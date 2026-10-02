Úgy akarsz kinézni, mint Monica Bellucci? Ezt a diétát követi a legendás olasz díva

Monica Bellucci sosem tartozott azok közé a hírességek közé, akik megszállottan hajszolják a tökéletes testet. Saját bevallása szerint akkor figyel szigorúbban az étkezésére, amikor a munkája megköveteli, egyébként inkább az egyensúlyban hisz. Monica Bellucci diétája ezért nem a tiltólistákról, hanem a mértékletességről szól.

Monica Bellucci diétája nagyon megengedő.

Forrás: Jean-Marc Lhomer / Bestimage

Monica Bellucci diétája egyetlen fontos szabályra épül

A színésznő naponta ötször eszik: a reggeli, az ebéd és a vacsora mellé két kisebb étkezést is beiktat. Étrendje alapvetően mediterrán jellegű, vagyis sok zöldséget és gyümölcsöt, sovány fehérjeforrásokat, olívaolajat, valamint egészséges zsírokban gazdag ételeket, például dióféléket és avokádót fogyaszt.

Ami azonban igazán szokatlanná teszi a módszerét, az a tiltások hiánya. Monica Bellucci nem száműzte az étrendjéből sem a tésztát, sem az édességeket, és alkalmanként egy pohár borról sem mond le. A kulcs számára az adagok kontrollja: kedvenc ételeit is élvezi, csak nem viszi túlzásba őket.

Az igazság az, hogy szeretem a süteményeket és a tésztát, időnként megiszom egy pohár bort

– mondta korábban a The Telegraphnak.

A mozgást sem viszi túlzásba

Monica Bellucci hozzáállása az edzéshez hasonlóan visszafogott. Alkalmanként pilatesezik, elsősorban azért, mert élvezi, illetve fontos számára a mozgékonyság. Emellett hetente néhány alkalommal körülbelül 45 percet úszik, a kemény edzésprogramok azonban nem részei a mindennapjainak.

Természetesen edzem egy kicsit, és diétázom is valamennyit, amikor dolgoznom kell, de nem vagyok megszállott

– fogalmazott a The Sunday Timesnak. Hozzátette, mindig is nőiesebb, gömbölydedebb alkata volt, és nem akar harcolni a saját természetével.

Talán éppen ezt foglalja össze legjobban a tanácsa: „Egyél jól, igyál jól, legyen jó a szex és nevess sokat!”

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