Közlemény.
„A 2021. szeptember 1. napján »Fekete Dávid teljesen megtört a börtönben: ezzel fenyegetőzik« címmel közzétett médiatartalmukban megsértettük Fekete Dávid jó hírnévhez fűződő személyiségi jogát, ami miatt ezúton is bocsánatot kérünk.”
„A 2021. szeptember 1. napján »Fekete Dávid teljesen megtört a börtönben: ezzel fenyegetőzik« címmel közzétett médiatartalmukban megsértettük Fekete Dávid jó hírnévhez fűződő személyiségi jogát, ami miatt ezúton is bocsánatot kérünk.”
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