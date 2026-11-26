Jessica Biel és Justin Timberlake házassága hollywoodi mércével mérve meglehetősen csendesnek és békésnek tűnt, legalábbis kívülről. A problémák és a válság azonban őket sem kerülték el, csak a nyilvánosság eddig nem tudott arról, mi is zajlott a zárt ajtók mögött. Hamarosan azonban minden kiderül, ugyanis dokumentumfilm készül Justin Timberlake-ről az Apple TV-n, ahol a karrierje mellett a kapcsolati problémáikba is betekintést nyerhetünk.

Jessica Biel és Justin Timberlake.

Forrás: Lisa O'CONNOR / AFP

Jessica Biel és Justin Timberlake házassága nem egyszer volt válságban

Jessica Biel és Justin Timberlake 2007-ben kezdtek el randizni, 2011-ben egy rövid időre szakítottak, mielőtt 2012-ben összeházasodtak volna. Azóta született két fiuk, Silas Randall Timberlake 2015 áprilisában, és Phineas Timberlake 2020 júliusában. A házaspár elmúlt 14 éve azonban egyáltalán nem telt felhőtlenül, több hullámvölgyet is átéltek már.

2019-ben az énekest New Orleansban kapták lencsevégre, amint a Palmer című filmben szereplő kolléganője, Alisha Wainwright kezét fogta. Timberlake akkor nyilvánosan kért bocsánatot a viselkedéséért.

„Hadd tisztázzam: semmi sem történt köztem és a kolléganőm között. Túl sokat ittam azon az estén, és megbántam a viselkedésemet” – fogalmazott az énekes, aki feleségétől és családjától is elnézést kért a kínos helyzet miatt.

A hírek szerint a 2024-es ittas vezetés miatti letartóztatása szintén megterhelte a házasságukat. Timberlake végül egy enyhébb vádpontban vallotta magát bűnösnek, pénzbírságot kapott, és 40 óra közmunkára kötelezték.

Jessica Biel sem hallgat tovább

Az Apple TV dokumentumfilmjének egyik jelenetében a színésznő egyenesen közli férjével, hogy „néhány dolgot tisztázniuk kell”. Egy másik részletben Justin Timberlake úgy beszél feleségéről, mint a legjobb dologról, ami valaha történt vele.

„Biztos vagyok benne, hogy visszatekintve hihetetlenül aranyos és bolondos dolgokat láttok majd a gyerekkoromból, de olyanokat is, amelyekről nagyon nehéz beszélni” – vallotta be a 45 éves világsztár.

A dokumentumfilm várhatóan a Britney Spearsszel folytatott egykori kapcsolatára és a Janet Jacksonnal közös, botrányba fulladt 2004-es Super Bowl-fellépésére is kitér. Az első két rész december 11-én debütál, a további epizódok december 18-án és 23-án érkeznek az Apple TV-re.