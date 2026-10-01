Szépségápolás – egyre természetesebben!

Dr. Gyovai Viola, okleveles biológus, a Magyar Tudományos Akadémia kandidátusa, a BIOLA Biokozmetikai Kft. ügyvezetője

Forrás: BIOLA Kft.

Dinamikusan növekszik a kereslet a természetes hatóanyagokkal készített, a bőr egészségét támogató szépségápoló kozmetikumok iránt. A szintetikus, vegyi formulák a többnyire olcsón előállítható tömegtermékek helyettesítésére biológiailag értékesebb, természetesebb összetételű termékekre nő a vásárlók igénye. Gyakran a kozmetikumok árából, a felső árkategóriából sem következik, hogy a bőrbe az összetevők közül hány féle tud bejutni és hasznosulni? Ha a luxus érzetét keltő csomagolás a „mert én megérdemlem” kommunikációval társul, eléggé megtévesztheti a vásárlókat. Különösen megtévesztők a „100 % természetes” zöldítő/zöld mosásra is aggodalmat adó megjelöléssel. Azonban tudjuk-e, hogyan választhatjuk ki a lehető legtermészetesebb kozmetikumokat a végeláthatatlan kínálatból?

Az utóbbi években a vásárlók egyre tudatosabbakká, olvasottabbakká váltak, válnak, ezért – nagyon bölcsen - egyre kevésbé kívánják a bőrük anyagcseréjét terhelni kémiailag erősen módosított és szintetikus anyagokkal. Emellett óvni kívánják az immunrendszerük teljesítő képességét is.

Légy tájékozott!

Hatalmas információs zavar tapasztalható a vásárlók körében e fogalom kapcsán. Sokan elhiszik a 100% természetes jelzőket, anélkül, hogy megkérdeznék, hogy vajon minek a 100%- a természetes vagy bio? Nem egy kommersz márka hirdeti magáról, hogy „natural”, „természetes”, azonban ezek sokszor csak figyelemfelkeltő, külső független tanúsítás nélküli „önminősítések”, esetleg a természetes jelleget erősítő díszcsomagolásban. Az INCI összetevők alapos átnézése minden kozmetikum esetében elengedhetetlen! De a biokozmetikumokat mindig tanúsíttatni kell, amelyről a gyártó honlapján tájékoztatást találnak az adott termékre.

A természetesként reklámozott kozmetikumok köre ma már szakmai, toxikológiai és bőrgyógyászati tapasztalatok alapján több csoportra osztható:

1. Természetes hatóanyagok szintetikus közegben - Idetartoznak a természetes hatóanyagokkal készülő (pl. gyógynövény kivonatokkal, gyümölcskivonatokkal, növényi juice-okkal) kozmetikumok, amelyek összetevői (INCI) listájából látható, hogy vegyi szemlélet szerint formulázott, szintetikus szerkezeti- és adalékanyagok, szintetikus konzerválószerek közé dolgozták be a növényi hatóanyagokat. E termékek reklámjaiban nagy teret kap egy-egy növényi hatóanyag „sztárolása”. Ennél a kategóriánál tehát 1-2 valóban természetes hatóanyag általában minimális koncentrációját fizetjük meg szintetikus, nem természetes hozzáadott vegyi anyagok mellett.