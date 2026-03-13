Sokkot kaptak a rajongók: főszereplő távozik a Virgin Riverből, a 8. évadban már nem láthatjuk

A 45 éves Marco Grazzini arról beszélt, hogy a karakterek távozása természetes része a sorozatgyártásnak, különösen a hosszú ideje futó sorozatok esetében. „A karakterek kilépése nagyon gyakori ebben a szakmában – főleg egy olyan régóta futó és sikeres sorozatnál, mint a Virgin River” – fogalmazott a színész, aki a második évad óta alakította Mike figuráját.

Távozik Mike a Virgin Riverből: Marco Grazzini és Zibby Allen, azaz Brie Shariden

Forrás: Instagram

Marco Grazzini azt mondta, hálás azért, hogy hat évadon keresztül játszhatta a karaktert.

„Csodálatos élmény volt hat évadon át Mike bőrébe bújni. Csak szeretetet érzek a szereplőgárda, a stáb és mindenekelőtt a rajongók iránt, akik igazán különlegessé tették ezt a sorozatot” – tette hozzá. A színész egyben azt is jelezte, hogy már izgatottan várja pályafutása következő fejezetét.

Virgin River 8.: nem csak Marco Grazzini búcsúzik

A tervek szerint Marco Grazzini nem tér vissza állandó szereplőként a nyolcadik évadban. A Virgin River showrunnere, Patrick Sean Smith szerint egy hosszú ideje futó produkció esetében időről időre szükség van változtatásokra.

„A célom, hogy a sorozat hosszú távon is életképes maradjon, és azok a karakterek, akik a történetben maradnak, lehetőséget kapjanak a további fejlődésre” – mondta. Hozzátette: amikor egy-egy történetszál a végéhez közeledik, elkerülhetetlenné válik néhány döntés a szereplőgárdát illetően, és új karakterek bevonása is szóba kerülhet.

Grazzini mellett várhatóan Lauren Hammersley sem tér vissza a következő évadban. A színésznő a sorozat indulása óta alakította Charmaine karakterét. A hetedik évad állandó szereplői azonban jelen állás szerint folytatják a munkát a Virgin River nyolcadik évadban.

