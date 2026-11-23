Szakmai konferenciával egybekötött ünnepélyes díjátadón ismerték el a BioTechUSA az Egészségért idei nyerteseit, akik összesen 24 millió forint támogatásban részesültek. Az idei díjazottak között a stroke-betegek korai rehabilitációját támogató program, a hospice-ellátásban részesülők és hozzátartozóik számára kialakítandó új közösségi tér, valamint az autizmussal élők egészségügyi tájékozódását segítő digitális fejlesztés is helyet kapott.
- Közel 31 ezren szavaztak, a közönség kedvencei is komoly támogatást kaptak.
- Egy különleges fejlesztés az autizmussal élők egészségügyi tájékozódását könnyítheti meg.
- A kezdeményezések között olyan is van, amely a méltó búcsúhoz és a hozzátartozók támogatásához járulhat hozzá.
A BioTechUSA az Egészségért Díj idei nyertesei
A díjat a BioTechUSA-cégcsoport tulajdonosai, a Lévai család azzal a céllal alapították, hogy olyan hazai egészségügyi és köznevelési feladatokat ellátó szervezetek innovatív elképzeléseit segítse, amelyek hosszú távon is hozzájárulhatnak az ellátás színvonalának javításához és az egészségtudatosság erősítéséhez. Ez a szemlélet a rendezvény konferenciájának központi gondolataiban is visszaköszönt. A pályázók az elmúlt évekhez hasonlóan idén is három kategóriában nyújthatták be jelentkezésüket. A szakmai zsűri által kiválasztott győztesek egyenként 5 millió forint támogatásban részesültek, a közönségszavazás nyertesei pedig fejenként 3 millió forintot kaptak. A díj szakmai partnere a Magyar Kórházszövetség, nagykövete pedig Lékai-Kiss Ramóna volt.
„Társadalmi felelősségvállalási programunk során azt tapasztaltuk, hogy az egyészségügyben rengeteg olyan profi szakember dolgozik, aki nemcsak elkötelezett, hanem olyan ötletei is vannak, amelyekkel hatékonyabbá tehető a segítő, életmentő munka. Nagyon örülünk, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan idén is sok innovatív megoldást díjazhattunk. Bízunk benne, hogy támogatásunkkal olyan kezdeményezések valósulnak meg, amelyek az érintettek és a hazai egészségügy helyzetén is javítanak” – mondta Lévai Bálint, a BioTechUSA-cégcsoport tulajdonosa, a Díj fővédnöke.
A gyógyulástól a méltó búcsúig: három kategóriában osztották ki a díjat
Idén az év legkiemelkedőbb egészségügyi innovációs tevékenysége kategóriájában az Uzsoki Neurológiáért Alapítvány nyerte el a díjat. Az alapítvány az Uzsoki Utcai Kórház neurológiai osztályán korai stroke-rehabilitációs programot indítana repetitív transzkraniális mágneses stimuláció (rTMS) alkalmazásával. A módszer már az akut eseményt követő napokban, hetekben segítheti a funkcionális felépülést, ami különösen jelentős annak fényében, hogy az osztály évente mintegy 1000–1100 stroke-beteget lát el.
Az év legkiemelkedőbb infrastrukturális fejlesztési tervének a Magyar Hospice Alapítvány kezdeményezését választották. A Budapest Hospice Ház kertjében egy mintegy 15 négyzetméteres, szigetelt mobilházat alakítanának ki, amely enyhítené a jelenlegi helyhiányt, és új lehetőségeket teremtene a palliatív ellátáshoz kapcsolódó támogató foglalkozások, valamint a hozzátartozói programok számára. Az év legkiemelkedőbb edukációs módszertana vagy egészségműveltséget célzó kampánya kategóriában a KÉK-HÍD Egyesület pályázatát találta a zsűri a legjobbnak. A szervezet az ÉRTÉKEK digitális rendszerét egy ingyenesen elérhető, autizmus-specifikus egészségműveltségi modullal bővítené. A mobilbarát fejlesztés az egészségügyi helyzetek jobb megértését, az érintettek kommunikációját és önérvényesítését támogatja, hozzájárulva ahhoz, hogy az egészségügyi információk és szolgáltatások számukra is könnyebben hozzáférhetővé váljanak.
A közönség is döntött: jobb betegellátás, vízi terápia, anafilaxia
A szakmai zsűri által kiválasztott kategóriagyőztesek mellett a közönség is minden kategóriában kiválaszthatta a saját kedvencét. A közel 31 ezer beérkezett szavazat alapján a nyertesek: a Ritka és Veleszületett Rendellenességgel Élők Országos Szövetsége (RIROSZ) projektje, amelynek célja egy, a ritka betegségek hazai ellátási kompetenciáit és elérhetőségét bemutató, betegségspecifikus, rendszeresen validálható szakértelem- és betegúttérkép létrehozása. A Paksi Gyógyászati Központ, akik a korábban bezárt terápiás medencék felújításával indítanák újra a súlyfürdő- és vízitorna-ellátást. Valamint az Anafilaxiás Allergiásokért Egyesület, ahol ingyenes, nyilvános tudásplatform létrehozásával segítenék az anafilaxiás gyermekekkel kapcsolatba kerülő pedagógusokat, családokat és más segítőket.
Szemléletváltás az egészségügyközpontú jövőért
A díj mögött álló elképzelés szerint a jövő egészségügyének nem csupán a betegségek kezeléséről, hanem azok megelőzéséről, az edukációról és az emberközpontú megoldásokról is kellene szólnia. Ezt a gondolatot vitte tovább a díjátadóhoz kapcsolódó szakmai konferencia is. A „Betegségügy helyett egészségügy” című beszélgetésben kifejezetten az egészségközpontú szemléletváltás állt, melyben Dr. Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara szakmai hivatalának vezetője, Dr. Fodor Szilvia, az ELTE PPK docense, Fodor Réka, az Izinta Kft. ügyvezetője és Lévai Bálint, a BioTechUSA-cégcsoport és a Netlock tulajdonosa vettek részt, a beszélgetést Boros Tamás, az Egyensúly Intézet igazgatója moderálta. A megszólalók az egészségmegőrzés és a prevenció fontosságát járták körül, kiemelve az állam, az egészségügy és az egyének közös felelősségét. Szó esett arról, hogy a tudás önmagában nem elég: a megelőzéshez motivációra, ösztönzésre, és a társadalmi különbségek figyelembevételére van szükség ahhoz, hogy változás történjen.
A második, „Támogatásból hatás – hogyan talál egymásra a vállalati, civil és intézményi oldal?” című kerekasztal beszélgetés a különböző szektorok együttműködésének lehetőségeit és a társadalmi felelősségvállalás valódi hatásának megteremtését állította középpontba. Szó esett a vállalati és civil szféra közötti hatékony, hosszú távú együttműködés lehetőségeiről, kiemelve a láthatóság, a stratégiai támogatás és a társadalmi felelősségvállalás fontosságát. A beszélgetés résztvevői Horváth-Magyary Voljc Nóra, a K&H Csoport kommunikációs ügyvezető igazgatója, Tóthné Almássy Mónika, a Kórházsuli Alapítvány alapítója, Dr. Lőrincz M. Ákos, a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház orvosigazgatója és Dr. Pintér Dániel Gergő, a BioTechUSA-cégcsoport kommunikációs és CSR igazgatója voltak. A beszélgetést Pistyur Veronika, a Bridge Budapest vezetője moderálta.
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