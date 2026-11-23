Szakmai konferenciával egybekötött ünnepélyes díjátadón ismerték el a BioTechUSA az Egészségért idei nyerteseit, akik összesen 24 millió forint támogatásban részesültek. Az idei díjazottak között a stroke-betegek korai rehabilitációját támogató program, a hospice-ellátásban részesülők és hozzátartozóik számára kialakítandó új közösségi tér, valamint az autizmussal élők egészségügyi tájékozódását segítő digitális fejlesztés is helyet kapott.

A BioTechUSA az Egészségért Díj idei nyertesei.

Forrás: BioTechUSA

Közel 31 ezren szavaztak, a közönség kedvencei is komoly támogatást kaptak.

Egy különleges fejlesztés az autizmussal élők egészségügyi tájékozódását könnyítheti meg.

A kezdeményezések között olyan is van, amely a méltó búcsúhoz és a hozzátartozók támogatásához járulhat hozzá.

A BioTechUSA az Egészségért Díj idei nyertesei

A díjat a BioTechUSA-cégcsoport tulajdonosai, a Lévai család azzal a céllal alapították, hogy olyan hazai egészségügyi és köznevelési feladatokat ellátó szervezetek innovatív elképzeléseit segítse, amelyek hosszú távon is hozzájárulhatnak az ellátás színvonalának javításához és az egészségtudatosság erősítéséhez. Ez a szemlélet a rendezvény konferenciájának központi gondolataiban is visszaköszönt. A pályázók az elmúlt évekhez hasonlóan idén is három kategóriában nyújthatták be jelentkezésüket. A szakmai zsűri által kiválasztott győztesek egyenként 5 millió forint támogatásban részesültek, a közönségszavazás nyertesei pedig fejenként 3 millió forintot kaptak. A díj szakmai partnere a Magyar Kórházszövetség, nagykövete pedig Lékai-Kiss Ramóna volt.

„Társadalmi felelősségvállalási programunk során azt tapasztaltuk, hogy az egyészségügyben rengeteg olyan profi szakember dolgozik, aki nemcsak elkötelezett, hanem olyan ötletei is vannak, amelyekkel hatékonyabbá tehető a segítő, életmentő munka. Nagyon örülünk, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan idén is sok innovatív megoldást díjazhattunk. Bízunk benne, hogy támogatásunkkal olyan kezdeményezések valósulnak meg, amelyek az érintettek és a hazai egészségügy helyzetén is javítanak” – mondta Lévai Bálint, a BioTechUSA-cégcsoport tulajdonosa, a Díj fővédnöke.