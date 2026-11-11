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Világsztár

Christina Applegate rájött, mi okozhatja súlyos tüneteit: egy rokona világított rá a problémára

Világsztár Christina Applegate sclerosis multiplex
Horváth Angéla
2026.11.11.
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Christina Applegate éveken át abban a tudatban élt, hogy a szklerózis multiplex keseríti meg a mindennapjait, nemrég azonban kiderült, hogy félrediagnosztzálták. A színésznő most arról számolt be, hogy rájött, mi okozhatja a szörnyű tüneteket.

Christina Applegate a MeSsy című podcastjéban beszélt egészségi állapotáról. A színésznő elárulta, hogy egy hozzátartozója nemrég olyan kutatási eredményeket küldött neki, amelyek szerint a sérült, szivárgó mellimplantátumok egészségügyi panaszokat okozhatnak, a tüneteket pedig akár a szklerózis multiplex (MS) jeleivel is összetéveszthetik.

Christina Applegate-nek a járás is nehézséget okoz
Christina Applegate-nek a járás is nehézséget okoz
Forrás: Northfoto

Christina Applegate mellimplantátumai állhatnak a tünetei mögött?

A színésznő 2008-ban kétoldali emlőeltávolító műtéten esett át, amely után mellimplantátumokat kapott. Ezeket azonban azóta egyszer sem cseréltette ki, így felmerült benne, hogy az implantátumok állapota is szerepet játszhat a betegségében. Christina Applegate attól tart, hogy az implantátumok esetleg szivároghatnak, és a szervezetébe kerülő anyagok okozhatják a panaszait. Egyelőre azonban semmi sem bizonyítja, hogy valóban ez áll a háttérben - írja a TMZ.

Továbbra is nagy fájdalmakkal küzd a színésznő

Christina Applegate korábban arról tájékoztatta a rajongóit, hogy a legújabb vizsgálatok alapján mégsem szklerózis multiplexben szenved. Az orvosok további vizsgálatokkal próbálják kideríteni, mi okozza a tüneteit. A színésznő állapota azonban továbbra is súlyos. Elmondása szerint rendkívül erős fájdalmakkal küzd, a karját és a vállát alig tudja mozgatni, és a felkelés is komoly nehézséget jelent számára. Rendkívül elkeseríti az is, hogy nem tudja, milyen betegséggel küzd.

A színésznő most abban bízik, hogy a további vizsgálatok tisztázzák, valóban a mellimplantátumai okozzák-e a problémáit, vagy más magyarázatot kell keresni a súlyos tünetekre.

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