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Úgy akarsz kinézni, mint Monica Bellucci? Ezt a diétát követi a legendás olasz díva

Sygma - frederic meylan
edzés diéta Monica Bellucci
Nagy Anna
2026.10.02.
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Szigorú étrend, kalóriaszámolás és mindennapos edzés? A 62 éves Monica Bellucci egészen másképp gondolkodik arról, hogyan érdemes vigyázni az alakunkra. Az olasz színésznő módszere jóval megengedőbb annál, mint amit elsőre egy világsztártól várnánk.

Monica Bellucci sosem tartozott azok közé a hírességek közé, akik megszállottan hajszolják a tökéletes testet. Saját bevallása szerint akkor figyel szigorúbban az étkezésére, amikor a munkája megköveteli, egyébként inkább az egyensúlyban hisz. Monica Bellucci diétája ezért nem a tiltólistákról, hanem a mértékletességről szól.

Monica Bellucci au photocall du Biarritz Film Festival - Nouvelles Vagues 2026 au théâtre de la Gare du Midi à Biarritz, le 26 juin 2026. Au cours de la cérémonie, R.Malek a reçu "Le Prix d'Honneur" des mains de M.Bellucci. © Jean-Marc Lhomer / Bestimage Photocall for the Biarritz Film Festival – Nouvelles Vagues 2026 at the Gare du Midi theater in Biarritz, on June 26, 2026. During the ceremony, R. Malek received the "Honorary Award" from M. Bellucci.
Monica Bellucci diétája nagyon megengedő.
Forrás: Jean-Marc Lhomer / Bestimage

Monica Bellucci diétája egyetlen fontos szabályra épül

A színésznő naponta ötször eszik: a reggeli, az ebéd és a vacsora mellé két kisebb étkezést is beiktat. Étrendje alapvetően mediterrán jellegű, vagyis sok zöldséget és gyümölcsöt, sovány fehérjeforrásokat, olívaolajat, valamint egészséges zsírokban gazdag ételeket, például dióféléket és avokádót fogyaszt.

Ami azonban igazán szokatlanná teszi a módszerét, az a tiltások hiánya. Monica Bellucci nem száműzte az étrendjéből sem a tésztát, sem az édességeket, és alkalmanként egy pohár borról sem mond le. A kulcs számára az adagok kontrollja: kedvenc ételeit is élvezi, csak nem viszi túlzásba őket.

Az igazság az, hogy szeretem a süteményeket és a tésztát, időnként megiszom egy pohár bort

 – mondta korábban a The Telegraphnak.

A mozgást sem viszi túlzásba

Monica Bellucci hozzáállása az edzéshez hasonlóan visszafogott. Alkalmanként pilatesezik, elsősorban azért, mert élvezi, illetve fontos számára a mozgékonyság. Emellett hetente néhány alkalommal körülbelül 45 percet úszik, a kemény edzésprogramok azonban nem részei a mindennapjainak.

Természetesen edzem egy kicsit, és diétázom is valamennyit, amikor dolgoznom kell, de nem vagyok megszállott

 – fogalmazott a The Sunday Timesnak. Hozzátette, mindig is nőiesebb, gömbölydedebb alkata volt, és nem akar harcolni a saját természetével.

Talán éppen ezt foglalja össze legjobban a tanácsa: „Egyél jól, igyál jól, legyen jó a szex és nevess sokat!”

Kattints a képre, és nézd végig a galériát Monica Bellucci életéről:

Otthon, 1991-ben, ahol még egy biciklitúra is divatfotóvá válik.
Az olasz nyár Monica Belluccival kezdődött Rómában a 90-es évek elején.
Monica Bellucci Guy Laroche előtt 1993. január 24-én Párizsban, Franciaországban.
Monica Bellucci mutatta be Guy Laroche új kreációját 1993. január 22-én, az 1993-as tavaszi/nyári párizsi divatbemutatón.
Monica Belucci olasz színésznő portréfotója a cannes-i Carlton Hotelben.
El tudsz képzelni ennél emlékezetesebb Monica Bellucci Cannes-pillanatot?
Monica Charlotte Ramplinggal.
Monica és Vincent Cassel.
A Louis Vuitton Bagatelle Concours d'Elegance klasszikus autóversenyen 1998.
A Vöröskereszt monacói rendezvényén
A Cartier 100. évfordulóját ünneplő partin
A Párizsi Filmfesztiválon
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Otthon, 1991-ben, ahol még egy biciklitúra is divatfotóvá válik.
gettyimages

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