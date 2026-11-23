Egy 46 millió forintos Vaszary-festmény, egy közel kilencven év után újra felbukkanó Paál László-alkotás, luxusórák és különleges ékszerek is kalapács alá kerülnek a BÁV ART december 1–3. között megrendezett 88. Művészeti Aukcióján. A több mint 800 tételt felvonultató eseményhez idén egy nem mindennapi jótékonysági történet is kapcsolódik: Pachert Balázs, a BALAZS KICKS alapítója felajánlotta ikonikus art deco vitrinjét, amelyből néhány éve egy több mint 4,5 millió forintos luxuscipőt loptak el. A bútor teljes leütési árát a Magyar Református Szeretetszolgálat javára fordítják, hogy rászoruló gyermekek karácsonyát tegyék szebbé.
46 milliós Vaszary és egy kilencven év után visszatérő festmény
Az aukció egyik legértékesebb alkotása Vaszary János Art deco táncosok című, 1935 körül készült festménye, amely 46 millió forintos kikiáltási árról indul. A három táncos alakot megörökítő, lendületes kompozíció a művész késői korszakának karakteres darabja, amelyen a párizsi revük, a jazz és a modern nagyvárosi élet inspirációja köszön vissza.
Legalább ennyire izgalmas történet kapcsolódik Paál László 1875-ben készült Erdőben (Erdei út, Erdőbelső) című festményéhez. Az egykor báró Kohner Adolf híres gyűjteményéhez tartozó alkotás az 1934-es Ernst Múzeumban rendezett aukció után eltűnt a nyilvánosság elől. Közel kilencven év után most ismét a hazai közönség elé kerül, 8,5 millió forintos kikiáltási áron.
Balázs Kicks legendás vitrinje most gyermekek karácsonyát teheti szebbé
Az aukció egyik legkülönlegesebb tétele Pachert Balázs, a BALAZS KICKS alapítójának felajánlása. A fiatal vállalkozó egy 1920–30-as évekből származó art deco vitrint bocsát árverésre, amelyben korábban üzletének legértékesebb, limitált kiadású cipőit mutatta be. A bútor 2023 márciusában került az országos figyelem középpontjába, amikor egy nagy port kavart bolti lopás során innen tulajdonítottak el egy több mint 4,5 millió forintot érő Nike x Louis Vuitton Air Force 1 Low ’Virgil Abloh Blue’ cipőt. A különleges lábbelit közel három héttel később megtalálták, a vitrin pedig a BALAZS KICKS történetének ikonikus darabjává vált.
Most a legendás bútor új tulajdonosra vár, méghozzá nemes cél érdekében. A 80 ezer forintos kikiáltási árról induló vitrin teljes leütési árát jótékony célra fordítják. „Ez a vitrin nagyon sokat jelent nekem, végigkísérte a BALAZS KICKS fejlődését, és rengeteg emlék kötődik hozzá. Most szeretném, ha valaki másnak is legalább ennyi örömöt szerezne, miközben a felajánlásommal olyan gyerekeknek segíthetünk, akiknek különösen sokat jelent egy karácsonyi ajándék” – fogalmaz Pachert Balázs, a BALAZS KICKS alapítója.
Cipőkből cipősdobozok – összefogás a rászoruló gyermekekért
A jótékonysági kezdeményezés a BÁV ART és a fennállásának 20. évfordulóját idén ünneplő Magyar Református Szeretetszolgálat együttműködésében valósul meg. A jótékonysági szervezet Nyilas Misi Pakk elnevezésű adventi adománygyűjtése évről évre azért valósul meg, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek is megtapasztalhassák a karácsonyi ajándékozás örömét. A vitrin teljes leütési árát a Szeretetszolgálat adventi kezdeményezésének javára fordítják. A bevételből összeállított ajándékcsomagokat a tervek szerint a Bethesda Gyermekkórházban adják át rászoruló gyermekeknek. A nyertes licitáló így nemcsak egy közel százéves, különleges történettel rendelkező bútorral gazdagodhat, hanem egy nemes ügyet is támogathat.
"Amikor átadjuk ezeket a díszesen becsomagolt cipősdobozokat több ezer nehéz sorsú, akár mélyszegénységben élő gyermekeknek, akkor nem egyszerűen édességeket, játékokat vagy mesekönyvet adunk. Ebben a mozdulatban kifejezzük azt is: valaki gondolt rád, valakinek fontos volt, hogy Neked is legyen ünneped - és ez az igazi öröm, ami erőt adhat nekik a mindennapi küzdelmekben" - fogalmazott a Nyilas Misi Pakkok jelentőségéről Katona Viktória, a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatója.
65 karátnyi gyémánt, luxusórák és történelmi kincsek
A festményeken túl az aukció ékszer-, óra- és műtárgykínálata is tartogat meglepetéseket. Az egyik leglátványosabb darab egy 406 fantáziaszínű gyémánttal díszített, összesen 65,10 karátos briliáns nyakék, amely 18 millió forintos kikiáltási árról indul. Az óraritkaságok között az A. Lange & Söhne német luxusmanufaktúra 5 millió forintos karórája, az Omega 6000 méteres vízállóságú Seamaster Planet Ocean Ultra Deep modellje, valamint az ArtyA Russian Roulette Desert Eagle órakülönlegessége is szerepel, amelynek készítéséhez valódi fegyveralkatrészeket és töltényhüvelyeket használtak fel. A történelmi emlékek kedvelőit a Széchenyi család címerével díszített, 1829-ben készült ezüst borhűtő, a Zichy és Bethlen családhoz kötődő ezüsttárgyak, valamint egy 1908-as bécsi emlékdoboz várja. A nemzetközi luxust a Tiffany & Co. 1930-as évekből származó art deco ezüstdoboza képviseli. A magyar iparművészet különlegességei között az 1911-es torinói világkiállítás magyar pavilonjához tervezett Zsolnay csempekép, valamint Gorka Lívia ritka, hat elemből álló kerámiapannó-sorozata is helyet kapott.
„A műtárgyvásárlás ma már nem kizárólag a hagyományos gyűjtői körök kiváltsága. Egy különleges festmény, egy igényesen megalkotott műtárgy szépségével, egyediségével és történetével nemcsak otthonunkat, hanem mindennapjainkat és életminőségünket is gazdagítja. A tudatos választás alapja ugyanakkor minden esetben a szakértelem, a hiteles eredet és a minőség. A BÁV ART aukcióival ezt a szakmai biztonságot és a műgyűjtés élményét szeretnénk minél szélesebb közönség számára elérhetővé tenni” – hangsúlyozza Fertőszögi Péter, a BÁV ART művészeti igazgatója.
A teljes aukciós anyag november 21–29. között tekinthető meg a BÁV ART Aukciósház és Galériában (1055 Budapest, Szent István körút 3.). Az árverést december 1–3. között rendezik a MOM Kulturális Központban (1124 Budapest, Csörsz utca 18.). Licitálni személyesen, telefonon, vételi megbízással vagy online is lehet.
Bővebb információ és az aukció részletei:https://bav-art.hu/aukciok/aukcios-naptar/88-muveszeti-aukcio/
A BÁV ART-ról
A BÁV műkereskedelmi tevékenységének fontos küldetése, hogy több évtized alatt felhalmozott szakértelmével és tapasztalatával aktívan részt vegyen a nemzeti kulturális kincsek felkutatásában, megőrzésében és gyarapításában, valamint a műtárgyak által közvetített kultúrtörténeti értékek megismertetésében. Emellett elkötelezett a magán- és közgyűjtemények fejlődésének, valamint a fiatalabb generációk gyűjtői törekvéseinek támogatása mellett. Mindezekhez budapesti műkereskedelmi hálózata és modern aukciósháza biztosít megbízható szakmai hátteret. Évente több alkalommal megrendezett aukciói a magyar műkereskedelem kiemelkedő eseményei közé tartoznak. BÁV ART. Antik & Modern. Weboldal: https://bav-art.hu/