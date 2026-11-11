Streaming- és AI-előfizetésekre is kedvezményt tartalmaz ez az új számlacsomag

Filmek és sorozatok streamelése, mesterséges intelligenciára épülő alkalmazások használata – az online szolgáltatásokra való előfizetés sokak számára már a mindennapok természetes részévé vált. A különböző előfizetések díjai hónapról hónapra összeadódhatnak, így a digitális szolgáltatások költségei egyre meghatározóbbak a rendszeres kiadások között. Az MBH Bank új Tripla számlacsomag-családja erre való figyelemmel a hagyományos banki szolgáltatások mellett a meghatározott streaming- és AI-szolgáltatások előfizetési díjához kapcsolódó kedvezményeket is tartalmaznak.
A havi előfizetéseken is spórolhatunk
A streamingplatformok és a mesterséges intelligenciára épülő alkalmazások egyre több területen jelennek meg. Filmeket és sorozatokat nézünk, zenét hallgatunk, vagy éppen AI-eszközökkel könnyítjük meg a tanulást és a munkát. Ezek a szolgáltatások jellemzően havi előfizetési díjjal működnek, így költségeik sokszor a rendszeres kiadások részévé válnak.
Az MBH Bank 2026. október 12-től elérhető MBH Tripla számlacsomag-családjának egyik sajátossága, hogy a hagyományos banki szolgáltatások mellett a digitális előfizetések költségeihez is hozzájárulhat. A bank a meghatározott streaming- és mesterségesintelligencia-szolgáltatások előfizetési díjából hat hónapon keresztül, havonta legfeljebb 8000 forintot térít vissza a kapcsolódó feltételek teljesítése esetén.
Az új számlacsomag-család öt konstrukcióból áll: az MBH Tripla, az MBH Tripla PRO, az MBH Tripla MAX, az MBH Tripla MAX+ és az MBH Tripla SKY különböző ügyféligényekhez igazodik.
Pénzügyi biztonság és egyszerű bankolás a mindennapokban
Az online pénzügyi visszaélések terjedésével a pénzügyi biztonság is egyre fontosabbá válik a mindennapok során. Az új számlacsomagokhoz éppen ezért bankolási védelmet nyújtó biztosítás is kapcsolódik, amely a számlanyitást követő 12 hónapban díjmentesen nyújt védelmet a meghatározott gyanús tranzakciók, valamint az elveszett vagy ellopott bankkártyákkal összefüggő visszaélések esetén.
A csomagok emellett a mindennapi bankolást megkönnyítő szolgáltatásokat is magukban foglalják. Ilyen többek között a netbank és a mobilalkalmazás használata, az elektronikus értesítések, valamint az elektronikus átutalásokhoz kapcsolódó kedvezmények.
A számladíjakra is érdemes figyelni
Az MBH Bank 2026. október 12-től elérhető MBH Tripla számlacsomag-családja többek között a netbank és a mobilalkalmazás díjmentes használatát, valamint ingyenes SMS- és push értesítéseket is tartalmaz, amelyek segítségével az ügyfelek folyamatosan nyomon követhetik számlaforgalmukat. A Tripla csomagokban meghatározott számú elektronikus átutalás kedvezményesen, egyes esetekben akár 0 Ft-os díjjal teljesíthető. A szolgáltatások között kedvezményes devizaszámla-vezetés és bankkártya díjához kapcsoldó kedvezmény is szerepel. Az elektronikus értesítések a tranzakciók nyomon követésével a biztonságos bankolást is támogatják.
A számlacsomagok díjkedvezményeinél a rendszeres jövedelem számlára érkezése és a megtakarítások megléte is számít. A feltételek részleges teljesítése 50 százalékos, együttes teljesítése pedig 100 százalékos kedvezményt jelenthet a havi csomagdíjból.
A számlanyitás az egyszerűsített bankváltást is magában foglalhatja, így az új számla megnyitása és a korábbi bankkapcsolat áthelyezése egy helyen intézhető. A promóciós feltételek teljesülése mellett, sikeresen megvalósult bankváltási folyamat esetén 30.000 Ft jóváírást ad a bank, így ezt minden Tripla számlanyitónak érdemes megfontolni. Az MBH Tripla számlacsomagok bankfiókokban és digitális csatornákon elérhetők.
Az MBH Tripla számlacsomag-családról és a részletes feltételekről az MBH Bank honlapján tájékozódhat.
EBKM: 0,01%
A jelen tájékoztatás nem teljeskörű, kizárólag figyelemfelkeltést szolgál, és nem minősül ajánlattételnek.
A számlacsomagok igénybe vételi feltételeinek további részleteit az MBH Bank Nyrt. mindenkor hatályos Lakossági Számlavezetési Hirdetmény - Számlavezetési Szolgáltatások, Lakossági Számlavezetési Hirdetmény - Bankkártya szolgáltatások, a Fizetési számlák és a fizetési számlákhoz kapcsolódó betétek ÁSZF, a Lakossági és Vállalati Bankkártyák ÁSZF, az Elektronikus Szolgáltatások ÁSZF, valamint az Általános Üzletszabályzat tartalmazzák, melyek megtalálhatóak az www.mbhbank.hu oldalon és bármely bankfiókunkban.
AI/Streaming előfizetés összegét a Bank 6 hónapig téríti vissza max. 8000 Ft összegben. A visszatérítés abban az esetben jár, amennyiben a szolgáltatások az ügyfél MBH Tripla számlacsomagjain kerülnek terhelésre a szolgáltató által és megfelelnek a Lakossági Számlavezetési Hirdetmény- Számlavezetési Szolgáltatásokban meghatározott feltételeknek.
A Csoportos BANKOLÁSI VÉDELEM 12 hónapig díjmentes, amely csalárd tranzakciók és kártyás visszaélések esetén nyújt védelmet 1.000.000 forintig. A Csoportos Bankolási Védelem biztosítás esetén a Bank a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. függő biztosításközvetítőjeként jár el. A biztosítási szolgáltatást a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. nyújtja. A biztosítás részletes feltételeiről, a biztosító mentesülésének eseteiről, felelősségének kizárásáról és további fontos információkról részletes felvilágosítást a vonatkozó 'Biztosítási terméktájékoztató a Csoportos Bankolási védelem biztosításhoz' megnevezésű biztosítási feltételekben talál.
A Tripla Ráadás Számlanyitási promóció főbb feltételei: 2026.10.12-től visszavonásig, de legkésőbb 2027.01.31-ig új ügyfelek részére (a számlanyitást megelőző 6 hónapban nem volt az MBH Banknál lakossági forint fizetési számlája), promóciós számla nyitása, pozitív marketing nyilatkozat, egy év hűségvállalás, MBH Bank App letöltés és belépés, legalább két hónapban min. 150 000 Ft jövedelem jóváírás és havi 5 db kártyás vásárlás (50 000 Ft összértékben), a feltételek teljesülése esetén egyszeri 50 000 Ft visszatérítés, egyszerűsített bankváltási kérelem benyújtása és sikeres megvalósulás esetén egyszeri 30 000 Ft visszatérítés. A promóció részletei megtalálhatóak a Lakossági Számla Akciós Termékek Hirdetményében.
Az MBH Banknál vezetett bankszámlák az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) betétbiztosítási védelme alatt állnak. További információ: www.oba.hu.
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