Patrick Swayze emléke a tét – Komoly döntést hoztak a Dirty Dancing folytatásáról

Ahogy megírtuk, közel 40 év után folytatódik a Dirty Dancing. A hírt még az év elején Jennifer Grey jelentette be. Akkoriban mindenki azt találgatta, ki lesz az, aki megpróbálja majd pótolni Patrick Swayze-t vagy miképpen jelenítik meg az elhunyt színészt. A késztők most tiszta vizet töltöttek a pohárba.

Patrick Swayze és Jennifer Grey a Dirty Dancingben.

Forrás: NORTHFOTO

A Dirty Dancing-folytatásban tiszteletben tartják Patrick Swayze emlékét az alkotók

Nina Jacobson az IndieWire Future of Filmmaking 2026 Summit október 17-i beszélgetésén hangsúlyozta, mennyire fontos, hogy a készülő film megfelelően tisztelegjen a néhai színész előtt. Elmondta, a Dirty Dancing folytatása komoly kihívás elé állítja az alkotókat: úgy szeretnének visszatérni a kultikus romantikus film világához, hogy közben ne próbálják megismételni Patrick Swayze és Jennifer Grey különleges kémiáját. „Az egyik dolog, amire igazán koncentrálni kell: engedjük, hogy az emberek gyászolják őt” – mondta, majd nyomatékosította, hogy Swayze-t nem akarják visszahozni mesterséges intelligencia segítségével.

Az eredeti filmben Swayze Johnny Castle-t, Grey pedig Frances „Baby” Housemant alakította. Az 1987-ben bemutatott Dirty Dancing Jennifer Grey és Patrick Swayze párosának köszönhetően kultfilm lett. Sikeréhez a két főszereplő közötti (egyébként csak a filmvásznon létező) kémia és a filmzene is hozzájárult, ami el is nyerte a legjobb eredeti dalnak járó Oscar-díjat az (I’ve Had) The Time of My Life című számért. Patrick Swayze 2009-ben, 57 éves korában hunyt el hasnyálmirigyrákban.

A Dirty Dancing folytatásának sztorija egyelőre titok

A producer az eredeti, 1987-es film jelentőségéről is beszélt. Elmondása szerint a Dirty Dancing annak idején könnyed, látványos szórakozásnak tűnt, ma azonban egészen más szemmel tekint rá. „Emlékszem, amikor először láttam, csupán szórakoztatásnak tűnt. Most már olyan számomra, mint egy független film, ami a maga idejében újszerűen ls tabudöngetően dolgozta fel a szerelmet” – fogalmazott Jacobson. A folytatás forgatókönyvét Kim Rosenstock írja, a producerek pedig Jacobson és Brad Simpson lesznek. A történet részleteit egyelőre titokban tartják, de Jacobson szerint a stáb célja, hogy visszaadja az eredeti film hangulatát anélkül, hogy egyszerűen megismételné annak történetét.