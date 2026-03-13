Margot Robbie kés alá feküdt: szinte felismerhetetlen a világhírű színésznő - Fotó

Egy beverly hills-i plasztikai sebész, Dr. Jay Calvert a rendelkezésre álló videók és fotók alapján elemezte Margot Robbie külsejét, és azt mondta: nagyon valószínű, hogy a színésznő kozmetikai beavatkozáson esett át.

Margot Robbie a párizsi divathéten

Az orvos a Chanel-bemutatón készült felvételeket összevetette a színésznő korábbi, például az Üvöltő szelek januári sajtókörútján, valamint a 2023-as és 2020-as vörös szőnyeges eseményeken készült képekkel. „Úgy tűnik, valamilyen sebészeti beavatkozás történt” – mondta Dr. Calvert. A szakember szerint elképzelhető, hogy a színésznő arcpárna-eltávolításon esett át, amit bichectomiának is neveznek. Ez egy olyan kozmetikai beavatkozás, melynek során az arc belső zsírszöveteinek egy részét eltávolítják, hogy élesebb arcvonalat alakítsanak ki. A sebész azt sem zárta ki, hogy kisebb arcimplantátumot helyezhettek be, vagy a két eljárást együtt alkalmazták. Dr. Calvert ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy a színésznő arcvonásainak változását részben gyors fogyás is magyarázhatja.

Margot Robbie 2023-ban, és 2026 februárjában az Üvöltő szelek premierjén

Margot Robbie arca megváltozott: új divatnak hódol a színésznő?

A szakember szerint az utóbbi időben Hollywoodban ismét divatba jött a rendkívül vékony, éles arc.

„Az elmúlt húsz évben beverly hills-i plasztikai sebészként többször láttam már, hogy ez a trend visszatér” – mondta.

Úgy véli, a korábban népszerű, feltöltött arcvonásokkal járó esztétikai irányzat most háttérbe szorul, és egy természetesebbnek ható, de jóval soványabb arcforma válik ismét divatossá. Dr. Calvert személyes véleménye szerint azonban Margot Robbie korábbi, természetes megjelenése, mint 2023-ban, sokkal előnyösebb volt.

„Nem igazán rajongok ezért a kissé kísérteties kinézetért. A természetes arcvonásai sokkal vonzóbbak voltak” – mondta.

A párizsi divathéten készült képek gyorsan elterjedtek az interneten, és a rajongók a közösségi médiában is megvitatták a változást, találgatni kezdtek az okokról. Egyes kommentelők szerit Margot Robbie is Ozempicet szedett.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: