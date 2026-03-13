Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 13., péntek Ajtony, Krisztián

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Oscar 2026
fine dining

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka félmilliós vacsorára ugrottak át Londonba: megmutatták, mit ettek

fine dining Buzsik Borka luxusvacsora Szoboszlai Dominik
Life.hu
2026.03.13.
Szoboszlai Dominik és felesége, Buzsik Borka Londonban töltöttek egy estét, egy igazán exkluzív étteremben vacsoráztak. A Liverpool magyar középpályása és párja a közösségi oldalaikon osztottak meg fotót a brit főváros egyik legismertebb fine dining helyéről.

A képen egy séf látható, amint éppen különleges fogásokat készít elő. A szakács kabátján jól látszik a The Araki felirat, így könnyen azonosítható, hogy Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka a londoni fine dining egyik legkülönlegesebb helyére ültek be vacsorázni.

Exkluzív helyen vacsorázott Szoboszlai Dominik és felesége, Buzsik Borka
Forrás: Instagram

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka a világ egyik legjobb éttermében vacsoráztak

A The Araki a világ csúcséttermei közé tartozik: három Michelin-csillaggal rendelkezik, ez pedig a vendéglátás világában a legnagyobb elismerések közé tartozik. A hely különlegessége nemcsak az ételek minőségében, hanem az exkluzivitásában is rejlik. Az étterem gyakorlatilag zártkörűen működik, egyszerre mindössze 12 vendéget tud fogadni. A vacsora egy hosszú pultnál zajlik, a séfek pedig a vendégek előtt készítik el a fogásokat.

A szakácsok a világ legjobb alapanyagaival dolgoznak. Az étlapon szerepel például kékúszójú tonhal, amelynek kilója több száz euróba kerül, de van tengeri sün és japán szarvasgomba is – valószínű ezek kombinációját láthatjuk Szoboszlai Dominik fotóján is. Ezeket az étterem minden nap frissen szállíttatja Londonba. A felszolgálás is különleges. A sushi mesterei gyakran 15–20 évig tanulják a szakmát, mire eljutnak arra a szintre, hogy ilyen étteremben dolgozhassanak. 

A The Araki úgynevezett omakase rendszerben működik. Ez azt jelenti, hogy a vendégek nem étlapról rendelnek, hanem teljes mértékben a séfre bízzák magukat: ő állítja össze az ételsort, és a saját elképzelései szerint vezeti végig a vendégeket egy 15–20 fogásból álló soron.

Egy ilyen vacsora természetesen nem olcsó. Az étterem honlapja szerint a menü ára 310 font, ami körülbelül 135 ezer forintnak felel meg. Ez az összeg azonban még nem tartalmazza az italokat és a szervízdíjat, így a végösszeg fejenként akár 400 fontra is emelkedhet, ami nagyjából 180 ezer forint. Szoboszlaiék ketten közel fél millió forintot hagyhattak ott, ráadásul nagy a valószínűsége, hogy magángéppel teték meg az utat. A focista és családja Manchesterben élnek, ez pedig közel 4 órás autóútra van Londontól. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu