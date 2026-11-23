Bár a diagnózist már évekkel azelőtt megkapta, de csak 2025 júniusában beszélt nyilvánosan a nagyközönségnek betegségéről Morten Harket. Nemrégiben pedig azt is elmondta, hogyan változtatta meg az életét a Parkinson-kór, és mi viseli meg benne a legjobban.

Az A-ha frontembere, Morten Harket 2022-ben kapta meg a diagnózist: Parkinson-kór.

Forrás: NORTHFOTO

Morten Harket az orvosok szerint évtizedek óta beteg lehet

A Take On Me című slágerrel a nyolcvanas években világhírűvé vált norvég zenész a The Sunday Timesnak adott interjúban beszélt egészségi állapotáról. Morten Harket elmondta, hogy az orvosok szerint akár már 30 éve is Parkinson-kóros lehett, ám az agya hosszú időn keresztül képes volt kompenzálni a betegség okozta változásokat. Az énekes arról is beszélt, hogy a legnehezebb azt elfogadnia, hogy időnként a saját érzelmei felett is elveszíti az irányítást. 2024 óta több módszerrel is kezelik, ami eleinte enyhítette a tüneteit, de sok mellékhatása is van. Hozzátette, a kezeléseket nagyon össze kell hangolni és azt is elmondta, volt, hogy fáradtsággal, alvászavarokkal, fogyással, valamint az ízlelés és a szaglás elvesztésével is küzdött.

„Néha hirtelen sírni kezdek, és nem tudom abbahagyni”

Morten Harket elárulta, nem is a betegség fizikai tünetei a legsúlyosabbak, hanem annak mentális része. „Néha hirtelen sírni kezdek, és nem tudom abbahagyni, vagy nevetek, de az nem én vagyok. Ezek az érzelmek nem a sajátjaim. Ez nehéz dolog – az az érzés, hogy elveszíted önmagad” – fogalmazott és hozzátette, teljesen ki van szolgáltatva a gyógyszereknek.

Az A-ha frontembere, Morten Harket a 80-as években.

Forrás: Future-Image via ZUMA Press

A betegség a karrierjére is rányomta a bélyegét

„A hangommal kapcsolatos problémák miatt bizonytalan a jövőm a pályán. Nincs is kedvem énekelni, ami lehet, hogy jel, hogy hagyjam abba. (...) Próbálom a tőlem telhető legjobban megakadályozni, hogy a teljes szervezetem hanyatlásnak induljon. Nehéz egyensúlyozni a gyógyszerszedés és a mellékhatások kezelése között” – nyilatkozta korábban és arra is kitért, attól is tart, hogy néhány még kiadatlan dala talán soha nem jut el a közönséghez. Most azonban új albumot készített, a Human Grace november 27-én jelenik meg.

Morten Harket 2022-ben kezdett gyanakodni arra, hogy valami nincs rendben, az első jel az volt, hogy ügyetlenebbül fogja meg a fogkeféjét. Orvoshoz fordult, majd még abban az évben megkapta a Parkinson-kór diagnózisát. A betegség tényét azonban sokáig nem hozta nyilvánosságra, a rajongóival csak 2025 júniusában osztotta meg a hírt.

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