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György herceg új oldalát ismerhette meg a világ: a trónörökös elképesztő tehetségén mindenki megdöbbent

PA Wire - Mike Egerton
művészet rajz Katalin hercegné György herceg
Nagy Anna
2026.11.11.
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Különleges képességét mutatta meg a trónörökös. György herceg tehetségével meglepte és ámulatba ejtette az embereket. Alkotása ráadásul egy rangos brit magazinban kapott helyet.

György herceg olyan tehetségéről tett tanúbizonyságot, amit nem sokan gondoltak volna róla. A trónörökösnek volt honnan örökölni az érzékét, hiszen Katalin hercegné és Károly király egyaránt rajong a képzőművészetért. Vilmos herceg egy különleges magazinszámban mutatta meg fia egyik rajzát, amely máris felhívta a figyelmet a fiatal trónörökös tehetségére.

György herceg megmutatta különleges tehetségét.
György herceg megmutatta különleges tehetségét.
Forrás: AFP

György herceg rajza egyhíres magazinba került be

Vilmos herceg a brit Country Life magazin november 11-én megjelenő, 300 oldalas különszámának vendégszerkesztőjeként dolgozott, és úgy döntött, legidősebb fia egyik rajzát is megosztja az olvasókkal.

A képen egy gyönyörű jégmadár látható, amit György herceg még 12 éves korában készített. A rajz minden kétségetkizáróan bizonyítja, hogy a trónörökösnek kivételes tehetsége van a rajzolás terén. 

Nem ez az első alkalom, hogy művészi képességeivel hívja fel magára a figyelmet. Szülei 2022 karácsonyán egy rénszarvast ábrázoló festményét is megmutatták a nyilvánosságnak. 

Katalin hercegné és Károly király nyomdokaiba léphet

Egyáltalán nem meglepő, hogy György herceg érdeklődik a művészetek iránt, a királyi családban ugyanis komoly hagyománya van az alkotásnak. Édesanyjának olyannyira szenvedélye, hogy művészettörténetből szerzett diplomát a skóciai St Andrews Egyetemen, itt ismerkedtek meg Vilmos herceggel. Korábban egy 2002-ben készült, St Andrewst ábrázoló saját rajzával is lenyűgözte a királyi család rajongóit.

György nagyapja, a 77 éves Károly király szintén szeret festeni, évtizedek óta készít akvarelleket.

Vilmos herceg a családjáról is mesélt

A Country Life különszámán Vilmos herceg hat hónapon át dolgozott. A magazinban nemcsak a vidéki élet jövőjéről és a természetvédelem fontosságáról beszél, hanem családja mindennapjaiba is betekintést enged.

Elárulja például, hogy a gyerekek imádják a természetben töltött időt, és szívesen indulnak közös sétákra két kutyájukkal, Orlával és Ottóval. Katalin hercegné pedig a természet gyógyító erejéről osztja meg gondolatait, aki egyébként a túrázást is divatba hozta.

Kattints a képre és nézd meg, milyenek a királyi gyerekek, amikor bolondoznak:

A négyéves Lajos herceg a királynő platina jubileumi ünnepségén igazi sztárrá vált. A Buckingham-palota erkélyén állva befogta a fülét a repülőgépek zaja miatt.
A King's Cup vitorlásverseny után Katalin hercegné megkérte lányát, hogy integetve búcsúzzon el a közönségtől. Sarolta azonban úgy döntött, hogy inkább nyelvet ölt a fotósokra, amit édesanyja nevetve fogadott.
Amikor Barack Obama és felesége látogatást tett a Kensington-palotában, György herceg pizsamában és fürdőköpenyben fogadta őket. A jelenet annyira bájos volt, hogy még az amerikai elnököt is elhomályosította.
A Westminster-apátságban tartott karácsonyi koncerten Lajos herceg huncutkodott egyet: miközben testvére, Sarolta hercegnő gyertyát tartott, Lajos hirtelen elfújta azt. Katalin hercegné mosolyogva figyelte a jelenetet.
A királynő platina jubileumi ünnepségén Sarolta hercegnő bátyját, Györgyöt próbálta rendre utasítani. Amikor György túl lelkesen integetett, Sarolta finoman lecsillapította, jelezve, hogy ideje pihenni.
A kanadai királyi túra során György herceg a homlokára formált „L” betűt mutatta, ami általában „vesztest” jelent. A hároméves herceg ezzel is megmutatta játékos oldalát.
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A négyéves Lajos herceg a királynő platina jubileumi ünnepségén igazi sztárrá vált. A Buckingham-palota erkélyén állva befogta a fülét a repülőgépek zaja miatt.
Getty Images Europe

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