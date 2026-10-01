Tom Cruise nem kertelt: ezt gondolja Vilmos herceg és Katalin házasságáról

Tom Cruise a Digger londoni premierjén találkozott ismét a walesi hercegi párral, az este után pedig láthatóan rendkívül jó benyomásokkal távozott. A színész később az Extra TV-nek mesélt Katalin hercegnéről és férjéről, és még arra is kitért, hogyan látja Vilmos herceg házasságát. A véleményét pedig ezúttal egyáltalán nem tartotta magában.
- Tom Cruise nemrég, a Digger londoni premierjén találkozott Vilmossal és Katalinnal.
- Katalin hercegné minden sztárt túlragyogott az eseményen.
- Tom Cruise baráti beszélgetést folytatott a hercegi párral.
- A színész később elárulta, mi a véleménye Katalin hercegnéről és Vilmos hercegről.
Katalin hercegné ragyogott a Digger premierjén
A londoni Odeon Luxe Leicester Square-ben tartott premieren Tom Cruise, Katalin hercegné és Vilmos herceg együtt pózoltak a fotósok előtt. A hercegné lila Jenny Packham estélyiben érkezett, amelyhez a királyi ékszergyűjtemény különleges darabjait választotta. A nyakában az anyakirályné ametiszt Sautoir nyaklánca ragyogott, megjelenését pedig Diana hercegné fülbevalója tette még különlegesebbé.
Vilmos herceg bársony szmokingzakót viselt, amely Tom Cruise figyelmét is felkeltette. A házaspár az este során több kedves pillanatot is megosztott egymással: a herceg például gyengéden Katalin hátára tette a kezét, miközben együtt haladtak végig a sajtó számára kialakított területen. A vetítés előtt rajongókat és olyan sztárokat is üdvözöltek, mint David Beckham.
Tom Cruise és Katalin között szintén akadt egy emlékezetes pillanat. A színész lovagiasan a hercegné felé nyújtotta a kezét, hogy segítsen neki lemenni a lépcsőn, hasonlóan ahhoz, ahogy a 2022-es Top Gun: Maverick premierjén tette. Katalin gyorsan áttette a táskáját a másik kezébe, majd elfogadta Cruise segítségét.
Tom Cruise ezt gondolja Vilmos herceg házasságáról
A premier után Tom Cruise az Extra TV-nek beszélt arról, milyen benyomást tett rá a hercegi pár. Katalin hercegnéről különösen elismerően nyilatkozott.
„Nagyon tisztelem őket, csodálatos emberek” – mondta, majd Katalinról hozzátette:
Hihetetlen humorérzéke van, nagyon intelligens és szórakoztató.
A színész azonban itt nem állt meg. Vilmos herceg házassága is szóba került, Cruise pedig egyértelművé tette, mit gondol arról, hogy a herceg Katalint választotta társául.
„Vilmos jól választott” – jelentette ki, majd egyenesen a kamerába fordulva üzente neki:
Will, szép munka, okos választás. Ezt meg kell adni Vilmosnak, szép munka.
A színész ugyanakkor már jóval diszkrétebb volt, amikor arról kérdezték, miről beszélgetnek egymással az ilyen találkozások alkalmával. „Magánbeszélgetéseink vannak, olyan dolgokról beszélünk, amelyek kettőnk között maradnak” – mondta határozottan. Egy apró részletet azért elárult: a hercegi pár viccesnek találta a filmet.
Katalin egy kínos pillanatban is megőrizte a hidegvérét
Az este nem telt teljesen zökkenőmentesen Katalin hercegné számára. Egy jelenlévő véletlenül rálépett hosszú ruhájának uszályára, amitől a hercegné megtorpant, ám továbbra is mosolygott, és higgadtan kezelte a helyzetet.
Az estélyi uszályát a fotózás miatt többször is meg kellett igazítani, Katalin pedig ezt maga is megtette. Később a lépcsőn felfelé haladva szintén saját kezében vitte a ruha hosszú részét – miközben Tom Cruise lovagias gesztusa gondoskodott az este egyik legemlékezetesebb pillanatáról.
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