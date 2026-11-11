Kiderült Ember Márk gyerekének neme: több mint 10 ezer néző előtt jelentette be

A Hogyan tudnék élni nélküled? sztárja, Ember Márk sosem titkolta, hogy vágyik az apaságra, a kívánsága pedig hamarosan teljesül. Feleségével, Havasi Virággal első közös gyereküket várják, mostanra pedig az is kiderült, hogy kisfiúval vagy kislánnyal bővül-e a családjuk. Ezt a 33 éves színész egy koncerten jelentette be.

Ember Márk és felesége, Havasi Virág.

Forrás: Instagram

Kiderült, hogy Ember Márk gyereke kisfiú vagy kislány lesz

Ember Márk 2025 augusztusában vette feleségül Havasi Virágot, a család bővítésével pedig nem vártak sokat. 2026 augusztus 13-án bejelentették az örömhírt: gyerekük lesz. Mindezt az Instagramon tették közzé, a videót pedig a nyaralásukon rögzítették. A víz alatt búvárkodtak, amikor feléjük úszott egy cumi – így tették egyértelművé, hogy bővül a család. A felvételhez mindössze annyit írtak: +1Ember.

Ember Márk felesége azóta már a gömbölyödő pocakját is megmutatta, és mostanra az is kiderült, hogy kisfiú vagy kislány érkezik a családba.

Mindezt Ember Márk 12 ezer néző előtt jelentette be egy koncerten az Arénában. Demjén Ferenc Iskolatáska című dalához kapcsolódva mesélt arról, hogy ezt a slágert nagyszülei és szülei is szerették, és reméli, kisfia is örömmel énekli majd – írja a Story. Tehát a 33 éves színésznek és feleségének családja egy kisfiúval bővül, ami azért is megható, mert ez volt Ember Márk egyik álma: szerette volna, hogy fiú legyen az első gyereke.

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