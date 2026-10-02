Október 2. az Őrangyalok ünnepe: 4 hónap szülötteinek védelmezői túlóráznak ettől a naptól

Az alábbi négy hónap szülötteinél más-más kérdés kerülhet előtérbe, de egy közös bennük, az őrangyaluk a köveztekő hetekben túlórára kényszerül. Van, akit egy régóta halogatott terv foglalkoztat, másnak egy kimondatlan sérelemmel, a segítség elfogadásával vagy éppen a bizalommal lehet dolga. Lássuk, miben segíthetnek most az angyalok.

őrangyal

Forrás: 123rf

4 hónap szülötteinek őrangyalai túlóráznak:

Május:

Van egy vágyad, amelyet folyton félreteszel, mert úgy érzed, nincs jogod többet kívánni. Az életed sok szempontból már most olyan, amilyenre korábban vágytál: vannak körülötted, akik szeretnek és akiket szerethetsz, és rengeteg minden, amiért hálás lehetsz. Mégis újra és újra elolvasod egy tanfolyam részleteit, vagy elképzeled, milyen lenne egy kicsit másképp tölteni a napjaidat. Talán attól tartasz, hogy hálátlanság, ha többre vágysz, mikor már ennyi minden jól alakult.

Az őrangyalod most azon dolgozik erősen, hogy ne söpörd félre ezt a kíváncsiságot. Attól még, hogy szereted a jelenlegi életedet, lehet benne hely valami újnak is. Adj magadnak egy délutánt arra, hogy utánajárj, mi érdekel igazán – anélkül, hogy rögtön valami nagy dolgot kellene kihoznod belőle.

Június:

Az őrangyalod arra vár, hogy végre ne vicceld el azt, ami valójában fáj. Jól tudod, hogyan lehet egy nehéz beszélgetést könnyebbé tenni mások számára, és sokszor addig finomítod a mondandódat, amíg senkinek nem kell kellemetlenül éreznie magát. Csakhogy utána te maradsz egyedül azzal, amit valójában ki szerettél volna mondani.

Az őrangyalod most segíthet, hogy végre egyszerűen mondd el, amit érzel. Csalódtál. Szeretted volna, ha téged is bevonnak. Annak, aki szeret téged, talán kell egy kis idő, hogy megértse ezt – különösen akkor, ha eddig mindig nevetéssel ütötted el az ilyen helyzeteket. Képzeld el, hogy az őrangyalod ott áll melletted abban a néhány másodperces csendben, és arra emlékeztet: adj időt a szavaidnak, hogy elérjenek a másik emberhez. Eddig rengeteg energiát fordítottál arra, hogy a legnehezebb beszélgetés is kellene legyen a másik félnek, most engedd meg nekik azt, hogy végre valóban megismerjenek.

Augusztus

Most különösen sokat adhat neked valaki, aki úgy tanít meg valamire, hogy közben egyetlen pillanatra sem érezteti veled, hogy butaságot kérdeztél. Az őrangyalod külön figyelmet fordít erre a találkozásra. Kezdőnek lenni kiszolgáltatott érzés, ilyenkor már egy egyszerű kérdés feltevése is úgy tűnhet, mintha beismernéd, hogy nem felelsz meg mások elvárásainak.