Felejtsd el az affogatót! Itt az új őrület, a tojásos kávé

A kávézásból lassan tényleg külön tudományág lett: már nem mindegy, milyen babból készül, hogyan pörkölik, milyen tej kerül bele, és persze az sem, hogy milyen különleges hozzávalóval bolondítjuk meg. Most éppen a tojás van soron, ami sokak szerint meglepően krémes és lágy eredményt ad.

Krémes fahájas kávé tojással

Forrás: AI/ChatGPT

Tojás a kávéban? Igen, és nem is most találták ki

A furcsa párosítás egyik legismertebb változata a vietnámi tojásos kávé, a cà phê trứng. Ennél a tojássárgáját sűrített tejjel és cukorral habosítják fel, majd az édes, krémes keveréket erős kávéra kanalazzák.

Az eredmény inkább hasonlít egy folyékony desszertre, mint arra a feketére, amit reggel félálomban lehúzunk. Nem véletlen, hogy a rajongói szerint az íze a tiramisut idézi. A vietnámi változat állítólag az 1940-es években, Hanoiban született, amikor a tej hiánya miatt kreatívabb megoldást kellett találni a kávé krémesítésére.

Van, aki az egész tojást belefőzi

A mostani trend azonban ennél is tovább megy. Egy másik módszernél az egész tojást – a héjával együtt – kávézaccal és vízzel keverik össze, majd az egészet felforralják és leszűrik.

Az ötlet hívei szerint a tojás csökkentheti a kávé keserűségét, a héj pedig mérsékelheti a savasságát, így simább, lágyabb ital születik. Ez a változat főleg a közösségi médiában kapott új lendületet.

De vajon tényleg finom?

A tojásos kávé rajongói szerint igen. A vietnámi változat különösen azoknak lehet érdekes, akik szeretik az édes, krémes kávékülönlegességeket, mert a tojássárgája és a sűrített tej szinte habos desszertté változtatja az italt.

Mások viszont már a gondolattól is elbizonytalanodnak. És valljuk be: van valami különös abban, amikor az ember reggel kávét kér, majd rájön, hogy valójában egy tojásos desszertet kapott bögrében.

A nyers tojással azért nem árt óvatosnak lenni

A tojásos kávé kipróbálásánál érdemes arra is figyelni, hogyan készül az ital. A nyers vagy nem kellően hőkezelt tojás élelmiszer-biztonsági kockázatot jelenthet, ezért nem mindegy, milyen alapanyag kerül a bögrébe.

Ettől függetlenül maga az ötlet nem új, csak most ismét felfedezte magának az internet. Úgy tűnik, a kávéőrületnek tényleg nincs határa: az affogato után most akár a reggeli rántotta és a cappuccino is egy csészében találkozhat.