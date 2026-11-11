Várkonyi Andrea és Bochkor Gábor lánya a Hogyan tudnék élni nélküled? 2. premierjén: Nóra csodás csipkeruhában vonult a vörös szőnyegen

A 19 éves Bochkor Nóra édesanyjával pózolt a kameráknak a Hogyan tudnék élni nélküled 2. díszbemutatóján az Eiffel Műhelyházban november 10-én. A gyönyörű fiatal lány - aki édesanyja kiköpött mása - testhez símuló, sötétbarna csipkreuhában mutatta meg tökéletes alakját.

Várkonyi Andrea és lánya, Bochkor Nóra a Hogyan tudnék élni nélküled? 2. díszbemutatóján

Forrás: Mediaworks

Várkonyi Andrea lánya filmes karriert épít

Várkonyi Andrea szerint Nóri rendkívül kreatív, sokoldalú fiatal nő. Rajzol, fest, ír, dobol, és különösen érdekli a filmek, valamint a televíziózás világa. Bár anyanyelvi szinten beszél angolul, és külföldön is továbbtanulhatna, egyelőre inkább szakmai tapasztalatokat szeretne gyűjteni.

„Érdekli a filmezés, a tévézés, és nem feltétlenül a kamera előtti munka, hanem inkább az, ami mögötte van. Aztán majd kitalálja, hol szeretne továbbtanulni” – mondta korábban a büszke édesanya.

Nórinak nem a Hogyan tudnék élni nélküled 2. volt az első szerepe, szerepelt már Szente Vajk első nagyjátékfilmjében, a 2025-ös Legénybúcsúban is.

Ezeket olvastad már?