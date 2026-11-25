Budapesten már a délelőtt szállingózott a hó, az előrejelzések szerint pedig az esti órákban egyre nagyobb területen lehet havazásra számítani, elsősorban a Dunazug-hegyvidéken, az Északi-középhegység nyugati térségében és fővárosban és környékén. Ezeken a területeken 4-5 centiméternél több hó is összegyűlhet, a magasabban fekvő részeken pedig helyenként akár 10 centiméteres hótakaró is kialakulhat.

Akár 10 centi hó is eshet: itt a szezon első havazása.

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Az egész országban lehet havazás

Az említett térségeken túl máshol hószállingózás és 4 centiméter közötti hóréteg valószínű. A délnyugati, nyugati tájakon ugyanakkor esőre is számítani kell, a havazást pedig több helyen havas eső, eső válthatja fel. A Bakony térségében, majd estefelé Budapest tágabb környezetében és a Dunántúl északkeleti részein ónos eső is előfordulhat, ott veszélyjelzés van érvényben. A meteorológiai szolgálat arra figyelmeztet, hogy az ónos eső miatt csúszóssá válhatnak az utak és a járdák. A havazás és a fagyos csapadék miatt különösen fontos az óvatos közlekedés, főként a magasabban fekvő területeken és az esti órákban.

Nyugaton rendkívül lehűlt a levegő

Az idei szezon első erősebben fagyos éjszakáján vagyunk túl, Kőszegen -7,3°C-ig süllyedt a hőmérséklet − tette közzé a Kőszegi Időjárás Előrejelzés a Facebook oldalán...

... de Tatabányáról és Nódrád megyéből is többen posztoltak havazásról.

Csütörtökön is folytatódhat a havazás

Csütörtök hajnalban újabb csapadékzóna érkezhet, amely az ország északnyugati harmadába hozhat havat. Estig lepelnyi, helyenként nagyjából 5 centiméter vastag, vizes, tapadó hó boríthatja a felszínt − írja a Köpönyeg.

Katalin napja: ha kopog, karácsonykor locsog

November 25-e nemcsak az aktuális időjárás miatt érdekes, hanem a magyar néphagyományban is fontos szerepet kapott. Katalin napjához az egyik legismertebb időjósló mondás kapcsolódik: „Ha Katalin kopog, karácsony locsog, ha Katalin locsog, karácsony kopog.”

A népi megfigyelés szerint, ha Katalin napján fagyos, hideg idő van, karácsonykor enyhébb, csapadékosabb idő várható. Ha viszont november 25-én esik az eső, és sáros, enyhe az idő, akkor a hiedelem szerint karácsonykor hideg, fagyos idő érkezhet.