Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka félmilliós vacsorára ugrottak át Londonba: megmutatták, mit ettek

A képen egy séf látható, amint éppen különleges fogásokat készít elő. A szakács kabátján jól látszik a The Araki felirat, így könnyen azonosítható, hogy Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka a londoni fine dining egyik legkülönlegesebb helyére ültek be vacsorázni.

Exkluzív helyen vacsorázott Szoboszlai Dominik és felesége, Buzsik Borka

Forrás: Instagram

A The Araki a világ csúcséttermei közé tartozik: három Michelin-csillaggal rendelkezik, ez pedig a vendéglátás világában a legnagyobb elismerések közé tartozik. A hely különlegessége nemcsak az ételek minőségében, hanem az exkluzivitásában is rejlik. Az étterem gyakorlatilag zártkörűen működik, egyszerre mindössze 12 vendéget tud fogadni. A vacsora egy hosszú pultnál zajlik, a séfek pedig a vendégek előtt készítik el a fogásokat.

A szakácsok a világ legjobb alapanyagaival dolgoznak. Az étlapon szerepel például kékúszójú tonhal, amelynek kilója több száz euróba kerül, de van tengeri sün és japán szarvasgomba is – valószínű ezek kombinációját láthatjuk Szoboszlai Dominik fotóján is. Ezeket az étterem minden nap frissen szállíttatja Londonba. A felszolgálás is különleges. A sushi mesterei gyakran 15–20 évig tanulják a szakmát, mire eljutnak arra a szintre, hogy ilyen étteremben dolgozhassanak.

A The Araki úgynevezett omakase rendszerben működik. Ez azt jelenti, hogy a vendégek nem étlapról rendelnek, hanem teljes mértékben a séfre bízzák magukat: ő állítja össze az ételsort, és a saját elképzelései szerint vezeti végig a vendégeket egy 15–20 fogásból álló soron.

Egy ilyen vacsora természetesen nem olcsó. Az étterem honlapja szerint a menü ára 310 font, ami körülbelül 135 ezer forintnak felel meg. Ez az összeg azonban még nem tartalmazza az italokat és a szervízdíjat, így a végösszeg fejenként akár 400 fontra is emelkedhet, ami nagyjából 180 ezer forint. Szoboszlaiék ketten közel fél millió forintot hagyhattak ott, ráadásul nagy a valószínűsége, hogy magángéppel teték meg az utat. A focista és családja Manchesterben élnek, ez pedig közel 4 órás autóútra van Londontól.