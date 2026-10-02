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dekoráció

Hangolódj halloweenre a Sparral! Édességek, bulikellékek és tematikus termékek közül választhatsz

dekoráció spar halloween
Life.hu
2026.10.02.
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Már csütörtöktől, október 1-jétől megjelentek a halloweeni finomságok és dekorációk a Spar üzleteiben. A különleges kínálatban édességek, péksütemények, Halloween-mintás élelmiszerek és bulikellékek is helyet kaptak, ráadásul több terméket kifejezetten kedvező áron kínálnak. Mutatjuk, mire érdemes figyelni!

Ha valaki már október elején hangolódna a Halloweenre, a Sparban most lesz miből válogatnia. Az áruházlánc október 1-jétől külön halloweeni kínálattal készül, amelyben a nassolnivalók mellett néhány egészen különleges, tematikus termék is feltűnik. A halloweeni ajánlatok a szórólap szerint október 1. és november 4. között érvényesek, vagyis több, mint egy hónapig lecsaphatunk rájuk.

Hangolódj halloweenre a Sparral!
Hangolódj halloweenre a Sparral!
Forrás: 123.rf.com

Halloween-fánk és fekete hamburger is lesz a Sparban

Aki egy kis halloweeni hangulatot vinne a reggelibe vagy a gyerekek uzsonnájába, annak több érdekes újdonságot is érdemes keresnie. A Halloween fánk 349 forintért kerül a polcokra, a Halloween hamburger csomagolt kiszerelésben 499 forintba kerül MySPAR-áron. A kínálatban Halloween-mintás Mizo Pumpkin Spice Túró Rudi 949 forintért, valamint Halloween-tematikájú Magic Milk tejital 599 forintért is szerepel. A gyerekeknek szánt kínálatból sem marad ki a ropogtatnivaló: a Halloween csirke nuggets 500 grammos kiszerelésben 1799 forint, míg a Nesquik Mini Wafer Bag 1599 forintért kerülhet a bevásárlókosárba.

Halloweeni édességből sem lesz hiány

A Halloween természetesen nem múlhat el édesség nélkül, és ezen a Spar sem változtat. A szórólapban több ismert márka halloweeni termékei is felbukkannak. A Haribo Halloween Minis 250 grammos csomagja MySPAR-áron 1259 forint, az Oreo Spooky vaníliás keksz 599 forint. A kisebb édességeket keresőknek is akad választék: a Dolcetta Pumpkin Latte ostya 89 forint MySPAR-áron, a Zozole Halloween gumicukor 399 forint, a Szerencsi Halloween tejcsokoládé pedig 269 forint MySPAR-áron. A gyerekek számára különösen látványos lehet a Kinder Mini Friends Halloween, amely 1899 forintba kerül, illetve a KitKat Halloween tejcsokoládé-minifigura, amelyért 1999 forintot kérnek.

Halloweenezz a Sparral!
 Forrás: Spar

Halloween-partihoz süteményalap

A Halloween-partihoz nem feltétlenül kell kész süteményt vásárolni: a Spar halloweeni ajánlatában süteményalap is szerepel. A Dr. Oetker Halloween süteménypor 370 és 436 grammos változatban 1699 forintért kapható, így akár egy közös, gyerekekkel végzett sütés is beleférhet a programba. És persze az italokról sem feledkeztek meg: a halloweeni oldalakon két különleges kézműves sör, a Mad Scientist Dracula és Freddy söre is feltűnik, egyaránt 1199 forintos áron.

Bulikellékek a Sparból

A Spar nemcsak a halloween-menüre gondolt. A külön erre szánt oldalon többféle dekoráció és bulikellék is szerepel. A Halloween manó dekoráció 699 forint, a függő dekoráció 419 forint, a Halloween matrica pedig 399 forint. Aki inkább saját magát változtatná át valami rémisztővé, annak Halloween jelmez-kiegészítőt 429 forintért, illetve Halloween arcmaszkot 599 forintért kínálnak.

A fürdőszobába is becsempészhetünk egy kis borzongást: a Halloween szappan 1499 forintba kerül, míg a házban akár egy Halloween-mintás Oops! háztartási papírtörlő is helyet kaphat, amelynek ára 699 forint.

A Spar tehát már október elején megadja az alaphangot a Halloweenhez: aki nem akarja az utolsó pillanatra hagyni a tematikus nassolnivalók, dekorációk és apró bulikellékek beszerzését, annak érdemes lehet már csütörtökön körülnéznie. A halloweeni ajánlatok a szórólap szerint október 1. és november 4. között érvényesek, a MySPAR-árral jelölt termékekhez pedig plasztik vagy az alkalmazásban rögzített SuperShop-kártya szükséges. A választék és a készlet üzletenként eltérhet.

 

 

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