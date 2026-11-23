Egy 46 millió forintos Vaszary-festmény, egy közel kilencven év után újra felbukkanó Paál László-alkotás, luxusórák és különleges ékszerek is kalapács alá kerülnek a BÁV ART december 1–3. között megrendezett 88. Művészeti Aukcióján. A több mint 800 tételt felvonultató eseményhez idén egy nem mindennapi jótékonysági történet is kapcsolódik: Pachert Balázs, a BALAZS KICKS alapítója felajánlotta ikonikus art deco vitrinjét, amelyből néhány éve egy több mint 4,5 millió forintos luxuscipőt loptak el. A bútor teljes leütési árát a Magyar Református Szeretetszolgálat javára fordítják, hogy rászoruló gyermekek karácsonyát tegyék szebbé.

46 milliós Vaszary és egy kilencven év után visszatérő festmény

Az aukció egyik legértékesebb alkotása Vaszary János Art deco táncosok című, 1935 körül készült festménye, amely 46 millió forintos kikiáltási árról indul. A három táncos alakot megörökítő, lendületes kompozíció a művész késői korszakának karakteres darabja, amelyen a párizsi revük, a jazz és a modern nagyvárosi élet inspirációja köszön vissza.

Forrás: BÁV ART_Vaszary János

Legalább ennyire izgalmas történet kapcsolódik Paál László 1875-ben készült Erdőben (Erdei út, Erdőbelső) című festményéhez. Az egykor báró Kohner Adolf híres gyűjteményéhez tartozó alkotás az 1934-es Ernst Múzeumban rendezett aukció után eltűnt a nyilvánosság elől. Közel kilencven év után most ismét a hazai közönség elé kerül, 8,5 millió forintos kikiáltási áron.

Forrás: BÁV ART_Paál László

Balázs Kicks legendás vitrinje most gyermekek karácsonyát teheti szebbé

Az aukció egyik legkülönlegesebb tétele Pachert Balázs, a BALAZS KICKS alapítójának felajánlása. A fiatal vállalkozó egy 1920–30-as évekből származó art deco vitrint bocsát árverésre, amelyben korábban üzletének legértékesebb, limitált kiadású cipőit mutatta be. A bútor 2023 márciusában került az országos figyelem középpontjába, amikor egy nagy port kavart bolti lopás során innen tulajdonítottak el egy több mint 4,5 millió forintot érő Nike x Louis Vuitton Air Force 1 Low ’Virgil Abloh Blue’ cipőt. A különleges lábbelit közel három héttel később megtalálták, a vitrin pedig a BALAZS KICKS történetének ikonikus darabjává vált.