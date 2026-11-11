Új sztárja van a brit királyi családnak: ez a fiatal szépség mentheti meg a monarchiát

Harry herceg és Meghan Markle 2020-as távozása komoly változást hozott a brit királyi család életében. A sussexi házaspár korábban Vilmossal és Katalinnal együtt a monarchia fiatalabb, népszerű nemzedékét képviselte. A négyes megjelenése új lendületet vitt az uralkodó család mindennapjaiba.

Amikor még úgy tűnt, hogy Harry herceg, Meghan Markle, Katalin hercegné és Vilmos herceg négyese új lendületet adhat a monarchiának - Lady Louise Harryék helyét is átveheti

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A fiatalabb generáció térnyerése előtt Anna hercegnő, Eduárd herceg és felesége, Zsófia, valamint Károly király és Kamilla vállalták a legtöbb nyilvános feladatot. Akkor még András herceg és Sarah Ferguson is a királyi család ismert szereplői közé tartoztak. Vilmos és Harry katonai szolgálatot teljesített, Beatrix és Eugénia hercegnő pedig egyetemi tanulmányaival, illetve társasági életével volt elfoglalva.

Harry és Meghan távozása, valamint András herceg Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolatának botránya azonban alaposan átrendezte a helyzetet. Utóbbi Beatrix és Eugénia hercegnők megítélésére is árnyékot vetett, a monarchia jövőjének terhe pedig egyre inkább Vilmos herceg és Katalin hercegnér vállát nyomja.

Lady Louise lehet a királyi család új reménysége

Chris Riches brit újságíró szerint a királyi családnak nem kell messze keresnie az utánpótlást. Úgy véli, Eduárd herceg és Zsófia hercegné gyermekei, a 23 éves Lady Louise Windsor és 18 éves öccse, James, Wessex grófja fontosabb szerepet kaphatnának a jövőben.

James jelenleg a gloucestershire-i Cirencesterben működő Royal Agricultural University hallgatója, és várhatóan mezőgazdasági pályán helyezkedik el. Nővére tavaly júliusban szerzett angol szakos diplomát a St Andrews-i Egyetemen, jelenleg pedig egy év szünetet tart a tanulmányai után.

Az újságíró szerint ha a szüleik fokozatosan bevonnák őket a hivatalos látogatásokba és jótékonysági programokba, megtapasztalhatnák, milyen fontos ügyeket képviselhetnek a királyi család tagjaként. Erre azért is lehet szükség, mert Eduárd, Zsófia és Anna hercegnő ugyan továbbra is rengeteg feladatot vállalnak, de a 62, 61 és 76 éves családtagoktól nem várható el, hogy örökké ilyen intenzíven dolgozzanak.