Bo Derek és férje, John Corbett ad otthont Gene Hackman és felesége, Betsy Arakawa harmadik kutyáját. A színészházaspár először tétovázott, tudván mekkora felelősséget vesznek a nyakukba, egy fénykép végül segített meghozni a döntésüket.

Gene Hackmant és feleségét, Betsy Arakawát 2025. február 26-án találták holtan Santa Fe-i otthonukban.

Forrás: Ralph Dominguez/MediaPunch

Így került Gene Hackmanék kutyája Bo Derekékhez

A történetről Bo Derek mesélt a The Hollywood Reporternek a 70. születésnapja alkalmából készült interjúban. Elmondta szerint körülbelül másfél évvel ezelőtt keresték meg őket azzal, hogy Gene Hackman és Betsy Arakawa kutyájának új otthonra lenne szüksége. A párnak azonban már van két német juhászkutyája a kaliforniai Santa Ynez-völgyben található birtokukon, ezért elsőre nemet mondtak. Ám amikor meglátták Bear fényképét, abban a pillanatban tudták, hogy szeretnék magukhoz venni az állatot. „Elvesztem” – mondta Derek.

Bo Derek 70 évesen is bombázó, alábbi galériánkban megnézheted a legfülledtebb képeit.