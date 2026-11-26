Brad Pitt és Angelina Jolie még 2008-ban vásárolták meg a dél-franciaországi Château Miraval birtokot, amely nemcsak otthonuk, hanem közös üzleti vállalkozásuk is volt. A pár 2014-ben a birtokon házasodott össze, két évvel később azonban Jolie beadta a válókeresetet. Hosszú hercehurca után 2024 decemberében elváltak, a borászat tulajdonjoga körüli vita azonban tovább folytatódott. Éppen ezért meglepő, hogy Brad Pitt és Angelina Jolie most bíróságon kívül állapodtak meg a sorsáról. Az egykori pár közös nyilatkozatban jelentette be a megegyezést, amelynek részleteit nem árulták el.

Brad Pitt és Angelina Jolie peren kívül megegyeztek a francia borászatuk, a Château Miraval sorsáról.

Forrás: Northfoto

Meghúzta a váratlant Brad Pitt és Angelina Jolie

A Page Six információi szerint volt házastársak november 25-én egyeztek meg. Brad Pitt és Angelina Jolie képviselői közös nyilatkozatban erősítették meg a hírt, de a megállapodás részleteiről nem tájékoztatták a nyilvánosságot. „A családunk érdekeit szem előtt tartva, peren kívül rendeztük az ügyet, és a továbbiakban nem kívánunk nyilatkozni róla. A sajtóban »forrásoknak« tulajdonított megjegyzések valójában egyikünktől sem származnak, és nem is olyan személyektől, akik közel állnak hozzánk” − olvasható a nyilatkozatban.

A Château Miraval, amiért hosszú éveig ment a harc.

Forrás: Northfoto

Pitt beperelte volt feleségét, Jolie 250 millió dolláros ellenkeresetet nyújtott be

A jogi csata a birtokért 2022 februárjában kezdődött, amikor Brad Pitt beperelte Angelinát. A színész azt állította, hogy volt felesége megszegte a köztük lévő megállapodást, amikor az ő beleegyezése nélkül eladta a Château Miravalban lévő részesedését. Pitt szerint korábban abban állapodtak meg, hogy egyikük sem értékesítheti a Château Miraval birtokban lévő tulajdonrészét a másik jóváhagyása nélkül.

Angelina Jolie azt állította, hogy ilyen kötelezettségvállalás nem létezett, majd 2022 októberében 250 millió dolláros ellenkeresetet nyújtott be. A színésznő sérelmezte, hogy Pitt meg akarta szerezni a borászat feletti ellenőrzést, és a gyermekelhelyezési eljárás miatt is pert indított. Jolie szerint a részesedése eladásáról folytatott tárgyalások azért hiúsultak meg, mert Pitt egy széles körű titoktartási megállapodás aláírását követelte tőle. A színésznő azt mondta, ha azt aláírja, megakadályozta volna abban, hogy a bíróságon kívül beszéljen arról, hogy Pitt őt és a gyerekeiket is bántalmazta. A per során Jolie a 2016-os, magánrepülőgépen történt incidensről is beszámolt, amelyet a válásuk egyik okaként nevezett meg. A színész tagadta a vádakat.