak saját veszteségükre reagálnak, hanem a csordán belüli más egyedek halálára is érzékenyek lehetnek.

A megrendítő jelenet így jóval többet mutat egy vadon élő állat mindennapjainál: az elefántok gyászhoz és empátiához kapcsolódó viselkedéséről is fontos kérdéseket vet fel.

Történelmet írt a fekete-fehér természetfotó

Federico Veronesi győzelme egy másik szempontból is különleges. A londoni természetfotós verseny történetében először fordult elő, hogy mindkét fő kategória legmagasabb elismerését fekete-fehér felvétel kapta.

A díjnyertes alkotásokat a nagyközönség is megcsodálhatja: a verseny száz legjobb fotójából rendezett kiállítás október 16-án, pénteken nyílik meg a londoni Természettudományi Múzeumban.

A The Aftermath azonban alighanem azok közé a képek közé tartozik majd, amelyek előtt a látogatók hosszabban is megállnak. Hiszen egyetlen pillanatba sűríti mindazt, amit az állatvilág érzelmi összetettségéről még csak most kezdünk igazán megérteni.

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