Magyarország felé tart a pusztító Charles ciklon: mutatjuk, mikor csap le

Az Atlanti-óceán felett kialakult Charles ciklon heves esőzésekkel és viharos széllel csap le Nyugat- és Dél-Európára. Portugáliában és Spanyolországban helyenként 120–140 kilométer/órás széllökések is előfordulhatnak, a lehulló csapadék mennyisége pedig egyes térségekben a 200 millimétert is meghaladhatja.

Charles ciklon heves esőzésekkel és viharos széllel csap le

Forrás: 123rf

A légörvény kelet felé haladva a Földközi-tenger térségében is komoly viharokat idézhet elő. Észak-Olaszországban és a horvát tengerparton néhány nap alatt akár 300 milliméternél is több eső hullhat, ami különösen a hegyvidéki területeken okozhat villámárvizeket és földcsuszamlásokat.

Ekkor érkezik meg a Charles ciklon Magyarországra

A ciklon csapadékrendszere csütörtök este éri el hazánkat, pénteken pedig az ország nagy részén tartós esőzésre kell számítani. A várható csapadékmennyiség általában 20–30 milliméter között alakulhat, az északi és északkeleti országrészben azonban akár 40 milliméter eső is eshet.

A kiadós csapadékra már nagy szükség volt, hiszen a száraz nyári és őszi hónapok után a talajnak kell az utánpótlás. A ciklon Magyarországon várhatóan nem okoz olyan szélsőséges időjárást, mint Európa délebbi területein.

Jelentős lehűlés jön a hétvégére

A csapadékrendszer mögött pénteken egy hidegfront is átvonul az országon. Hatására megerősödik az északi szél, és a hétvégére jelentősen visszaesik a hőmérséklet. A csapadékos péntek után tehát jóval hidegebb időre kell felkészülnünk.

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