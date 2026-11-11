Forrás: sencor.hu

Három egyszerű hajformázási ötlettel akár rövid idő alatt is látványos változást érhetünk el.

1. Természetes volumen és befelé formázott hajvégek

Ez a frizura különösen jól működik félhosszú és hosszú haj esetén.

A hajtöveket szárítás közben emeljük meg, majd a hajvégeket körkefével finoman fordítsuk befelé. Ettől a frizura rendezett, mégis természetes hatású lesz.

2. Laza, arcot keretező hullámok

Nem szükséges az egész hajat begöndöríteni. Már az arc körüli néhány tincs formázása is elegendő lehet ahhoz, hogy ünnepibbé váljon a megjelenésünk.

Egy Coanda-hatással működő forrólevegős hajformázó légáramlás segítségével tekerheti a hajtincseket a formázófej köré, így a hullámok kialakítása egyszerűbb lehet.

Forrás: sencor.hu

3. Félig feltűzött, elegáns frizura

A haj felső részét válasszuk le, majd rögzítsük egy szép csattal. Az alsó tincseket hagyjuk szabadon, a hajvégeket pedig finoman formázzuk.

Ez a megoldás különösen jól mutathat ünnepi ruhával vagy hangsúlyos fülbevalóval.

Egy készülék, többféle frizura

A különböző hajformázófejekkel rendelkező eszközök egyik legnagyobb előnye, hogy a szárítás és a formázás feladataihoz nem feltétlenül kell külön készülékeket elővenni.

A többféle hőmérséklet- és légsebesség-beállítás lehetőséget ad arra, hogy a formázást a haj állapotához igazítsuk. A hideglevegős fokozat a frizura befejezésénél lehet hasznos.

A 15 perces időkeret természetesen a haj hosszától, sűrűségétől és előkészítettségétől is függ. A legjobb időspóroló trükk mégis az, ha nem bonyolult frizurát választunk, hanem néhány jól megformázott tincsre koncentrálunk.

Hirdetés A gyors, mégis látványos ünnepi hajformázáshoz praktikus társ lehet a Sencor többfunkciós meleglevegős hajformázója, amely többféle frizura elkészítésére is lehetőséget ad.

A cikk a Sencor támogatásával készült.