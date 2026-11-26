Délnyugat felől újabb, nagy kiterjedésű csapadékzóna érkezett hazánk fölé, így csütörtökön országszerte borongós időre számíthatunk. A HungaroMet előrejelzése szerint a nyugati határvidéken és a hegyekben már a délelőtti órákban havazhat, az Őrségben átmenetileg havas eső is eshet, az ország többi részén pedig az eső lesz a jellemző. Napközben a Dunántúl északnyugati felén egyre nagyobb területen váltja fel az esőt havas eső, illetve havazás, így ott is összefüggő hótakaró alakulhat ki.

Beköszöntött a téli időjárás: két megyére is fogyelmeztetést adtak ki havazás miatt

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Beköszöntött a téli időjárás: akár 10 centiméter hó is hullhat csütörtökön

A HungaroMet Győr-Moson-Sopron és Vas vármegyére elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adott ki havazás miatt. A két vármegyében 12 óra alatt 5 centiméternél is több friss hó hullhat. Az ónos eső veszélye miatt citromsárga figyelmeztetést adtak ki Pest, Fejér, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Vas és Zala megyére, Veszprém megyében pedig narancssárga veszélyjelzés van érvényben.

A havazással érintett területeken estére helyenként vékony hólepel, másutt akár 5 centiméter vastag, nedves, tapadó hóréteg is kialakulhat. Ennél is több hóra számíthatnak az Alpokalján, ahol a magasabban fekvő területeken akár 10 centiméter friss hó is hullhat.

Csütörtökön csak néhol és rövid időre szakadozik fel a felhőzet. A keleti, a Nyugat-Dunántúlon pedig az északi szelet többfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A nappali csúcshőmérséklet 0 és 7 fok között alakul.

A hideg- és a melegfrontra érzékenyeket is megviselheti az időjárás

A Köpönyeg arra figyelmeztet, hogy csütörtökön délelőtt kettős front, délutántól pedig hidegfronti hatás terheli az időjárásra érzékenyek szervezetét. Náluk fejfájás, koncentrációs nehézség, fáradtság és vérnyomás-ingadozás is jelentkezhet.