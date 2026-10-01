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Szépségápolás – egyre természetesebben!

PR cikk BIOLA szépségápolás
Life
2026.10.01.
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Természetes szépség, tudatos ápolás!

Dr. Gyovai Viola, okleveles biológus, a Magyar Tudományos Akadémia kandidátusa, a BIOLA Biokozmetikai Kft. ügyvezetője

Forrás: BIOLA Kft.

Dinamikusan növekszik a kereslet a természetes hatóanyagokkal készített, a bőr egészségét támogató szépségápoló kozmetikumok iránt. A szintetikus, vegyi formulák a többnyire olcsón előállítható tömegtermékek helyettesítésére biológiailag értékesebb, természetesebb összetételű termékekre nő a vásárlók igénye. Gyakran a kozmetikumok árából, a felső árkategóriából sem következik, hogy a bőrbe az összetevők közül hány féle tud bejutni és hasznosulni? Ha a luxus érzetét keltő csomagolás a „mert én megérdemlem” kommunikációval társul, eléggé megtévesztheti a vásárlókat. Különösen megtévesztők a „100 % természetes” zöldítő/zöld mosásra is aggodalmat adó megjelöléssel. Azonban tudjuk-e, hogyan választhatjuk ki a lehető legtermészetesebb kozmetikumokat a végeláthatatlan kínálatból?

Az utóbbi években a vásárlók egyre tudatosabbakká, olvasottabbakká váltak, válnak, ezért – nagyon bölcsen - egyre kevésbé kívánják a bőrük anyagcseréjét terhelni kémiailag erősen módosított és szintetikus anyagokkal. Emellett óvni kívánják az immunrendszerük teljesítő képességét is.

Légy tájékozott!

Hatalmas információs zavar tapasztalható a vásárlók körében e fogalom kapcsán. Sokan elhiszik a 100% természetes jelzőket, anélkül, hogy megkérdeznék, hogy vajon minek a 100%- a természetes vagy bio? Nem egy kommersz márka hirdeti magáról, hogy „natural”, „természetes”, azonban ezek sokszor csak figyelemfelkeltő, külső független tanúsítás nélküli „önminősítések”, esetleg a természetes jelleget erősítő díszcsomagolásban. Az INCI összetevők alapos átnézése minden kozmetikum esetében elengedhetetlen! De a biokozmetikumokat mindig tanúsíttatni kell, amelyről a gyártó honlapján tájékoztatást találnak az adott termékre. 

A természetesként reklámozott kozmetikumok köre ma már szakmai, toxikológiai és bőrgyógyászati tapasztalatok alapján több csoportra osztható:

1. Természetes hatóanyagok szintetikus közegben - Idetartoznak a természetes hatóanyagokkal készülő (pl. gyógynövény kivonatokkal, gyümölcskivonatokkal, növényi juice-okkal) kozmetikumok, amelyek összetevői (INCI) listájából látható, hogy vegyi szemlélet szerint formulázott, szintetikus szerkezeti- és adalékanyagok, szintetikus konzerválószerek közé dolgozták be a növényi hatóanyagokat. E termékek reklámjaiban nagy teret kap egy-egy növényi hatóanyag „sztárolása”. Ennél a kategóriánál tehát 1-2 valóban természetes hatóanyag általában minimális koncentrációját fizetjük meg szintetikus, nem természetes hozzáadott vegyi anyagok mellett.

2. Toxikológiai, bőrgyógyászati és kozmetológiai tapasztalatokra alapozott natúrkozmetikumok - Ezekben bizonyos konzerválószereket, ásványi olajokat, GMO eredetű összetevőket, szintetikus fényvédőket stb. nem ajánlanak alkalmazni és elvárt, hogy valamennyi növényi eredetű összetevőt tartalmazzanak. Az ilyen típusú termékeknél a gyártó is deﬁniálhatja, hogy „mit nem tartalmaz a termék”.

A natúr szépségápoló megoldásaink jól bevált példái: Az SLS és SLES (Sodium lauryl ether sulfate) hozzáadása és szintetikus illatanyagok bekeverése nélkül készül a Tropical tusfürdő hab , Teafaolaj-kamilla borotvagél. Azoknak, akik fluorid hozzáadása nélkül készített natúr szemlélettel formulázott fogkrémet keresnek, jól bevált a közepesen habzó Herbadent fogkrém. Manapság sokan keresnek alumíniumsók hozzáadása nélkül készített dezodorokat a tudatos vásárlók közül, amely közkedvelt a vásárlóink között az Írisz krémdezodor. Ha fizikai, ásványi pigmentes fényvédős arckrémet keresnek, amelynek a színezése az európai bőröknek megfelelően természetes anyagokkal történik, akkor a Zöld tea hidratáló nappali arckrém jól bevált közkedvelt megoldás. Sokan szeretnének az érzékeny bőrű gyermekeik részére SLS mentes fürdetőt vásárolni, amelyre jó megoldást nyújt a Kamilla & Aloe gyermek tusfürdő. A napfény ártalmaival küzdő bőr vagy a túlnapoztatás következtében érzékenyebbé vált bőrfelület ápolására a Reishi bőrtápláló balzsam, amely gyártásához szintetikus illatanyagokat, paraffin olajat, parabén típusú konzerválóanyagokat nem használunk. A paraffinolajtól és szintetikus illatanyagoktól mentes arckrémeket és ajakápolókat kedvelők részére ajánljuk a Berry ajakbalzsam és Jázmin time control arckrém termékeinket. A BIOLA Biokozmetikai Kft. natúr termékei: 10-30 %-nyi bio eredetű összetevővel készülnek.

3. Tanúsított natúrkozmetikumok - Nem kötelező tanúsítani a natúr szemlélettel formulázott termékeket, de vannak olyan külső ellenőrző szervezetek, amelyek (a tiltott anyagok listáját is tartalmazó) feltételrendszere szerint ellenőrizve és tanúsítva vannak bizonyos márkák: ezek a tanúsítottan natúrkozmetikumok. 

4. Biokozmetikumok - Ezt a terméktípust minden esetben tanúsítani kell! Évente legalább egyszer ellenőrzi a tanúsító szervezet a saját feltételrendszere szerint. Ennek során nemcsak a bio (ökológiai mezőgazdasági termesztésből származó) alapanyagokat, hanem a receptúrát, gyártástechnológiát, raktározást, címkézést stb. is ellenőrzik és csak ez után kaphatja meg a termék a bio vagy x% ökológiai tanúsítását. A magyar BIOKONTROLL HUNGÁRIA igen szigorúnak számít e tekintetben, mert (az ásványi anyagoktól és víztől mentes rész nélkül számítva) több, mint 90% mezőgazdasági összetevő 95%-ának ellenőrzött ökológiai mezőgazdasági termelésből kell származnia ahhoz, hogy a kozmetikum ökológiai, azaz bio minősítést kapjon. A fennmaradó részben többnyire szerkezeti anyagok, vitaminok, biokozmetikumokban megengedett konzerváló anyagok, antioxidánsok egészítik ki a formulát.

A BIOKONTROLL HUNGÁRIA Kft. által tanúsított bioaktív gyógynövénykivonatokban és bőrtápláló növényi olajokban gazdag termékeink közül közkedveltek (biola.hu): A bőrkímélő ún. glükozidos tenzidekkel tisztító Vadvirág krémtusfürdő gél . Az arcápoláshoz a Bio gránátalma age defence szemkörnyékápolóBio ligetszépe & bakuchiol age control szérumBio vadvirág arcápoló balzsamBio baobab & ginseng age defence éjszakai arckrém a leggyakrabban választott termékeink közé tartoznak. Az igényes férfiak a  Bio szantálfa & tamanu borotvahabBio Spice after shave arcápolót gyakran választják, amennyiben az öko- és egészségtudatos arcápolás hívei az igényes, érzékeny bőrű férfiak.

Az érzékeny, problémás bőrű kisbabák szülei gyakran választják a Bio echinacea & búzafű baba popsivédő krém és Reishi & bíbor kasvirág babafürdető biokozmetikumainkat. Ezek a termékek a gyulladáscsökkentő hatásáról jól ismert Ganoderma gomba kivonatát tartalmazzák, így a gyógynövénykivonatokkal együtt nyugtatják a bőrt. A dr. Ganolife termékcsaládban még SPF20-ra mért Bio reishi & kandilla fényvédő krém is található, valamint Reishi & Tamanu borotvahab az érzékeny bőrű férfiaknak.

Forrás: BIOLA Kft.

HIOLA biokozmetikai termékcsaládban a biocsírák szépítő, vitalizáló, bőrregeneráló erejével készített termékeink találhatók.

Forrás:BIOLA Kft.

A bőrgyógyászatilag tesztelt luxus biokozmetikumok kategóriában a termékeink közül igen közkedveltek a nagy szépítő erejük miatt a Bio havasi gyopár & argán youthful arckrémBio chia & argán age defying arcápoló olaj, a BIOKONTROLL HUNGÁRIA által tanúsított biokozmetikai termékeink.

A bio termesztésből származó növényi alapanyagok, kivonatok az EU ökológiai feltételrendszere szerinti növényvédelemben megengedett kezelést kapott növényekből származnak. Így a biokozmetikumok esetében a növényvédőszermaradvány-tartalmuk miatt nem kell aggódni. Az összetevők között hosszú ideje bevizsgált, bőrgyógyászatilag biztonságosnak ítélt szerkezeti-, konzerváló-, adalék és növényi alapanyagokat alkalmazhatnak. A tapasztalat azt mutatja világszerte, hogy az ilyen típusú biokozmetikumok alkalmazása mellett helyes formulázás esetén csökkenthető a bőrirritáció kockázata és az érzékeny bőrű vagy már bőrpanaszokkal rendelkező emberek bőrének letisztítására, kozmetikai célú ápolására megelégedéssel használhatóak. A biokozmetikumok a bőr anyagcseréjét harmonikusan támogatják, elősegítik a test szintetikus vegyi anyagokkal történő terhelésének mérséklődését azáltal, hogy a természetes, egészséges életmód fontos részét képezik az élelmiszerek és a testmozgás mellett. A városokban egyre nagyobb a kereslet a biotermékekre az urbanizációs és környezeti stresszhatások terhelése miatt. A kozmetikáknak, az igényes szállodákban a SPA-részlegeknek szakmailag és üzletileg is érdemes felkészülni az egyre növekvő számú, biokozmetikai kezelést igénylő vendégekre, a biotermék rajongók táborára és az érzékeny bőrű vendégek gondos, hatékony, természetes hatóanyagokkal történő szépítésére!

5. Biodinamikus biokozmetikumok – A Biodynamic Federation Demeter International e.V. feltételrendszere szerinti tanúsításra vihetők a már bio tanúsítással rendelkező biokozmetikumok. Egyfajta magasabb szintű természetességet igazoló kategória a Demeter minősítés, amely globálisan elismert. Amennyiben a növényi összetevők több mint 66%-a ún. biodinamikus termelésből származik, akkor viselhetik a termékek az ún. Demeter logót. A standard minőségben gyártott természetes kozmetikumok koronázott királynője, a minden szempontból leghatékonyabbnak és legtermészetesebbnek mondhatók a biodinamikus biokozmetikumok.

Forrás: BIOLA Kft.

Az EVERYOUNG biodinamikus biokozmetikumaink közül néhányat szeretnénk bemutatni a magyar környezet- és egészségtudatos vásárlóknak is: az őszi-tavaszi meghűléses időszakokban igen közkedvelt termékünk a Bio borsmenta & izsóp fürdőesszencia, a testápolásban az érzékeny, problémás bőrterületek ápolására gyakran választják a Bio árnika krém termékünket, arcápoló biodinamikus kozmetikumaink közül pedig nagyon közkedvelt a Bio Goji-Yam A.A. szépítő szérum ránctalanító age defence arápoláshoz, melyet gyakran kombinálnak a Bio lonc & szalmagyopár hidratáló arcbalzsamBio immortelle & goji tápláló éjszakai arckrémBio vadvirág youthful arcápoló olaj termékeinkkel.

Büszkék lehetünk arra, hogy vannak hazai fejlesztésű és gyártású natúr- és tanúsított biokozmetikumok, sőt Demeter minősítésűek is, amelyek világszínvonalú fejlesztések, biztonságosak és rendkívül magas hatóanyagtartalommal rendelkeznek, így a bőrszépítő hatás is garantált!

 

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