Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. nov. 11., szerda Márton

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

ünnepre hangolva Meghan Markle IQ-teszt katalin hercegné személyiségteszt
krémes

Felejtsd el az affogatót! Itt az új őrület, a tojásos kávé

krémes tojásos kávé kávé
Simon Péter
2026.11.11.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Elsőre elég furcsán hangzik, pedig egyáltalán nem új találmány. Bár a tojásos kávé most bukkant fel újra a trendek között, egyes változatai évtizedek óta népszerűek. Te megkóstolnád?

A kávézásból lassan tényleg külön tudományág lett: már nem mindegy, milyen babból készül, hogyan pörkölik, milyen tej kerül bele, és persze az sem, hogy milyen különleges hozzávalóval bolondítjuk meg. Most éppen a tojás van soron, ami sokak szerint meglepően krémes és lágy eredményt ad.

kávé tojással
Krémes fahájas kávé tojással
Forrás: AI/ChatGPT

Tojás a kávéban? Igen, és nem is most találták ki

A furcsa párosítás egyik legismertebb változata a vietnámi tojásos kávé, a cà phê trứng. Ennél a tojássárgáját sűrített tejjel és cukorral habosítják fel, majd az édes, krémes keveréket erős kávéra kanalazzák.

Az eredmény inkább hasonlít egy folyékony desszertre, mint arra a feketére, amit reggel félálomban lehúzunk. Nem véletlen, hogy a rajongói szerint az íze a tiramisut idézi. A vietnámi változat állítólag az 1940-es években, Hanoiban született, amikor a tej hiánya miatt kreatívabb megoldást kellett találni a kávé krémesítésére.

Van, aki az egész tojást belefőzi

A mostani trend azonban ennél is tovább megy. Egy másik módszernél az egész tojást – a héjával együtt – kávézaccal és vízzel keverik össze, majd az egészet felforralják és leszűrik.

Az ötlet hívei szerint a tojás csökkentheti a kávé keserűségét, a héj pedig mérsékelheti a savasságát, így simább, lágyabb ital születik. Ez a változat főleg a közösségi médiában kapott új lendületet.

De vajon tényleg finom?

A tojásos kávé rajongói szerint igen. A vietnámi változat különösen azoknak lehet érdekes, akik szeretik az édes, krémes kávékülönlegességeket, mert a tojássárgája és a sűrített tej szinte habos desszertté változtatja az italt.

Mások viszont már a gondolattól is elbizonytalanodnak. És valljuk be: van valami különös abban, amikor az ember reggel kávét kér, majd rájön, hogy valójában egy tojásos desszertet kapott bögrében.

A nyers tojással azért nem árt óvatosnak lenni

A tojásos kávé kipróbálásánál érdemes arra is figyelni, hogyan készül az ital. A nyers vagy nem kellően hőkezelt tojás élelmiszer-biztonsági kockázatot jelenthet, ezért nem mindegy, milyen alapanyag kerül a bögrébe.

Ettől függetlenül maga az ötlet nem új, csak most ismét felfedezte magának az internet. Úgy tűnik, a kávéőrületnek tényleg nincs határa: az affogato után most akár a reggeli rántotta és a cappuccino is egy csészében találkozhat.

Olvass tovább!

Újra divat a legmegosztóbb ruhadarab: így lesz sikkes és nem ciki

A titok a megfelelő fazonban és a hozzá választott darabokban rejlik: néhány jól eltalált kombinációval a leggingsből is kifinomult, nőies összeállítás születhet.

Ne kövesd el ezt a hibát! Ha kávéval veszed be, semmit sem fog érni ez a vitamin

Súlyos hibát követnek el azok, akik a reggeli kapkodásban nem figyelnek oda a vitaminjaik helyes bevételére.

Így készíts tökéletes jegeskávét, ami pont olyan, mintha a Starbucksban vetted volna

A jegeskávé igazi felüdülés a kávészeretőknek, amikor beköszönt a jó idő. Mutatjuk, hogyan készíthető el a Starbucksból is jól ismert jegeskávé!

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu