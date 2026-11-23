A 72 John Travoltát november 20-án az Év Ikonja díjjal tüntették ki Berlinben. A hab a tortán az volt, hogy a világsztár mellett ott állt lánya, Ella Bleu Travolta és nővére, a 87 éves Ellen.

Ella Bleu csak úgy ragyogott világsztár édesapja, John Travolta mellett.

Forrás: Northfoto

John Travolta és Ella Bleu az Instagramon is megosztották a díjátadó képeit

John Travolta elegáns, sötét háromrészes öltönyt viselt fehér inggel és fekete nyakkendővel, lánya szintén fekete összeállítást választott: egy kétsoros gombolású, blézerszabású ruhában érkezett, haját lófarokba kötötte. Ellen Travolta szintén a fekete mellett döntött, tehát összeoltoztek és káprázatosan mutattak együtt. A díjátadó után John Travolta az Instagram-oldalán is beszámolt az estéről. A színész egy közös fényképet osztott meg lányával és testvérével, amelyhez személyes hangvételű üzenetet írt. „Nagyszerű estém volt a GQ díjátadó ünnepségén. Elvittem a lányomat, Ellát és a húgomat, Ellent. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a GQ-nál, különösen Tobiasnak, amiért ilyen különlegessé tették az estét! Gratulálok minden díjazottnak!” – fogalmazott. Ella szintén megosztott néhány közös fényképet, amelyekhez mindössze annyit írt: „Nagyon büszke vagyok.”

John Travoltát lánya, Ella Bleu Travolta és nővére, a 87 éves Ellen Travolta kísérte el.

Forrás: dpa

Októberen debütált a kifutón John Travolta lánya, Ella Bleu

John Travolta lánya a modellkedés és a színészet felé húz évek óta, és úgy tűnik, mindkettőhöz van tehetsége. A párizsi divathéten október 4-én egy neves divatház bemutatóján állt a kifutóra, ahol zöld blézert, piros csíkos kék nadrágot és mintás inget viselt. A gyönyörű Ella Bleu 2022-ben a New York-i divathéten már 2022-ben bemutatkozott, amiről a színész fel is tett akkor az Instájára egy fotót. Idén áprilisban pedig a Fashion Trust US Awards után az alábbiakat tette közzé a közösségi oldalon: „Nagyon büszke vagyok a kislányomra, @ella.bleu-ra a 2026-os divatdíjátadó rózsaszín szőnyegén. Nézzétek meg Ellát a rendezői debütálásomban, a Propeller One-Way Night Coach-ban.”

John Travolta a családjára összpontosít a nehéz évek után

A színésznek mindennél fontosabb a családja. Felesége, Kelly Preston 2020-ban hunyt el mellrákban, korábban pedig elsőszülött fiát, Jettet is elveszítette, aki 2009-ben, 16 éves korában halt meg a Bahamákon. A fiú egy roham következtében elesett és beütötte a fejét a fürdőkádba. Jett autista, asztmás és Kawasaki-szindrómás volt.