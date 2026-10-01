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Tom Cruise nem kertelt: ezt gondolja Vilmos herceg és Katalin házasságáról

Profimedia -
premier Katalin hercegné Vilmos herceg Tom Cruise
Nagy Anna
2026.10.01.
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A színész nem tudja kiverni a fejéből a Digger premierjét, ahol a hercegi párral is találkozott. Tom Cruise most elmondta a véleményét Katalin hercegné és Vilmos herceg házasságáról.

Tom Cruise a Digger londoni premierjén találkozott ismét a walesi hercegi párral, az este után pedig láthatóan rendkívül jó benyomásokkal távozott. A színész később az Extra TV-nek mesélt Katalin hercegnéről és férjéről, és még arra is kitért, hogyan látja Vilmos herceg házasságát. A véleményét pedig ezúttal egyáltalán nem tartotta magában.

Tom Cruise Katalin hercegnével és Vilmos herceggel a Digger premierjén Londonban.
Tom Cruise Katalin hercegnével és Vilmos herceggel a Digger premierjén Londonban.
Forrás: Henry NICHOLLS / AFP
  • Tom Cruise nemrég, a Digger londoni premierjén találkozott Vilmossal és Katalinnal.
  • Katalin hercegné minden sztárt túlragyogott az eseményen.
  • Tom Cruise baráti beszélgetést folytatott a hercegi párral.
  • A színész később elárulta, mi a véleménye Katalin hercegnéről és Vilmos hercegről.

Katalin hercegné ragyogott a Digger premierjén

A londoni Odeon Luxe Leicester Square-ben tartott premieren Tom Cruise, Katalin hercegné és Vilmos herceg együtt pózoltak a fotósok előtt. A hercegné lila Jenny Packham estélyiben érkezett, amelyhez a királyi ékszergyűjtemény különleges darabjait választotta. A nyakában az anyakirályné ametiszt Sautoir nyaklánca ragyogott, megjelenését pedig Diana hercegné fülbevalója tette még különlegesebbé.

Vilmos herceg bársony szmokingzakót viselt, amely Tom Cruise figyelmét is felkeltette. A házaspár az este során több kedves pillanatot is megosztott egymással: a herceg például gyengéden Katalin hátára tette a kezét, miközben együtt haladtak végig a sajtó számára kialakított területen. A vetítés előtt rajongókat és olyan sztárokat is üdvözöltek, mint David Beckham.

Tom Cruise és Katalin között szintén akadt egy emlékezetes pillanat. A színész lovagiasan a hercegné felé nyújtotta a kezét, hogy segítsen neki lemenni a lépcsőn, hasonlóan ahhoz, ahogy a 2022-es Top Gun: Maverick premierjén tette. Katalin gyorsan áttette a táskáját a másik kezébe, majd elfogadta Cruise segítségét.

Katalin hercegné és Tom Cruise a Top Gun premierjén Londonban 2022-ben.
Katalin hercegné és Tom Cruise a Top Gun premierjén.
Forrás:  i-Images / Pool  / eyevine

Tom Cruise ezt gondolja Vilmos herceg házasságáról

A premier után Tom Cruise az Extra TV-nek beszélt arról, milyen benyomást tett rá a hercegi pár. Katalin hercegnéről különösen elismerően nyilatkozott.

Nagyon tisztelem őket, csodálatos emberek” – mondta, majd Katalinról hozzátette: 

Hihetetlen humorérzéke van, nagyon intelligens és szórakoztató.

A színész azonban itt nem állt meg. Vilmos herceg házassága is szóba került, Cruise pedig egyértelművé tette, mit gondol arról, hogy a herceg Katalint választotta társául.

Vilmos jól választott” – jelentette ki, majd egyenesen a kamerába fordulva üzente neki: 

Will, szép munka, okos választás. Ezt meg kell adni Vilmosnak, szép munka.

A színész ugyanakkor már jóval diszkrétebb volt, amikor arról kérdezték, miről beszélgetnek egymással az ilyen találkozások alkalmával. „Magánbeszélgetéseink vannak, olyan dolgokról beszélünk, amelyek kettőnk között maradnak”mondta határozottan. Egy apró részletet azért elárult: a hercegi pár viccesnek találta a filmet.

Katalin egy kínos pillanatban is megőrizte a hidegvérét

Az este nem telt teljesen zökkenőmentesen Katalin hercegné számára. Egy jelenlévő véletlenül rálépett hosszú ruhájának uszályára, amitől a hercegné megtorpant, ám továbbra is mosolygott, és higgadtan kezelte a helyzetet.

Az estélyi uszályát a fotózás miatt többször is meg kellett igazítani, Katalin pedig ezt maga is megtette. Később a lépcsőn felfelé haladva szintén saját kezében vitte a ruha hosszú részét – miközben Tom Cruise lovagias gesztusa gondoskodott az este egyik legemlékezetesebb pillanatáról.

Kattints a képre, és nézd meg, hogyan ragyogott túl minden sztárt Katalin hercegné a premieren!

Katalin hercegné Tom Cruise filmjének premierjén.
Katalin hercegné és Vilmos herceg megérkeztek a Digger premierjére.
Katalin hercegné és Vilmos herceg Tom Cruise-zal beszélgetnek.
Katalin hercegné még virágot is kapott.
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Katalin hercegné Tom Cruise filmjének premierjén.
Doug Peters/EMPICS/Northfoto

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