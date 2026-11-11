Sokkolta a rajongókat a hír: Jenna Ortega visszavonul - Videó

Jenna Ortega Josh Horowitz Happy Sad Confused című podcastjában beszélt arról, hogyan képzeli el a karrierjét a következő években. A rendkívül népszerű színésznő úgy érzi, ideje változtatnia, hiszen gyermekkora óta szinte megállás nélkül dolgozik.

Jenna Ortega nem akar már tévézni

Forrás: Northfoto

„Szerintem a Wednesday után egy darabig nem fogok tévézni” – jelentette ki.

A döntés hátterében az áll, hogy Ortega szeretne más lehetőségeket is felfedezni, ahelyett, hogy folyamatosan újabb sorozatokban vállalna szerepet.

„Gyerekként műsorról műsorra ugráltam, egyikből a másikba, és most szeretnék helyet hagyni más dolgoknak” – magyarázta.

Jenna Ortega csak a tévézéstől búcsúzik

A rajongóknak azonban még nem kell teljesen lemondaniuk kedvencükről. A Wednesday harmadik évadának forgatása a beszámoló szerint nemrég befejeződött, az új részek bemutatója pedig 2027-ben várható a Netflixen. A színésznő tervei pedig elsősorban a televíziós sorozatokra vonatkoznak, a mozifilmekben való szereplést továbbra sem zárja ki.

Ezeket olvastad már?