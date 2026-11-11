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2026. nov. 11., szerda Márton

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A Márton-napi időjárásból kiderülhet, lesz-e idén fehér karácsonyunk

előrejelzés karácsony havazás
Life.hu
2026.11.11.
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Lesz-e idén végre hó karácsonykor? A népi megfigyelések szerint november 11-én, Márton-napon már következtethetünk arra, milyen idő vár ránk az ünnepek alatt.

A fehér karácsony sokak álma, Magyarországon azonban egyre ritkább, hogy december 24. és 26. között összefüggő hótakaró borítsa a tájat. A meteorológiai adatok szerint az elmúlt több mint száz évben folyamatosan emelkedett a téli átlaghőmérséklet hazánkban, ezért már csak négy-hat évente fordul elő fehér karácsony. A régi időkben azonban nem meteorológiai előrejelzésekből próbálták megjósolni az ünnepi időjárást. Őseink a természet változásait figyelték, és különösen nagy jelentőséget tulajdonítottak a Márton-napi időjárásnak.

A Márton-napi időjárás elárulhatja, lesz-e idén fehér karácsony
A Márton-napi időjárás elárulhatja, lesz-e idén fehér karácsony
Forrás: 123rf

Lesz fehér karácsonyunk? Ezt jósolja a Márton-napi időjárás karácsonyra

Az egyik legismertebb népi mondás szerint:

„Márton napján, ha a lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál.”

A hiedelem alapján, ha november 11-én fagyos az idő, karácsonykor inkább esőre lehet számítani. Ha viszont Márton napján melegebb van, az ünnepekre megérkezhetnek a mínuszok, sőt akár havazhat is.

A néphagyomány szerint még reménykedhetünk abban, hogy 2026-ban fehér karácsonyunk legyen. Márton napjára, november 11-re a napi országos átlagos csúcsértéket 7 fok körül jósolták.

Ezek a megfigyelések nem tekinthetők megbízható időjárás-előrejelzésnek. Azt, hogy valóban hullik-e hó az ünnepeken, csak a karácsonyhoz közeledve lehet majd pontosabban megállapítani.

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