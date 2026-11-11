György herceg új oldalát ismerhette meg a világ: a trónörökös elképesztő tehetségén mindenki megdöbbent

György herceg olyan tehetségéről tett tanúbizonyságot, amit nem sokan gondoltak volna róla. A trónörökösnek volt honnan örökölni az érzékét, hiszen Katalin hercegné és Károly király egyaránt rajong a képzőművészetért. Vilmos herceg egy különleges magazinszámban mutatta meg fia egyik rajzát, amely máris felhívta a figyelmet a fiatal trónörökös tehetségére.

György herceg megmutatta különleges tehetségét.

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György herceg rajza egyhíres magazinba került be

Vilmos herceg a brit Country Life magazin november 11-én megjelenő, 300 oldalas különszámának vendégszerkesztőjeként dolgozott, és úgy döntött, legidősebb fia egyik rajzát is megosztja az olvasókkal.

A képen egy gyönyörű jégmadár látható, amit György herceg még 12 éves korában készített. A rajz minden kétségetkizáróan bizonyítja, hogy a trónörökösnek kivételes tehetsége van a rajzolás terén.

Nem ez az első alkalom, hogy művészi képességeivel hívja fel magára a figyelmet. Szülei 2022 karácsonyán egy rénszarvast ábrázoló festményét is megmutatták a nyilvánosságnak.

Katalin hercegné és Károly király nyomdokaiba léphet

Egyáltalán nem meglepő, hogy György herceg érdeklődik a művészetek iránt, a királyi családban ugyanis komoly hagyománya van az alkotásnak. Édesanyjának olyannyira szenvedélye, hogy művészettörténetből szerzett diplomát a skóciai St Andrews Egyetemen, itt ismerkedtek meg Vilmos herceggel. Korábban egy 2002-ben készült, St Andrewst ábrázoló saját rajzával is lenyűgözte a királyi család rajongóit.

György nagyapja, a 77 éves Károly király szintén szeret festeni, évtizedek óta készít akvarelleket.

Vilmos herceg a családjáról is mesélt

A Country Life különszámán Vilmos herceg hat hónapon át dolgozott. A magazinban nemcsak a vidéki élet jövőjéről és a természetvédelem fontosságáról beszél, hanem családja mindennapjaiba is betekintést enged.

Elárulja például, hogy a gyerekek imádják a természetben töltött időt, és szívesen indulnak közös sétákra két kutyájukkal, Orlával és Ottóval. Katalin hercegné pedig a természet gyógyító erejéről osztja meg gondolatait, aki egyébként a túrázást is divatba hozta.