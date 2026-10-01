Tom Cruise nem kertelt: ezt gondolja Vilmos herceg és Katalin házasságáról

Tom Cruise a Digger londoni premierjén találkozott ismét a walesi hercegi párral, az este után pedig láthatóan rendkívül jó benyomásokkal távozott. A színész később az Extra TV-nek mesélt Katalin hercegnéről és férjéről, és még arra is kitért, hogyan látja Vilmos herceg házasságát. A véleményét pedig ezúttal egyáltalán nem tartotta magában.

Tom Cruise Katalin hercegnével és Vilmos herceggel a Digger premierjén Londonban.

Forrás: Henry NICHOLLS / AFP

Tom Cruise nemrég, a Digger londoni premierjén találkozott Vilmossal és Katalinnal.

Katalin hercegné minden sztárt túlragyogott az eseményen.

Tom Cruise baráti beszélgetést folytatott a hercegi párral.

A színész később elárulta, mi a véleménye Katalin hercegnéről és Vilmos hercegről.

Katalin hercegné ragyogott a Digger premierjén

A londoni Odeon Luxe Leicester Square-ben tartott premieren Tom Cruise, Katalin hercegné és Vilmos herceg együtt pózoltak a fotósok előtt. A hercegné lila Jenny Packham estélyiben érkezett, amelyhez a királyi ékszergyűjtemény különleges darabjait választotta. A nyakában az anyakirályné ametiszt Sautoir nyaklánca ragyogott, megjelenését pedig Diana hercegné fülbevalója tette még különlegesebbé.

Vilmos herceg bársony szmokingzakót viselt, amely Tom Cruise figyelmét is felkeltette. A házaspár az este során több kedves pillanatot is megosztott egymással: a herceg például gyengéden Katalin hátára tette a kezét, miközben együtt haladtak végig a sajtó számára kialakított területen. A vetítés előtt rajongókat és olyan sztárokat is üdvözöltek, mint David Beckham.

Tom Cruise és Katalin között szintén akadt egy emlékezetes pillanat. A színész lovagiasan a hercegné felé nyújtotta a kezét, hogy segítsen neki lemenni a lépcsőn, hasonlóan ahhoz, ahogy a 2022-es Top Gun: Maverick premierjén tette. Katalin gyorsan áttette a táskáját a másik kezébe, majd elfogadta Cruise segítségét.

Katalin hercegné és Tom Cruise a Top Gun premierjén.

Forrás: i-Images / Pool / eyevine

Tom Cruise ezt gondolja Vilmos herceg házasságáról

A premier után Tom Cruise az Extra TV-nek beszélt arról, milyen benyomást tett rá a hercegi pár. Katalin hercegnéről különösen elismerően nyilatkozott.

„Nagyon tisztelem őket, csodálatos emberek” – mondta, majd Katalinról hozzátette:

Hihetetlen humorérzéke van, nagyon intelligens és szórakoztató.

A színész azonban itt nem állt meg. Vilmos herceg házassága is szóba került, Cruise pedig egyértelművé tette, mit gondol arról, hogy a herceg Katalint választotta társául.