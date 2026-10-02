Kínos részlet szivárgott ki Brad Pitt és Jennifer Aniston hálószobájából: a színész szégyenkezhet

Jennifer Aniston szerelmi életének legismertebb fejezetei közé tartozik Brad Pitt-tel és Justin Theroux-val kötött házassága, most azonban Jim Curtis mellett találta meg a boldogságot. Egy bennfentes szerint a pár még mindig úgy viselkedik, mintha a kapcsolatuk legelején járnának – és állítólag a színésznő ennél jóval többet is elárult arról, miért ennyire elégedett.

Jennifer Aniston és Jim Curtis első közös képe a színésznő Instagram-oldalán.

Forrás: Instagram/Jennifer Aniston

Jennifer Aniston állítólag az exeit is összehasonlította

„Jen elismeri, hogy Jimmel még mindig a mézeshetek szakaszában vannak” – állította a forrás, aki szerint több mint egy év után is figyelemre méltó köztük a kémia.

Aniston korábban két híres férfival is házasságban élt. Brad Pitt 2000 és 2005 között volt a férje, Justin Theroux-val pedig 2015-ben házasodtak össze, kapcsolatuk 2018-ban ért véget. Pitt később Angelina Jolie-val alapított családot, Theroux pedig 2025-ben Nicole Brydon Bloomot vette feleségül.

Jennifer Aniston pedig Jim Curtis mellett kötött ki, aki olyan területen is magasra tette a lécet, amelyről Aniston korábban nemigen beszélt.

Brad Pitt teljesítménye ezek szerint nem volt elég az első helyhez

A bennfentes szerint Jennifer Aniston nem tudja megállni, hogy összevesse Curtist korábbi partnereivel, és az eredmény állítólag meglehetősen egyértelmű.

Azt mondja, messze ő a legjobb szerető, akivel valaha együtt volt, minden tekintetben

– állította a forrás Curtisről.

És itt válik igazán kínossá a történet Brad Pitt számára. A forrás szerint Aniston úgy emlékszik vissza, hogy bár Brad Pitt elképesztően jóképű volt, és rengeteg szenvedély volt közöttük, kapcsolatuk jelentős része a férfiról és annak igényeiről szólt.

Curtis ezzel szemben állítólag ennek éppen az ellenkezője: odafigyel Anistonra, és őt helyezi előtérbe. A forrás szerint a színésznő úgy érzi, egyik exe sem érhet jelenlegi párja nyomába – „még Brad sem”.

Ha tehát a hálószobai teljesítmény alapján készülne képzeletbeli rangsor, Brad Pitt a bennfentes állítása szerint bizony nem vinné haza az aranyérmet.

Meglepő név került Brad Pitt elé

A történetnek ráadásul van még egy csavarja. Jennifer Aniston állítólag egyetlen korábbi partnerét emelte ki, aki valamennyire megközelítette Curtist: Vince Vaughnt, akivel a Szakíts, ha bírsz idején alkotott egy párt.