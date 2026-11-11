46 millió forintos Vaszary-festmény és egy 90 éve nem látott műalkotás kerül árverésre

December 1–3. között rendezik meg a BÁV ART 88. Művészeti Aukcióját a budapesti MOM Kulturális Központban. Az árverés egyik legértékesebb darabja Vaszary János 1935 körül készült Art deco táncosok című festménye, amely 46 millió forintos kikiáltási árról indul. A három táncost ábrázoló alkotást a párizsi revük, a jazz és a nagyvárosi élet ihlette.

Vaszary János: Art deco táncosok

Különleges története van Paál László 1875-ös Erdőben (Erdei út, Erdőbelső) című festményének is. A báró Kohner Adolf gyűjteményéből származó mű az 1934-es Ernst Múzeum-aukció után eltűnt a nyilvánosság elől, most pedig közel kilencven év után ismét megvásárolható lesz, 8,5 millió forintos indulóáron.

Luxusórák, ékszerek és történelmi ritkaságok

Az aukción egy 406 gyémánttal díszített, 65,10 karátos briliáns nyakék is szerepel, amelynek kikiáltási ára 18 millió forint. Az órakülönlegességek között egy 5 millió forintos A. Lange & Söhne karóra, egy Omega Seamaster Planet Ocean Ultra Deep és egy valódi fegyveralkatrészek felhasználásával készült ArtyA modell is megtalálható.

A történelmi műtárgyak közül kiemelkedik egy 1829-es, Széchenyi-címeres ezüst borhűtő, egy Tiffany & Co. art deco ezüstdoboz, valamint az 1911-es torinói világkiállításra készült Zsolnay csempekép.

Széchenyi-címeres ezüst borhűtő

A teljes aukciós kínálat november 21–29. között tekinthető meg a BÁV ART Aukciósházban.