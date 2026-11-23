Megvan az a pillanat, amikor meghallod, hogy a saját szádból a szüleid szólnak? Ugyanaz a hangsúly, ugyanaz a mozdulat, talán még ugyanaz a mondat is. Nem véletlenül foglalkoztatja régóta a kutatókat, hogy a szülők saját gyerekkori élményei, tapasztalatai hogyan jelennek meg később a gyerekeikkel való kapcsolatban. A kép azonban sokkal árnyaltabb és érdekesebb annál, mint hogy „a rossz mintákat továbbadjuk”.

A gyerekkori élményeid is hatnak rád szülőként.

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A gyerekkori élményeid is hatnak rád szülőként

A kutatások egyre inkább megkülönböztetik a negatív és a pozitív gyerekkori tapasztalatokat. A nehéz gyerekkori élmények – például a bántalmazás, az elhanyagolás, a családi instabilitás vagy a tartós bizonytalanság – összefügghetnek azzal, hogy valaki felnőttként milyen nehézségekkel küzd, és ezek a hatások a következő generációban is megjelenhetnek. A kutatók ugyanakkor arra is kíváncsiak, hogy mi történik azokkal a gyerekekkel, akik biztonságot, szeretetet és támogató kapcsolatokat kaptak.

És itt jön az igazán szép része.

Egy több mint ezer amerikai szülőt vizsgáló kutatásban azt találták, hogy minél több pozitív gyerekkori élményről számolt be egy szülő, annál több pozitív élményről számolt be a saját gyereke is. A szülők pozitív tapasztalatai tehát valamilyen módon továbbgyűrűzhetnek a következő generációba.

Nem csak az számít, mi történt velünk – az is, mit viszünk tovább belőle

A pozitív gyerekkori élmények közé nem feltétlenül hatalmas dolgokat kell elképzelni. Lehet egy olyan felnőtt, akiben a gyerek megbízott. Egy családi vacsora, ahol meghallgatták. Egy barát, aki mindig ott volt. Az érzés, hogy van valaki, akihez oda lehet menni, ha baj van.

A 2026-ban megjelent átfogó kutatás eredménye szerint azok a szülők, akik több ilyen pozitív élményről számoltak be, általában jobb mentális jóllétről és pozitívabb szülői attitűdökről is beszámoltak. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák: a bizonyítékok még feldolgozás alatt vannak, és egyelőre nem minden eredmény egyértelmű.

Vagyis nem arról van szó, hogy egy boldog gyerekkor automatikusan tökéletes szülőt eredményez. Inkább arról, hogy van miből építkezni.

És mi történik, ha valakinek nehéz gyerekkora volt?

Talán ez a legfontosabb kérdés. Mert könnyű lenne arra gondolni, hogy aki rossz mintákat hoz otthonról, az óhatatlanul továbbadja azokat. A kutatások azonban ennél jóval árnyaltabb képet mutatnak.