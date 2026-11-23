Bo Derek és férje, John Corbett ad otthont Gene Hackman és felesége, Betsy Arakawa harmadik kutyáját. A színészházaspár először tétovázott, tudván mekkora felelősséget vesznek a nyakukba, egy fénykép végül segített meghozni a döntésüket.
Így került Gene Hackmanék kutyája Bo Derekékhez
A történetről Bo Derek mesélt a The Hollywood Reporternek a 70. születésnapja alkalmából készült interjúban. Elmondta szerint körülbelül másfél évvel ezelőtt keresték meg őket azzal, hogy Gene Hackman és Betsy Arakawa kutyájának új otthonra lenne szüksége. A párnak azonban már van két német juhászkutyája a kaliforniai Santa Ynez-völgyben található birtokukon, ezért elsőre nemet mondtak. Ám amikor meglátták Bear fényképét, abban a pillanatban tudták, hogy szeretnék magukhoz venni az állatot. „Elvesztem” – mondta Derek.
Bo Derek 70 évesen is bombázó, alábbi galériánkban megnézheted a legfülledtebb képeit.
Bear nagy utat tett meg új gazdáihoz
Bear körülbelül 50 kilogrammot nyom, így a szállítása is kérdéses volt. Az új-mexikói Santa Féből egy Ford Explorer hátsó részében 17 órán át utazott új otthonába, ahova John Corbett szerint nagyon gyorsan beilleszkedett. Bo Derek kifejezetten jó természetű állatként jellemezte. „Tökéletes úriember. Amikor John leül zongorázni vagy gitározni, a kutya rendszeresen vele együtt vonyít, mintha énekelne” − mesélte Bo.
Gene Hackmant és feleségét, Betsy Arakawát 2025. február 26-án találták holtan Santa Fe-i otthonukban. A 95 éves színész és 65 éves felesége halála mindenkit megdöbbentett, eleinte senki nem tudta, mi történhetett velük. A vizsgálatok később megállapították, hogy Arakawa hantavírus-fertőzés következtében kialakult tüdőszindrómában halt meg. Hackman körülbelül egy héttel később, természetes halállal hunyt el, szívbetegségben. A halálához az Alzheimer-kór szövődményei is hozzájárultak.
A házaspár három kutyát tartott. Bear mellett egy Nikita nevű akita-juhászkutya is életben maradt, míg a 12 éves Zinna, egy ausztrál kelpie keverék, elpusztult. Az állatot egy ketrecben találták meg Arakawa közelében; a vizsgálatok szerint kiszáradás és éhezés vezethetett a halálához.
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