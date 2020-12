A klasszikus halászlé, töltött káposzta, bejgli mellett egyre nagyobb teret hódítanak maguknak karácsonykor az olyan ételek, mint a lazac, a kacsa vagy a pulyka. Most az utóbbira mutatunk három remek ünnepi receptet.

Néhány éve egyre nagyobb népszerűségnek örvend itthon is a pulyka, amely remek főétel lehet a karácsonyi menüsorban. Mutatjuk is, hogyan.



Egészben sült bébipulyka

Hozzávalók

1 bébipulyka (4-5 kg)

2 nagyobb alma

5 gerezd fokhagyma

1 db vöröshagyma

1 db narancs

200 g vaj

2 tk kakukkfű

2 rozmaringág

só, bors



Elkészítés

A pulykát a sütés előtti napon mossuk meg, töröljük szárazra, majd dörzsöljük be kívül-belül sóval, borssal. A vajból, fokhagymából, kakukkfűből készítsünk fűszervajat, amelynek egy részét töltsünk be a pulykamell bőre alá (vigyázzunk, hogy ne repedjen ki), a maradékkal pedig jól dörzsöljük be a madarat szintén kívül-belül. Fedjük le a húst és tegyük éjszakára a hűtőbe. Másnap időben vegyük ki és hagyjuk, hogy szobahőmérsékletűvé váljon. Közben melegítsük elő a sütőt 180 fokra, a pulyka hasüregébe pedig tegyük bele a kimagozott almagerezdeket, a rozmaring ágait, a jól megmosott, negyedelt narancsot és a vöröshagymát. Öntsünk alá 1.5 dl vizet, zárjuk le hermetikusan és toljuk a sütőbe. Kilónkét negyven percet süssük, úgy hogy félóránként meglocsoljuk az összegyűlt szafttal. Ha úgy gondoljuk elkészült, csináljunk tűpróbát, azaz szúrjuk meg a húst, és ha rózsaszín lé jön belőle, akkor süssük tovább. Az utolsó harminc percben vegyük le róla a fóliát és pirítsuk meg egy kicsit, de vigyázzunk, nehogy kiszáradjon. Tálalás előtt pihentessük legalább fél órán át a sültet.



Gesztenyével töltött, egészben sült pulykamell

Hozzávalók

1 pulykamell egészben

1 csomag NATÚR gesztenyemassza

1 tojás

1 zsemle

1 csokor petrezselyem

2 gerezd fokhagyma

só, bors

bacon

Elkészítés

A pulykamellet mossuk meg, hártyázzuk le és egy éles, hosszú kés segítségével szúrjuk fel, majd jobbra, balra mozgatva kést vágjunk kis „zsebet" bele. A sütőt melegítsük elő 200 fokra. A zsemlét tépkedjük szét és áztassuk annyi tejbe, amennyi ellepi. A petrezselymet aprítsuk fel, a fokhagymát nyomjuk át és mindkettőt adjuk a gesztenyemasszához az egész tojással együtt. Sózzuk, borsozzuk, majd gyúrjuk hozzá a kicsavart zsemlét is. A homogén masszával tömjük meg a pulykamellbe vágott hasadékot. Ha oldalt szétnyílna hústűvel vagy fogpiszkálóval tűzzük össze. A húst sózzuk és borsozzuk meg kívül is, majd fedjük be a baconcsíkokkal. Helyezzük az egészet egy sütőpapírral kibélelt tepsire, zárjuk le alufóliával, majd süssük 1 órán át. Ezután távolítsuk el a fóliát és toljuk vissza a sütőbe 30 percre, vagy amíg a szalonna ropogósra nem sül a tetején.



Göngyölt pulyka

Hozzávalók

500 g pulykamellfilé

150 g bacon

150 g sajt

150 g aszalt szilva

1.5 dl vörösbor

só, bors

Elkészítés

A vörösbort öntsük egy tálába és néhány órára áztassuk bele az aszalt szilvákat. A pulykamellfiléket két fóliaréteg között kissé klopfoljuk ki, majd sóval, borssal hintjük meg őket. A sajtot vágjuk vékony szeletekre vagy használhatunk előre szeletelt változatot is. Egy darab frissentartó fóliára szorosan egymás mellé helyezzünk annyi baconcsíkot, hogy rá tudjuk teríteni az első kiklopfolt és befűszerezett pulykamellet. A hússzeletekre ezután helyezzük rá a sajtot, a közepére pedig egy sorban a borban megpuhult szilvákat, majd a fólia segítségével az egészet szorosan tekerjük fel. Ezt ismételjük meg az összes hússzelettel. Miután a tekercsek elkészültek rakosgassuk őket egy sütőpapírral kibélelt tepsire és 180 fokon egy órán át süssük őket. Érdemes az első harminc percben lefedni a húsokat, nehogy a bacon megégjen a végére.