A látogatók 180 forintért vásárolhatnak forró teát, 400 forintért forralt bort, 700 forintért hot dogot, a gyermekeket pedig ingyenes körhinta is várja. Az ALDI a vásár teljes bevételét idén is jótékony célra, rászoruló családoknak ajánlja fel.

Az ALDI Magyarország idén is saját karácsonyi vásárral várja az ünnepekre készülőket Budapesten.

Forrás: ALDI

Az ALDI idén advent első hétvégéjén várja a látogatókat

Az ALDI egész évben kedvező árakkal segíti a magyar háztartásokat mindennapi kiadásaik csökkentésében, és ez a szemlélet az ünnepi időszakra kiemelten érvényes. A diszkontlánc tavaly első alkalommal rendezett saját karácsonyi vásárt, hogy az ünnepi készülődés hangulatát azok is átélhessék, akik nem szeretnének több ezer forintot költeni a karácsonyi vásárokon. A vállalat idén advent első hétvégéjén várja a látogatókat a budapesti Pannónia utcai áruháza parkolójában, ahol a hagyományos vásári finomságokat kifejezetten alacsony áron kínálja.

Az ALDI karácsonyi vásárjában 3 deciliter forró tea mindössze 180 forintba, ugyanekkora adag, 3 deciliter forralt bor 400 forintba kerül, míg a hot dog 700 forintért lesz kapható. A látogatók az ALDI frissen sütött péksüteményeiből – kakaós csiga, vegán almás háromszög, baconös hagymás kenyérlángos – is válogathatnak, amelyeket a megszokott bolti árakon vásárolhatnak meg. Mindezeknek köszönhetően egy négytagú család akár 3520 forintból meleg ételhez és italhoz juthat, így az ünnepi vásári élmény a családok számára is megfizethető marad.

A karácsonyi vásár nemcsak a kedvező árú finomságokról, hanem a közös családi élményekről is szól

A legkisebb látogatókat egy 12 üléses körhinta várja, amelyet a vásár teljes időtartama alatt díjmentesen használhatnak a gyerekek. A karácsonyi vásár ízei otthonra is elvihetők: az áruházak kínálatából már ismert 1 literes, üveges forralt bor és a csomagolt, karácsonyi kakaós töltött kalács a vásáron is kapható lesz. Az ezek értékesítéséből származó bevétel szintén a jótékonysági adomány összegét növeli.

„Az ünnepi készülődés egyik legszebb része, amikor a családok és a barátok együtt élhetik át a karácsonyi vásárok hangulatát. Azt szeretnénk, hogy ez az élmény ne jelentsen jelentős kiadást, ezért idén is olyan árakon kínáljuk a vásári finomságokat, hogy a közös ünneplés mindenki számára elérhetővé váljon. Vásárunkkal ráadásul nemcsak a látogatóinknak szeretnénk örömet szerezni: a három nap teljes bevételét jótékony célra fordítjuk, hogy a karácsony mások számára is szebb lehessen” – mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.