Ahogy beköszöntenek a hidegebb hónapok, különösen jól esnek azok a fogások, amelyek amellett, hogy laktatóak, át is melegítenek minket. Éppen ezért ha valami egyszerű, de nagyszerű ételt szeretnél az asztalra tenni, a karfiolleves lehet a tökéletes választás. Egyetlen plusz összetevő ráadásul igazán tökéletessé teheti ezt a hagyományos fogást.

Már egyetlen plusz összetevő is igazán különlegessé teheti a hagyományos karfiollevest.

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Ha egy igazán laktató, és könnyen elkészthető receptre vágysz a hideg hónapokban, a karfiolleves lehet a tökéletes választás.

Ráadásul egy nem mindennapi összetevő igazán különleges ízt adhat ennek a hagyományos fogásnak.

Mutatjuk, mi a titka!

Ettől a plusz összetvőtől lesz a karfiolleves igazán ízletes

A The Great British Bake Off egykori zsűritagja, Mary Berry a Mary at 90 című könyvében osztotta meg azt a plusz összetevőt, amivel igazán istenivé teheti a karfiol levest.

Ehhez nem kell más, mint két teáskanál dijoni mustár, amelynek karakteres íze remekül illik a karfiol ízvilágához.

A leves elkészítéséhez 750 gramm karfiolra, 55 gramm vajra, két fej durvára vágott vöröshagymára, 750 milliliter csirke- vagy zöldségalaplére, 150 milliliter főzőtejszínre, három evőkanál apróra vágott metélőhagymára, egy kevés reszelt szerecsendióra, valamint ízlés szerint sóra és borsra lesz szükségünk.

Ám még mielőtt elkezdenénk, első lépésként távolítsuk el a karfiol külső leveleit, majd a torzsájával együtt szedjük kisebb darabokra úgy, hogy közben ne sérüljön.

Ezt követően egy lábasban olvasszuk fel a vajat, adjuk hozzá a vöröshagymát, és néhány percig pároljuk, majd tegyük bele a karfiolt és öntsük fel alaplével. Ha ezzel megvagyunk, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, majd fedjük le az edényt, és alacsony hőfokon, időnként megkevergetve főzzük nagyjából 20 percig, míg a karfiol teljes egészében megpuhul. Ezt követően húzzuk le a lábast a tűzről, és botmixerrel pürésítsük a levest addig, míg teljesen sima, selymes állagú nem lesz.

Ha ezzel megvagyunk, tegyük vissza a tűzhelyre, majd alacsony lángon, rendszeres kevergetés mellett adjuk hozzá a tejszín, a metélőhagymát, a dijoni mustárt és a reszelt szerecsendiót.

Végül pedig kóstoljuk meg, majd ha még szükséges, ízesítsük, ezt követően pedig még forrón, frissen, egy kevés apróra vágott metélőhagymával megszórva tálaljuk.