Dolly Parton halála után derült ki a titok, amiről még rokonai sem tudtak

Dolly Parton halála után derült fény arra, hogy a countryzene legendája a rákkal is küzdött. Csapata a halálhír után azt közölte, hogy az énekesnő „rövid ideig tartó rákkal folytatott küzdelem” után hunyt el. Húga, Stella Parton szerint azonban nem véletlen, hogy korábban szinte semmit sem lehetett hallani a sztár betegségéről: Dolly tudatosan óvta ettől a nyilvánosságot, sőt még saját családjának egy részét is.

Dolly Parton titkolta betegségét.

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Dolly Parton betegsége még a családban is titok volt

A 77 éves Stella Parton szerint nővére pontosan tudta, mit szeretne megosztani az állapotáról, és mit nem. A döntés mögött pedig elsősorban az állt, hogy nem akarta elszomorítani azokat, akik szerették.

„Dolly nem bírta a negatív dolgokat, és nem akarta volna, hogy a rajongói aggódjanak miatta” – mondta Stella. A rákdiagnózisáról még a Parton családon belül sem tudott mindenki.

Nem akarta, hogy a család nagy része aggódjon érte. Néhányan tudtunk róla, akik közelebb álltunk hozzá, de nem minden rokon.

Stella szerint Dolly Parton egyszerűen nem szerette volna, hogy az emberek szomorúak legyenek miatta. Úgy véli ugyanakkor, nővérét boldoggá tette volna az a hatalmas szeretet, amelyet a nyilvánosság Dolly Parton halála után mutatott.

„Nagyon boldog és meghatott lenne attól, hogy az emberek ennyi szeretetet mutattak iránta, mert tudta, hogy ettől mi, a családja is jobban érezzük magunkat” – fogalmazott.

Még betegen is másokon akart segíteni

Stella egy korábbi megszólalásában arról is beszélt, mennyire nagylelkű embernek ismerte a nővérét. Állítása szerint Dolly Parton még akkor is másokra gondolt, amikor saját betegsége már súlyos volt.

„A nővérem az egyik legnagylelkűbb, legfigyelmesebb és legkedvesebb ember volt, akit valaha ismertem. Amit a világ látott belőle, pontosan olyan volt valójában is.”

Stella szerint Dolly nem sokkal korábban azt is elmondta neki, hogy amennyiben számára már nem maradna remény, akkor is hajlandó lenne kísérleti gyógyszereket kipróbálni. Nem azért, mert feltétlenül saját gyógyulását várná tőlük, hanem abban a reményben, hogy az így szerzett tapasztalatok később más betegeken segíthetnek.